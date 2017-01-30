Полгода с паркоматами

Таким образом, горожане, бывает, уезжают с парковок, не заплатив. В «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» поясняют, что вопрос об указателях и вывесках, благодаря которым можно найти паркомат, открыт. «Мы работаем по стандартам правил дорожного движения РК, касающихся размера и функционала дорожных информационных щитов и знаков. Однако в случае, если (у горожан – V) появятся соответствующие просьбы, мы можем рассмотреть обращение, установить дополнительные информационные щиты или перенести их. Вместе с тем нас заботит вопрос частичного перекрывания информационных щитов на платных парковках листьями в летний период. Мы стараемся вовремя выявлять такие случаи и направляем заявки на очистку территории от веток в соответствующие органы или переносим информационные щиты»», - заметил Марат Принбеков.

Неприязнь к новшеству, особенно острая на первых порах, возможно, связанна с тем, что алматинцы не сразу могут сориентироваться в том, как работают паркоматы. В акимате этот фактор также назвали среди нынешних недостатков проекта. «Не все автомобилисты могут сразу определить точное время парковки и внести соответствующую предоплату. Не все автомобилисты могут сразу разобраться с работой паркоматов», - говорится в ответе управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы на запрос Vласти.

Названная акимом цель – улучшить трафик с помощью платных парковок – была поставлена в июне. Вскоре дискуссия по поводу новшества поделила горожан на тех, кто считал парковки шагом к цивилизованности на дорогах, и тех, кто бы уверен, что это еще одно бремя, вводимое, как назло, в пору экономического кризиса в стране. Многие граждане приняли эту идею в штыки, бывали даже акты вандализма. «За время работы платных парковок в г. Алматы случалось несколько случаев вандализма. Однако поврежденное оборудование оперативно исправлялось или заменялось», - пояснил в ответе на запрос Vласти директор ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» Марат Принбеков.

Если же ветки (или что-либо еще) помешает алматинцу или гостю города найти паркомат, то это грозит ему штрафом в три МРП. Впрочем, иногда уведомления о штрафе приходят и к добросовестным автомобилистам. «Справедливости ради обязаны уточнить: иногда возникают ситуации, когда автомобилисту приходит извещение о штрафе, хотя он честно оплатил парковку», - сказал Принбеков. По его словам, одна из главных причин таких казусов – в неправильном введении номера машины в момент оплаты парковки. Поэтому в «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» советуют сохранять чеки об оплате парковки. Если водитель потерял чек, то, по словам Марат Принбеков, в компании предпримут «все необходимые действия, чтобы исправить ситуацию: поднимаем базу данных, сверяем номер автомобиля и время оплаты парковки и т.д.»

Это довольно важный момент для городских властей; ведь тендер по определению компании-организатора новой парковочной системы как раз и проводился для того, чтобы пополнить бюджет средствами, которые «будут направленны на развитие транспортной системы города», как говорил аким Байбек.

«Всего за 2016 г. были произведены выплаты в бюджет в размере 218.9 млн. тенге (664 тысячи долларов – V), в т. ч. платежи по налогам», - поделились данными в акимате Алматы.

Цифра эта, по сути, небольшая, но в «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» утверждают, что со временем популярность платных парковок возросла. «Это хорошо видно из статистики: за последние 6 месяцев оборачиваемость платных парковок повысилась в 5 раз», - пояснил Принбеков, отметив также, что в планах компании (сроки он в ответе не обозначил - V), – снижение городского трафика на 25%, увеличение скорости движения в черте города на 12%, снижение времени парковки в 5 раз.

Однако для достижения запланированных целей еще далеко, во всяком случае, по данным городских властей: «Для снижения в рамках плановых показателей уровня городского трафика и повышения скорости движения автотранспорта в черте города необходимо оборудовать не менее 10 000 парковочных мест тротуарного типа. В данный момент внедрено 2 000 парковочных мест тротуарного типа».

Напомним для удобства алматинцев и гостей города, как можно оплатить парковку. На самой парковке, через паркомат, можно заплатить при помощи банковской карты или наличными – монетами номиналом 50 или 100 тенге. Большой минус системы в том, что купюры она не принимает. Также абоненты Beeline и Activ могут отправить SMS на номер 7757, и таким образом рассчитаться за парковку. Кроме этого, есть специальное мобильное приложение «Парковки Алматы».