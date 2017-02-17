Вверх по лестнице, ведущей вниз

​Подземные и надземные пешеходные переходы в городах многократно усложняют жизнь маломобильных горожан, будь то мамы с колясками, пенсионеры, люди с особыми потребностями или хотя бы человек с багажом. Принято считать, что оборудование подземных и надземных переходов обезопасит пешеходов, но зачастую это не так — на таких участках ДТП с пешеходами случаются даже чаще, потому что не желая терять время и преодолевать десятки ступеней, люди выбирают кратчайший путь — перебегают дорогу в неположенном месте. ​Еще одно распространенное мнение в пользу переходов — скорость. На самом деле, пешеходу быстрее дождаться зеленого сигнала светофора, нежели дойти до перекрестка, спуститься в переход, перейти дорогу и подняться. Еще больше времени занимает переход дороги через надземный переход, так как они строятся на большой высоте. Также принято считать, что светофоры и «зебры» тормозят поток транспорта, в то время как пробки возникают при перегруженности улиц, неправильном регулировании трафика и настройки светофора. Для разгрузки дорог, нужно в первую очередь, создавать благоприятную среду для пешеходов, чтобы мотивировать людей отказываться от автомобилей.

Из 108 подземных и надземных пешеходных переходов, построенных за последние 13 лет, 35 относятся к развязкам, 62 пешеходных перехода установлены автономно, еще 11 подземных переходов относятся к системе входных групп станций метро. Большего всего подземных и надземных пешеходных переходов было создано в период с 2008 по 2015 год: 37 надземных и 34 подземных. В этот период пост акима Алматы занимал Ахметжан Есимов, которому приписывают развитие дорожной инфраструктуры Алматы за счет строительства и ввода новых автомобильных развязок. В период с 2015 года по сегодняшний день было построено 25 надземных и 8 подземных пешеходных переходов. Для сравнения, с 2004 по 2008 годы появилось 4 подземных перехода. В ближайшее время в городе появится еще 5 надземных переходов в нижней части города.

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по строительству еще 9 надземных пешеходных переходов.



