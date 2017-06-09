Дети вместо машин

В июне 2016 года ТРЦ MEGA Park сделал беспрецедентную для города вещь — места для парковки отдал под зону полезного досуга для детей. Сегодня мы рассказываем о том, как это повлияло на торговый центр и близлежащий район.

ТРЦ MEGA Park открылся в 2014 году и тогда территорию от фасада до пр. Сейфуллина занимала парковка для автомобилей посетителей центра. Сотрудники торгового центра заметили, что среди машин нередко катались дети на велосипедах и скейтах, и тогда появилась мысль отдать часть парковки под спортивную площадку. Кроме того, торговый центр осенью и зимой посещают больше людей, чем летом, и было понятно, что эту тенденцию нужно изменить, создав возле торгового центра благоприятную среду для горожан. — Разрабатывая план по стратегическому развитию MEGA Park, мы предложили построить спортивную площадку на одной половине парковки, — вспоминает заместитель директора ТРЦ Николай Андреев. — Долго думали, рассматривали варианты проектов, в итоге Нурлан Смагулов сказал, что если делать, то делать надо масштабно и хорошо. На деле это означало убрать паркинг, рассчитанный на 310 автомобилей — это треть всех парковочных мест торгового центра. Спортивный парк расположился на территории в 15 тысяч кв. метров. Проект делал ландшафтный архитектор Роман Шнайдерман, которого часто называют «проводником идей Яна Гейла». По проектам Шнайдермана собираются реконструировать алматинский «Арбат», Старую площадь и другие важные для города места.

— Это была очень интересная работа над проектом. Совместно с Романом нам удалось создать на месте бывшей парковки городское пространство для любителей активного отдыха под открытым небом, — рассказывает Николай Андреев. Перед торговым центром установили баскетбольную площадку, скейтодром, футбольное поле, место для силовых занятий crossfit и street workout, две детские площадки, сцену для мероприятий, веревочный городок и карусель. Часть средств в проект вложили крупные компании. — Идею создания парка для детей подхватили наши партнеры. Это хороший пример того, как бизнес направляет свои ресурсы на социальные проекты. 306, 4 млн. тенге вложили в строительство парка компании Mega Management и Astana Motors. 120, 8 млн. тенге направили партнеры, из них 41, 1 млн. тенге — на безвозмездной основе. Общая стоимость проекта — 427, 2 млн. тенге. Платными для посетителей являются: веревочный городок, карусель, футбольное поле и баскетбольная площадка. ТРЦ получает 15% от выручки арендаторов. Эти средства идут на обслуживание спортивного парка, его обеспечивают 12 человек: инструкторы, охрана и уборщики. Большую работу по благоустройству и озеленению территории парка площадью 1,2 га провели за счет ТРЦ. Высадили более 450 деревьев и кустарников, газон, выложили брусчатку, установили малые архитектурные формы. За год потери среди растений составили не больше 5%.

