Дети вместо машин

ТРЦ MEGA Park открылся в 2014 году и тогда территорию от фасада до пр. Сейфуллина занимала парковка для автомобилей посетителей центра. Сотрудники торгового центра заметили, что среди машин нередко катались дети на велосипедах и скейтах, и тогда появилась мысль отдать часть парковки под спортивную площадку. Кроме того, торговый центр осенью и зимой посещают больше людей, чем летом, и было понятно, что эту тенденцию нужно изменить, создав возле торгового центра благоприятную среду для горожан.
— Разрабатывая план по стратегическому развитию MEGA Park, мы предложили построить спортивную площадку на одной половине парковки, — вспоминает заместитель директора ТРЦ Николай Андреев. — Долго думали, рассматривали варианты проектов, в итоге Нурлан Смагулов сказал, что если делать, то делать надо масштабно и хорошо.
На деле это означало убрать паркинг, рассчитанный на 310 автомобилей — это треть всех парковочных мест торгового центра. Спортивный парк расположился на территории в 15 тысяч кв. метров. Проект делал ландшафтный архитектор Роман Шнайдерман, которого часто называют «проводником идей Яна Гейла». По проектам Шнайдермана собираются реконструировать алматинский «Арбат», Старую площадь и другие важные для города места.
— Это была очень интересная работа над проектом. Совместно с Романом нам удалось создать на месте бывшей парковки городское пространство для любителей активного отдыха под открытым небом, — рассказывает Николай Андреев.
Перед торговым центром установили баскетбольную площадку, скейтодром, футбольное поле, место для силовых занятий crossfit и street workout, две детские площадки, сцену для мероприятий, веревочный городок и карусель. Часть средств в проект вложили крупные компании.
— Идею создания парка для детей подхватили наши партнеры. Это хороший пример того, как бизнес направляет свои ресурсы на социальные проекты. 306, 4 млн. тенге вложили в строительство парка компании Mega Management и Astana Motors. 120, 8 млн. тенге направили партнеры, из них 41, 1 млн. тенге — на безвозмездной основе. Общая стоимость проекта — 427, 2 млн. тенге.
Платными для посетителей являются: веревочный городок, карусель, футбольное поле и баскетбольная площадка. ТРЦ получает 15% от выручки арендаторов. Эти средства идут на обслуживание спортивного парка, его обеспечивают 12 человек: инструкторы, охрана и уборщики.
Большую работу по благоустройству и озеленению территории парка площадью 1,2 га провели за счет ТРЦ. Высадили более 450 деревьев и кустарников, газон, выложили брусчатку, установили малые архитектурные формы. За год потери среди растений составили не больше 5%.
Общая стоимость создания спортивной площадки — свыше миллиона долларов, но оправдались ли эти вложения?
— Это успешный опыт, трафик в ТРЦ только за первый месяц с момента открытия парка увеличился на 10%, — рассказывает Николай Андреев. — В вечернее время здесь очень много детей, вы заметите, с каким удовольствием к нам приезжают. Здесь не только дети из окрестных дворов, люди специально приезжают сюда с центральной и нижней частей города, чтобы погулять с малышами. Ежедневно спортивную площадку посещают около двух тысяч человек. Дети приходят сюда с самого утра, после обеда подтягиваются подростки, чтобы кататься на скейтодроме, заниматься crossfit и street workout.
Инвентарь для спортивных и детских площадок был закуплен у казахстанских и российских производителей, срок гарантии — 2 года. Пока он выдерживает нагрузку. Больше эксплуатируется напольное покрытие детских площадок — его мы обновляем по мере необходимости.
— Спортивному парку ТРЦ MEGA Park исполнился год. За это время мы поняли, что приняли правильное решение в пользу детей. Сегодня все больше молодежи приобщается к здоровому образу жизни. Наш парк – дружелюбная городская среда, альтернатива гаджетам и интернет-развлечениям. Часто жители близлежащих домов благодарят нас за возможность интересно проводить свободное время, заниматься спортом, играть, посещать культурные мероприятия. Так MEGA Park стал новым центром притяжения, и район получил второе дыхание.