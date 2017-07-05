Висенте Гуайарт, архитектор: «В Алматы я вижу странные постройки с турецким флером»

По утверждению Висенте, именно в Барселоне 150 лет назад появилось слово «урбанизм». На лекции архитектор рассказал о прошлом знаменитого города — еще 40 лет назад весь берег был застроен промышленными зданиями, трущобами, выхода к морю для жителей не было. Это был настоящий индустриальный город. Изменения начались с создания общественных пространств и освобождения берега — власти решили, что море должно принадлежать людям. Но были и ошибки. К примеру, в город хотели привлечь специалистов из Силиконовой долины, которые были не прочь поработать в Барселоне. Для этого возвели инновационные центры, которые не были похожи на Барсу. Кроме того, в центре города построили огромную развязку. IT-компании в инновационные центры не переехали, а развязку позже пришлось снести.

«Это феномен, который происходит во многих странах мира, — объясняет Гуайярт . —Мы начинаем сносить подобные объекты, чтобы сделать город для людей. Мы смогли реализовать этот проект, потому что этого хотели люди, им не нравилась эта развязка в центре города».

Сейчас власти решили пойти дальше — 60% барселонских улиц, по которым ездят автомобили, планируется отдать пешеходам.

— Висенте, в Барселоне в прошлом веке сильно меняли ткань города. Алматы сейчас тоже сильно меняется, и есть некоторое противостояние и непонимание со стороны части жителей.

— Как раз это то, что сказал Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, когда его спросили о самой главной проблеме в городе. Он ответил: «Противостояние к изменениям со стороны местных жителей». Обязательно нужно иметь долгосрочное видение развития города, а в краткосрочной перспективе делать очень маленькие, но важные проекты. Если они будут успешными, жители увидят это и будет меньше сопротивления.

— Возможно, одна из наших проблем в том, что акимат делает свои проекты без обсуждения с жителями районов. Насколько это опасно?

— Это очень опасно. Благодаря интернету у людей больше доступа к информации о том, что происходит в других городах и сейчас у горожан больше методов самоорганизации. Лучшие проекты — те, которые реализованы с вовлечением местных жителей. В основном городские проекты встречают противостояние местных жителей, но если у властей есть понимание того, что принесет городу выгоду, то за это нужно бороться. Преобразование пешеходных улиц встречало сопротивление во всех городах, которые начинали подобные проекты. Потому что коммерческие компании, которые находятся вдоль этих улиц, местные жители, которые рядом живут, всегда протестовали. Но в итоге это всегда очень успешные проекты и они помогают городу. Это то, что мы делаем в Барселоне много лет: создаём специальные линии для автобусов и расширяем тротуары.

Из лекции: «В Барселоне мы начали развивать сеть электрических автобусов. Я понимаю, что говорить об электроавтобусах в стране, где есть нефть, что-то выдающееся. Но мы должны помнить, что каменный век закончился не потому что закончился камень, а из-за того, что появилось что-то лучшее. Век нефти закончится не потому что запасы истощатся, а потому что есть другие виды энергии, которые мы можем использовать. В том числе и для общественного транспорта».

— Я бы хотела поговорить о современном архитектурном образовании. Какие сейчас есть вызовы для современных архитекторов? Я так понимаю, что архитектор должен быть и урбанистом, и социологом, и историком.

— В Испании архитектура и урбанистика соединены между собой, это одно и тоже. Для того, чтобы создавать устойчивые города, нам нужно интегрировать специалистов из разных сфер, в том числе из экономики, социологии и экологии. Но в чем разница архитекторов от всех этих специалистов? В том, что мы можем представить эту идею в каком-то изображении, в проекте, в том, что можно потрогать. Проект – это не Power Point, проект всегда имеет определенную спецификацию, последовательность действий, которые говорят о том, как мы можем изменить будущее города. Образование должно быть мультидисциплинарным, должно включать в себя разные сферы, чтобы в итоге команда могла определить совместное будущее города с разных точек зрения.

— Традиционное архитектурное образование исчерпало себя?

— Да. Я думаю, что архитекторы нуждаются в более широких знаниях в областях, которые мы раньше не изучали, например, в экологии, энергетике, как например, сделать здание самодостаточным с энергетической точки зрения. Новые технологии тоже ставят новые вызовы перед архитекторами, потому что с их появлением и внедрением в строительство и архитектуру, должен быть переосмыслен вообще смысл здания.

— Висенте, вы занимаетесь новыми технологиями, внедрением их в города. С какими проблемами вы при этом сталкиваетесь?

— Когда мы начинаем внедрять технологии, в городе появляются новые игроки. Раньше очень важную роль в городском развитии играли девелоперы, те, кто строили здания. Но сейчас появляются новые игроки, которые изменяют экономику городу и вообще правила, по которым существует город. Например, Uber, Яндекс, IT-компании. И очень важный вопрос: как мы можем использовать преимущества этих компаний, этих новых игроков для того, чтобы улучшить город, чтобы он продолжал прогрессировать.