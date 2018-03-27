Давид Камински, специально для Vласти
Арычная система считается одной из отличительных черт Алматы. Но сейчас, на фоне постепенного упадка, она приняла на себя несколько противоречащих друг другу функций.
Арыки существовали в Средней Азии с древних времён и были основой земледелия в этом засушливом регионе. До сих пор сохраняются остатки когда-то сложных и ветвистых оросительных систем, в прошлом обеспечивавших пищей южные города. Они имели столь важное значение в поддержании жизни городов, что существовала специальная должность смотрителя арыков — мираб.
В современном Алматы эта система появилась, когда город ещё назывался Верным, в царскую эпоху. Первые арыки в городе отличались от современной системы тем, что служили в том числе и водопроводом. При этом обнаруживались остатки и более древней системы.
В 1931 году в городе появился централизованный водопровод и функция арыков ограничилась исключительно ирригационной. Через проделанные в желобках отверстия влага проникала в почву, поддерживая пышные зелёные насаждения в летний зной. Вместе с тем журчащая вода оказывала своей прохладой некоторое влияние и на микроклимат городских улиц.
В конце 80-ых годов началась деградация системы. Из большинства арыков исчезла вода, многие из них были разрушены и закопаны. В конечном итоге систему начали воспринимать не как ирригационную, а как своеобразный вариант ливневой канализации, а в отдельных случаях как аналог канализации вообще. К примеру, в основании демонтируемых с остановок общественного транспорта магазинов и ларьков с едой можно обнаружить широкие отверстия, направленные в проходящий под остановкой арык.
При расширении улиц под большее число полос или парковочные карманы, а также при строительстве новых дорог, арыки оказываются прижаты вплотную к тротуарам. И это опасно, даже смертельно. Летом 2017 на проспекте аль-Фараби, упав в арык, погибла девушка.
Говоря о восприятии арычной сети как ливневой канализации, можно наблюдать, как водостоки крыш направляются в арыки, решётки на улицах забирают воду в арычную сеть. Подобное восприятие поддерживает и акимат, поводя экстренную очистку арыков перед ливнями.
В восприятии же горожан арычная сеть является предметом ностальгии и одновременно с этим как система способа отвода дождевых вод. Одновременно звучат требования восстановить и «возможность пить воду из арыка», и отвести воду с улиц.
При этом физически невозможно удовлетворить оба требования в одно время. Арычная сеть вместе с дождевой водой наполняется автомобильными маслами, реагентами и прочими химикатами, смываемыми с улиц. Одновременно неизвестно точное число организаций и домовладений, сливающих в арыки и реки канализацию и бытовые отходы. Всё это губительно сказывается на зелени, которую сеть должна была поддерживать. Тем более невозможно говорить об арыках как источнике питьевой воды.
Реконструкция и восстановление арычной сети обеспечивают функционирование системы, но не меняют парадигмы.
Небольшие шаги к изменению ситуации наметились во время реконструкции улиц Панфилова, Жибек Жолы и площади Астана в 2017 году, когда вдоль тротуаров появились небольшие решётки, через которые вода собирается в желобки ливневой канализации. Тем не менее, вскоре эта вода стала сливаться в арычную сеть. Также реконструкция улиц подверглась критике из-за закапывания отдельных участков арычной сети в трубы, что привело к созданию химеры арыка и ливневневки.
Все эти проблемы, а также возникшие летом 2017 года подтопления улиц в центральной части Алматы, ставят вопрос о создании в городе отдельной, изолированной системы ливневой канализации. Система труб и коллекторов позволила бы быстро и без помех выводить дождевую воду с улиц, а также защитила бы ирригационную систему, которой и являются арыки, от смываемых с проезжей части химикатов. Строительство потребует крупных вложений, сложных инженерных решений, но радикально улучшит городскую инфраструктуру.
Арычная сеть, протяженность которой сейчас составляет около тысячи километров, действительно является достоянием Алматы, его уникальной исторической чертой и знаковым элементом уличного ландшафта. Система требует вложений в ремонт и расширение. Арычная сеть южнее головного арыка на проспекте Абая работает исключительно как ливневая канализация, и так будет, если не будет построен новый головной арык вдоль проспекта аль-Фараби. В случае создания в городе отдельной системы отвода ливневой воды, арыки бы восстановили свой романтичный образ, став подлинной визитной карточкой города.