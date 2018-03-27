Давид Камински, специально для Vласти

Арычная система считается одной из отличительных черт Алматы. Но сейчас, на фоне постепенного упадка, она приняла на себя несколько противоречащих друг другу функций.

Арыки существовали в Средней Азии с древних времён и были основой земледелия в этом засушливом регионе. До сих пор сохраняются остатки когда-то сложных и ветвистых оросительных систем, в прошлом обеспечивавших пищей южные города. Они имели столь важное значение в поддержании жизни городов, что существовала специальная должность смотрителя арыков — мираб.

В современном Алматы эта система появилась, когда город ещё назывался Верным, в царскую эпоху. Первые арыки в городе отличались от современной системы тем, что служили в том числе и водопроводом. При этом обнаруживались остатки и более древней системы.

В 1931 году в городе появился централизованный водопровод и функция арыков ограничилась исключительно ирригационной. Через проделанные в желобках отверстия влага проникала в почву, поддерживая пышные зелёные насаждения в летний зной. Вместе с тем журчащая вода оказывала своей прохладой некоторое влияние и на микроклимат городских улиц.

В конце 80-ых годов началась деградация системы. Из большинства арыков исчезла вода, многие из них были разрушены и закопаны. В конечном итоге систему начали воспринимать не как ирригационную, а как своеобразный вариант ливневой канализации, а в отдельных случаях как аналог канализации вообще. К примеру, в основании демонтируемых с остановок общественного транспорта магазинов и ларьков с едой можно обнаружить широкие отверстия, направленные в проходящий под остановкой арык.

При расширении улиц под большее число полос или парковочные карманы, а также при строительстве новых дорог, арыки оказываются прижаты вплотную к тротуарам. И это опасно, даже смертельно. Летом 2017 на проспекте аль-Фараби, упав в арык, погибла девушка.

Говоря о восприятии арычной сети как ливневой канализации, можно наблюдать, как водостоки крыш направляются в арыки, решётки на улицах забирают воду в арычную сеть. Подобное восприятие поддерживает и акимат, поводя экстренную очистку арыков перед ливнями.

В восприятии же горожан арычная сеть является предметом ностальгии и одновременно с этим как система способа отвода дождевых вод. Одновременно звучат требования восстановить и «возможность пить воду из арыка», и отвести воду с улиц.

При этом физически невозможно удовлетворить оба требования в одно время. Арычная сеть вместе с дождевой водой наполняется автомобильными маслами, реагентами и прочими химикатами, смываемыми с улиц. Одновременно неизвестно точное число организаций и домовладений, сливающих в арыки и реки канализацию и бытовые отходы. Всё это губительно сказывается на зелени, которую сеть должна была поддерживать. Тем более невозможно говорить об арыках как источнике питьевой воды.



