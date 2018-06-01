Общественный транспорт: навигация неизвестности

Почему так сложно разобраться в общественном транспорте Алматы и что с этим делать

Давид Камински, специально для Vласти, фотографии Жанары Каримовой С годами сеть общественного транспорта в крупных городах эволюционирует, становясь настолько разветвленной и сложной, что быстро ориентироваться в ней трудно даже местным жителям. Если протяженность алматинского метро пока едва позволяет затеряться среди станций и тоннелей, то сложная система алматинского наземного общественного транспорта действительно испытывает потребность в ясной и понятной системе навигации.

Ещё с конца 70-ых годов на остановках были закреплены небольшие информационные таблички. На них отмечались номера маршрутов, время начала и окончания работы, интервал движения. Информация эта периодически обновлялась до начала нулевых. Таблички крепили на фонарных столбах, главным их неудобством было расположение на большой высоте и невозможность разместить большие объёмы информации.

С началом обновления остановочных пунктов подача информации изменилась. Долгое время единственной информацией об общественном транспорте, были наклейки на остановках, указывающие только номер маршрута и его интервал.

В 2014 году на двух остановках, а именно — на Центральном Стадионе и по проспекту Назарбаева южнее Абая были установлены информационные табло, отображающие информацию о маршрутах в реальном режиме времени. Предполагалось установить подобное оборудование на остановочных пунктах по всему городу. Тем не менее, на данный момент функционирует только одно табло на проспекте Назарбаева. На Центральном Стадионе от него остался только пустой прозрачный корпус, сам экран демонтирован. В Астане же подобные табло успешно работают на многих столичных остановках.

В начале 2018 года на алматинских остановках начали появляться информационные плакаты двух видов: карты и списки остановок. Первые представляют собой карту города, на которой от вашей остановки расходятся длинные ветви маршрутов. При этом на ветвях указаны только номера маршрутов, но полностью отсутствует информация о расположении остановочных пунктов. Пассажир способен выяснить только направление, но не сможет точно определить, где же ему выходить. Навигация с помощью списка остановок на маршрутах не даёт наглядного направления, но позволяет точнее определить нужную остановку. Нынешнее местоположение пассажира выделено в списке жирным шрифтом. При этом информация не обновляется. Например, на остановках по проспекту Абылай хана в списке указан только троллейбус №5, но здесь же с февраля 2018 года проходит автобусный маршрут №98. При этом ни на картах, ни в списках не указываются пересадки на метро, вокзалы и аэропорт. При этом из-за отсутствия какой-либо иерархии маршрутов в городской сети, нанести пересадки на другие маршруты попросту невозможно. Сложно выделить первую в мире карту автобусного сообщения, но ярким примером создания системы навигации является Лондон, который в начале XX века столкнулся с проблемой ориентирования пользователей в метро. Тогда и появились одни из первых схем городского транспорта.

Первая карта единой системы метрополитена была опубликована в 1908 году. По сути она представляла собой географическую схему города, поверх которой были нанесены линии подземки. Из-за сохранения на схеме реальных направлений и расстояний линии и станции располагались в хаотичном порядке, нахлёстывались друг на друга, особенно в центре города. Проблемы были полностью исправлены на карте 1931 года, куда более абстрактной. Направления на ней показаны довольно условно с шагом 45 градусов, а реальные расстояния по сути игнорируются. Акцент в ней делается на нахождении нужных станций и быстром поиске пути между ними, а не на определении географического положения. Именно эта модель используется в Лондоне до сих пор и стала прообразом транспортных схем по всему миру.

В современных реалиях для навигации можно использовать мобильные приложения. Хотя этот слой информации недоступен пассажиру априори и требует наличия не только смартфона, но и подключения к интернету, он способен дать максимально подробную информацию. Двумя самыми популярными среди этих приложений являются CityBus и Онай. Первый с самого начала появился как сервис, позволяющий отслеживать движение транспорта в реальном времени благодаря GPS-трекерам. Второй создан для поддержки пользователей транспортных карт Онай, но позднее его функционал был расширен с добавлением возможности отслеживания транспорта. Именно интернет может и должен играть важную роль в постоянном уведомлении пассажиров об изменениях в движении транспорта. Сейчас информация об открытии новых маршрутов сообщается в основном через СМИ, а не через специализированные ресурсы. Изменение маршрута, его сокращение или его ликвидация становятся известны уже постфактум — после долгого и безрезультатного ожидания на остановке. Если изменение маршрута происходит временно из-за перекрытия улицы для ремонтных работ или марафона, то никому неизвестно как будут объезжать это место автобусы и троллейбусы. При этом в конце предупредительных текстов в СМИ от акимата обязательно присутствует «планируйте пути объезда заранее», обозначая приоритет автомобилистов в восприятии этой информации. Пассажирам общественного транспорта остаётся только гадать, куда же свернёт их автобус.

Пример новости на сайте mosgortrans.ru На контрасте с этим информационным вакуумом в нашей транспортной системе, существуют представительства Московского департамента транспорта или Мосгортранса в таких социальных сетях как Facebook, Twitter и Instagram. На своих страницах ведомство публикует новости об изменениях в движении транспорта. Если по каким-либо причинам изменениям подвергается множество маршрутов, то на сайте департамента публикуется длинный список всех изменений в движении общественного транспорта в тот день.

Анонс об изменении маршрута движения автобусов из-за ДТП от Metro Rider Alert Metro LA, государственная компания управляющая общественным транспортом в Лос-Анджелесе, помимо своих основных страниц в социальных сетях ведёт дополнительный аккаунт в Twitter под названием Metro Rider Alert, который в реальном времени краткими сообщениями сообщает о всех задержках и затруднениях в движения транспорта. Для максимальной наглядности каждое сообщение сопровождается схематичной графикой. Также максимально подробную информацию о плановых и незапланированных изменениях агентство публикует в специальном разделе на своём сайте. В обоих случаях речь идёт о единых государственных перевозчиках, практически полностью контролирующих транспортную систему города. В условиях Алматы, где общественный транспорт разделён между множеством отдельных компаний, такой сервис возможен только за счёт органа, существующего над частными компаниями.

Важную роль в доступности системы для понимая играют и сообщения, получаемые на борту автобусов и троллейбусов. Это схемы маршрута, размещенные в салоне и сообщения, получаемые при оплате проезда. Для ориентирования на маршруте уже в салоне, в автобусах и троллейбусах закреплены чёрно-белые схемы маршрутов. При этом сами эти листы являются больше внутренними документами, нежели элементом пользовательской навигации. Например, отсутствует информация о пересадках на метро или на другие маршруты наземного транспорта.

Говоря же об информации, получаемой при оплате проезда, то язык терминалов «Онай» (в переводе — «просто»), появившихся в городском транспорте в сентябре 2015 года, часто вызывает непонимание и даже недоумение у пассажиров. Если с сообщением «прошла оплата» всё понятно, то сообщения об ошибке едва ли позволяют интуитивно определить проблему. Выглядят эти ошибки как: «Обслуживание невозможно» и «Карта в стоп-листе. Обслужена не будет». В переводе на русский язык они означают: «Приложите карту ещё раз» и «Недостаточный баланс» соответственно.