Как большая компания меняет жизнь маленького города. Часть первая

Ольга Горай, специально для Vласти, Костанай-Рудный Фото автора В прошлом году в небольшом городе Костанайской области - Рудном - построили больше 22 тыс квадратных метров жилья: 75 семей, наконец, почувствовали себя хозяевами своей жизни. Похожие эмоции испытывают теперь и рудничане, вынужденные бороться с тяжелыми сердечными недугами, ведь в городе с недавних пор функционирует целая кардиологическая служба. «Скорая помощь» в Рудном сейчас тоже работает по-новому. Vласть рассказывает истории людей, для которых наличие в городе большого предприятия стало не бременем, а счастливой путевкой в новую жизнь. Будем жить Рудничанину Евгению Макарову - 35 лет. Он молод, строит большие планы на будущее, мечтает жениться, завести детей, растить их и радоваться жизни, но еще в апреле этого года он боялся, что его планам не суждено сбыться... - Мне всегда казалось, что я - здоровый человек. До прошлого года сердце меня вообще не беспокоило, а в 2016 году неожиданно стало покалывать. Я сначала не обратил внимания и лишь через сутки обратился к врачу. Оказалось, что я незаметно для себя перенес инфаркт. Меня на «неотложке» доставили в Рудненскую городскую больницу, и там кардиохирург Руслан Утегенов сделал мне стентирование: установил специальный каркас в коронарный сосуд, - вспоминает Евгений. На протяжении года молодой человек регулярно наблюдался у кардиохирурга, сдавал анализы. Все шло неплохо, и он даже стал жить отдельно от родителей, налаживать свою личную жизнь. В апреле 2017 года плановое УЗИ показало, что в левом желудочке сердца у парня образовался тромб. Случай был экстренный, срочно требовалась операция на открытом сердце. Евгений без колебаний вновь доверил свою жизнь кардиохирургу. - Когда мне сказали, что требуется срочная операция, я сразу же согласился. Я даже не рассматривал варианты поехать на обследование в Костанай или Астану. Для этого требовалось время на сбор документов, сдачу анализов, а с тромбом тянуть было нельзя - он может оборваться в любой момент. С тромбом в сердце опасно было даже в городском транспорте ездить, а добираться до столицы пришлось бы на поезде или самолете! Да и зачем рисковать собой, если у нас в больнице - отличное оборудование, которое позволяет делать сложные операции на сердце, и хороший кардиохирург, которому я полностью доверяю? - рассказывает молодой человек.

27 апреля Евгению провели операцию на открытом сердце и удалили тромб. Он уже прошел курс реабилитации и с августа вышел на работу. Макаров работает автослесарем в АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» (ССГПО), входящее в состав Евразийской группы (ERG). По показаниям врача большие нагрузки ему запрещены: нелегкий труд молодому человеку облегчают коллеги. - Я чувствую себя отлично. Когда тромб был, у меня появилась отдышка, я не мог напрягаться, уставал, а сейчас я готов даже бегать. Но я знаю, что так резко браться за работу нельзя, поэтому следую предписаниям врача, - улыбается Евгений. Его лечащий врач, кардиохирург Руслан Утегенов, подбадривает пациента и говорит, что у него все впереди. Таких благодарных пациентов у специалиста за год в среднем 100 человек. За помощью обращаются не только рудничане - к нему едут из близлежащих районов области и Костаная. Раньше в Рудном не было кардиохирурга, и при обнаружении проблем с сердцем пациентов отправляли в Костанай. После того как АО «ССГПО» выделило средства на закуп необходимого оборудования, в Рудном была организована кардиологическая служба, и больница пригласила на работу опытного карагандинского кардиохирурга. - Была закуплена аппаратура, в том числе аппарат искусственного кровообращения. Это очень редкий и дорогой аппарат, который позволяет оперировать сердце человека. Во время операции на сердце, пока человек спит, этот аппарат перекачивает его кровь. К аппарату также идет монитор, позволяющий постоянно наблюдать за жизненноважными функциями оперируемого. Приобретение необходимой аппаратуры - большой шаг в кардиохирургии для Рудного и окружающих населенных пунктов, - заключает Утегенов.

Долгожданное новоселье В новой квартире рудничан Константина и Анастасии Симоненко просторно и солнечно. Дети - 11-летний Глеб и 8-летний Игорь - с радостью демонстрируют все свое спортивное снаряжение: клюшку, боксерскую грушу, гантели и даже самодельный лук. Места хватает для всего. Дополняет семейную идиллию огромный 8-летний пес Джек породы ризеншнауцер, который весело скользит по линолеуму в погоне за резиновым мячом. Джек - добрый пес, он рос вместе с детьми и теперь души в них не чает.

В новой двухкомнатной квартире с огромной кухней-студией семья Симоненко живет пятый месяц. До этого молодым супругам с маленькими детьми пришлось 7 лет скитаться по съемным квартирам. Константин и Анастасия родом из Аркалыка. Костя - сирота, его воспитывала бабушка, и дорогу в жизни ему пришлось пробивать самостоятельно. Заканчивая школу, Константин познакомился со своей будущей женой, но молодой человек понимал, что для создания семьи, ему надо встать на ноги. Он поступил в Костанайский строительный колледж на специальность, связанную с газовой отраслью. Получив образование, парень вернулся в Аркалык, обзавелся семьей и устроился на работу. Но в 2008 году грянул кризис, и кормилец семейства отправился в промышленный город Рудный на поиски стабильной работы. - Мне пришлось сменить ни одну работу. В 2010 году я перевез в Рудный семью, мы сняли свою первую квартиру. В то время я работал по специальности - мастером на предприятии «Костанайгаз». Когда у нас родился второй сын, вновь встал вопрос о нехватке средств, и в 2012 году я устроился помощником машиниста в АО «ССГПО». Через полтора года поднялся до машиниста экскаватора. Работа мне нравится, зарплату платят стабильно, и к тому же с моим приходом на это предприятие, у нас появился шанс обзавестись своим жильем, - рассказывает глава семейства.

Семья не могла позволить себе купить квартиру: для этого требовался первоначальный взнос, да и проценты пришлось бы выплачивать большие. Поэтому когда в АО «ССГПО» объявили о том, что в рамках Жилищной программы Евразийской Группы восстанавливают старый дом и будут строить первый новый дом для молодых специалистов, Настя с Костей сразу начали собирать необходимые документы. - Мы сдали документы в 2016 году, прошел почти год, мы даже пали духом, но в марте 2017 года раздался звонок, и нам сообщили, что новый дом сдан, и мы получим в нем квартиру. Уже в апреле нам вручили ключи! Условия очень хорошие. Квартиру нам выдали как арендное жилье. Чтобы ее выкупить, ежемесячно в течение 20 лет нам предстоит выплачивать по 40 тыс тенге. Это небольшая сумма, и мы знаем, что платим за свою квартиру. За съемную мы отдавали столько же, еще и коммунальные услуги оплачивали. Мы очень довольны новой квартирой! - воодушевленно говорит Анастасия. Молодая семья с радостью отмечает и то, что вкладывать в ремонт нового жилья ничего не пришлось: 70-ти квартирный дом застройщики сдали «под ключ». Во всех комнатах - линолеум, теплый пол, в ванной - надежная сантехника, предусмотрен отдельный счетчик на отопление, во дворе - спортивная и детская площадки, освещение, асфальт. Особенно новому жилью и простору радуются дети. Глеб, кстати, уже несколько лет занимается хоккеем, имеет награды республиканских чемпионатов. Игорь больше тянется к боевым видам спорта: занимался таэквондо, сейчас хочет овладеть основами самбо. - Мы в основном играем с Джеком во дворе, на площадке. Вместе с папой сделали лук и стрелы. Уже получается метко стрелять. Но и дома теперь есть место, где можно заниматься - качать гантели, тренироваться с грушей, и для Джека больше места! Школа тоже недалеко от дома - всего 10 минут пешком, - говорит Глеб. Молодые родители с любовью и надеждой смотрят на веселых детей и лохматую собаку. Их мечта сбылась. - Главное, у нас появилась крыша над головой. Теперь постепенно обживемся. Будем растить детей, стараться, чтобы они получили высшее образование и могли найти престижную, надежную работу. И уже потом можно будет спокойно встречать вместе старость, - смеется Константин, обнимая супругу.

Быстрая первая помощь На Рудненской городской станции скорой помощи жизнь кипит круглыми сутками. В ее эпицентре - диспетчерская, где линейный фельдшер (и по совместительству диспетчер) Анна Сорокина вместе с напарницей организуют работу всей станции. Раздается звонок и на том конце провода просят о помощи: «Срочно требуется врач, ребенку плохо». Анна Николаевна разговаривает с человеком со знанием дела. Все полученные сведения Сорокина вносит в специальную программу на компьютере. Разговор занимает не больше одной минуты. Еще одна минута требуется на то, чтобы распечатать заявку и отправить нужную бригаду на адрес. Телефон звонит вновь… В таком ритме диспетчерам станции приходится работать каждую смену, но несмотря на постоянную суету Сорокина всегда сдержанна, спокойна и готова в любой момент прийти на помощь. Анна Николаевна трудится на станции скорой помощи уже 24 года. - Станция скорой помощи - это мой второй дом. В 1993 году я закончила Костанайское медицинское училище и сразу устроилась на станцию. Я - линейный фельдшер, выезжаю на вызовы и посменно замещаю диспетчера. В былые времена работа диспетчера была очень сложной: дежурили по одному, звонки принимать не успевали, часто приходилось брать на себя ответственность и решать судьбы людей... А с тех пор как установили комплекс диспетчерской справочно-статистической и административной службы ПК «Адис», работа в диспетчерской службе стала слаженной и систематической, - рассказывает Сорокина. Комплекс ПК «Адис» компания «ССГПО» подарила станции скорой помощи в 2013 году. Специальное программное обеспечение имеет определенный алгоритм приема вызовов с подготовленными вопросами для сбора анамнеза, автоматически записывает вызов, определяет его срочность и находит необходимую бригаду. Время приема вызова длится не больше минуты, а раньше диспетчер мог собирать анамнез и пять минут.

- С пациентами общаться непросто. Бывало такое, что человек звонит и кроме слов «срочно приезжайте» ничего сказать не может. Срабатывает человеческий фактор, диспетчер торопится, забывает задать нужные вопросы и отправляет бригаду. Я однажды была на подобном вызове. Ехать пришлось далеко, в пригород, узнать в деталях, что случилось, диспетчер не смогла. Я приехала, а там женщина задыхается, у нее все хрипит и булькает. Мне пришлось на месте быстро принимать решение. Померила давление, оно оказалось очень высоким. Давление спровоцировало отек легкого. Я постаралась сбить давление и на «скорой» доставить женщину в больницу. С появлением программы человеческий фактор исключается, диспетчер задает все вопросы, предлагаемые программой, быстро и четко. Часто это помогает спасти человека, потому что фельдшер едет на вызов уже подготовленным, - говорит Сорокина. Вспоминает Анна Николаевна и свои нелегкие будни в диспетчерской. Однажды за три минуты ей поступило сразу три звонка: срочная помощь требовалась ребенку, женщине с давлением и пожилому человеку. Ей необходимо было оценить, к какому из пациентов отправить машину в первую очередь. Автомобилей не хватало, и диспетчеру пришлось взять ответственность на себя. Благодаря финансовой помощи АО «ССГПО» станция скорой помощи купила два новых автомобиля, и сейчас на «скорой» работает уже семь бригад, что позволяет незамедлительно отправлять машины по всем вызовам. Анна Николаевна запускает программу и видит местонахождение всех бригад. Опытный медик успевает многое: и фельдшерам подсказывать, какие лекарства больные принимают, и пациента может вести до приезда «скорой», и консультации по телефону давать. Сорокина любит свою работу и говорит, что даже не представляет, где бы еще она смогла работать.

- Чтобы работать на станции скорой помощи, необходимо быть психологом в душе. Пациенты бывают разными, случаи - тоже, надо уметь сдерживаться, не давать волю эмоциям. Главная задача - оказать первую помощь, выслушать, дать совет. Программное обеспечение нам в этом очень помогает - делится Анна Николаевна.