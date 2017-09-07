Город-спутник, город-мечта

Ризабек Исабеков, специально для Vласти, Павлодар-Аксу Фото автора Едва ли все жители небольшого 70-тысячного города Аксу, что в Павлодарской области, догадываются, за счет чего так кардинально меняется облик улиц и дворов, возводятся новые объекты. Между тем, не только горожане, но и все, кто живет в регионе, знают, почему Аксу носит имя города энергетиков и металлургов. В Аксу появляются десятки бесплатных спортплощадок с тренажерами, вырастает дворец спорта (и это самый настоящий дворец!), строится новая набережная с амфитеатром и широкими дорожками, и трудно поверить, что все это происходит в столь небольшом городе. За год здесь созданы четыре детские хоккейные команды, а небольшие творческие коллективы при поддержке Евразийской Группы - в городе работают Аксуский завод ферросплавов (АЗФ) - филиал АО «ТНК «Казхром» - и «Евроазиатская энергетическая корпорация» (ЕЭК) - гастролируют по всему миру. Танцовщицы Мечту о жизни в танце лелеют две юные жительницы города Аксу. Гульзат Тастемир и Айсара Султанова – ровесницы, обе окончили девятый класс. Девушки в один голос твердят, что видят себя в будущем только в искусстве ритма и пластики. На вопрос, не поменяются ли приоритеты после окончания школы, Гульзат говорит, что прошла профориентационный тест. По ее словам, он показал, что школьнице буквально предначертано связать судьбу с творчеством. Мама Гульзат давно поняла это, поэтому запрещает дочери пропускать занятия танцами. - Я хочу ходить на работу с радостью, как говорится в поговорке о счастье. Мечтаю поступить в Казахскую национальную академию искусств имени Т. К. Жургенова, - говорит Гульзат. Айсара вторит подруге и с горящим взором рассказывает о том, какой заряд энергии получает во время репетиций - а уж на сцене так просто счастлива! Обе школьницы уже девятый год танцуют в ансамбле под названием «Айголек». Динара Зембаева создала его в 2009 году при аксуском дворце культуры имени Сабита Донентаева. Руководитель ансамбля вспоминает, как Гульзат и Айсара пришли к ней первоклашками. Сегодня у девушек за плечами тысячи часов в танце, а в мечтах - грезы о больших подмостках.

В 2013 году воспитанницы Зембаевой приняли участие в телевизионном конкурсе со сходным названием – «Айголек». Он включал в себя четыре тура, в каждом из которых нужно было представить новые танцы, а соответственно и новые костюмы. Кроме этого, предстояли траты на дорогу до Алматы. Родители школьниц поняли, что в одиночку вряд ли смогут все это осилить. - Мы тогда обратились в Евроазиатскую энергетическую корпорацию. Спасибо им, что поддержали! Мы не подвели и прошли до финала – из 200 участников заняли 2-е место, - вспоминает руководитель ансамбля. Позже были другие победы, наряды и эмоции. Этим летом «Айголек» - 24 участницы старшего и младшего составов - вновь при поддержке ЕЭК поехали на танцевальный конкурс «Черноморский Олимп» в Сочи. Аксуский коллектив впервые отправился за рубеж. Девочки танцевали казахские танцы и танцы народов мира: младшие по итогам заняли первое место в своей категории, старшие завоевали Гран-при. - Мы оправдали доверие ЕЭК и ERG, доверие нашего города. У девочек были чудесные, незабываемые каникулы. Мы получили колоссальное удовольствие, - делится Зембаева. - Я в первый раз поехала за пределы Казахстана. Сочи – город курортный, очень красивый. Впечатлений от поездки очень много! - вспоминает Гульзат. Айсара добавляет, что девочки плакали и смеялись. Градус эмоций зашкаливал: и от радости за результат, и от понимания того, что все было не зря. - Состояние на тот момент не описать словами! В день, когда мы узнали, что поездка состоится, сильно обрадовались с девочками. Мы мечтали побывать на море и стать лучшими. Сбылись сразу две наши мечты! - добавляет девятиклассница. «Энергетик» на льду Когда 41-летний сотрудник ЕЭК Михаил Половко загорелся желанием создать хоккейную команду из числа энергетиков, то и не думал, во что это может вылиться. На предприятие молодой человек после окончания колледжа пришел 20 лет назад. В первые годы работал кровельщиком, столяром, слесарем. После окончания университета получил инженерскую должность, а сейчас работает заместителем начальника управления инвестиционной деятельности компании.

В 2015 году Михаил с коллегами создали хоккейную команду. Любительскую. Товарищи хотели поддерживать физическую форму, потому что у кого-то работа - сидячая, а кто-то элементарно нуждался в иной физической активности. Самому младшему в команде ЕЭК - 35 лет, самому старшему Сергею Умпелеву - 61 год. Он - свой, работает в местном колледже черной металлургии, который готовит кадры для предприятия. - Наш дедушка катается получше некоторых молодых! Раньше мы играли на уличном корте, постоянно работали лопатами, чтобы очищать его от снега. Еще и заливать водой надо было регулярно. Все мы ждали, когда же будет у нас крытое помещение. В такой коробке не мешает играть ни ветер, ни мороз, - делится Михаил. В 2016 году в Аксу в рамках меморандума о сотрудничестве по реализации социально значимых проектов между Евразийской Группой и областным акиматом был построен хоккейный корт «Жалын». Его открыли в преддверии 25-летия независимости Казахстана. Группа вложила в него 70 млн тенге. На корте теперь занимаются не только взрослые, но и дети. Результатом этого возросшего интереса к хоккею стало создание еще одной городской детско-юношеской школы - нужно ведь было организовать этот процесс, этот маховик хоккейной страсти. - Очень рад за детей! Меня поразило, что в среднюю группу ходят с пацанами и девчонки! - говорит капитан местной любительской команды. Половко добавляет, что вскоре после открытия корта в команде было принято решение повысить статус и начать обмениваться опытом с другими любительскими клубами.

- Мы попросили руководство ЕЭК приобрести нам хоккейную экипировку. До этого надевали на себя, кто что мог, и играли соответственно на городском уровне, занимали первые-вторые места, но настала пора выйти на областной масштаб. ЕЭК приобрела нам форму, и у нас появилось настоящее лицо. Мы стали единым целым – командой «Энергетик», - говорит Половко. В 2017 году энергетики приняли участие в играх НХЛ - это шуточная аббревиатура самой известной хоккейной лиги (Ночная хоккейная лига). На региональном первенстве в части вступительного взноса на турнир и организации переезда до Павлодара и обратно команду вновь поддержал ЕЭК. «Энергетик» занял 4-е место из шести, что для дебюта не так уж и плохо. А при Аксуском заводе ферросплавов - филиале АО «ТНК «Казхром» - вот уже больше пяти лет действует спортивный клуб «Металлург».В этом заводском спортклубе кроме хоккея активно культивируются целых пять видов спорта – волейбол, мини-футбол, баскетбол, армрестлинг и гиревой спорт. В различных секциях наряду со взрослыми занимаются более 400 мальчишек и девчонок. Кстати, крытый каток «Жалын» в Аксу появился именно благодаря спортсменам прославленной хоккейной команды АЗФ «Металлург», которые обратились к руководству ERG с просьбой возродить этот забытый вид спорта в моногороде. И их услышали. Дворец для мастеров Кабинет начальника отдела физической культура и спорта акимата Аксу Ирины Косаревой расположен не в здании городского акимата, а в здании спортивно-оздоровительного комплекса. - Это необычно, но очень удобно, потому что я рядом с соревнованиями. Нам, жителям Аксу, сильно повезло, что в городе есть два градообразующих предприятия - ЕЭК и ферросплавный завод, - рассказывает чиновница.

Спорткомплекс со статусом дворца носит имя местного выходца - прославленного акына, борца Иманжусупа Кутпанулы. Объект стоимостью более миллиарда тенге был открыт в конце 2013 года. Наша собеседница отмечает, что здание было полностью укомплектовано всеми площадками и оборудованием. - Пропускная способность дворца - 750 человек, но посменно занимается 953 человека, - поясняет Косарева. Наибольшей популярностью пользуется тренажерный зал и бесплатная уличная мини-футбольная площадка. Там же для всех доступны уличные тренажеры, поля для стритбола, детские игровые и воркаут-площадки. Родители водят детей на секции волейбола, футбола, баскетбола, дзюдо, бокса, казах куресi, настольного тенниса и тогыз кумалака. Здесь же бесплатно занимаются сборные города по волейболу, армрестлингу и гиревому спорту. Дворец спорта с пятью сотнями кресел в зале - место проведения самых важных городских спортивных стартов. Раздевалки могут принять одновременно более 200 спортсменов, а посему тут проводятся и спартакиады среди предприятий и госучреждений. На новом ледовом корте «Жалын» тоже вскоре будут построены раздевалки. - Этот каток стал популярным. Мы 74 ребенка набрали в хоккейные группы и открыли новую школу - ДЮСШ №2. Аксу - город спортивный. На недавней областной спартакиаде среди городов и районов сельская зона заняла первое место, а город Аксу – второе. Так вот из 14 видов спорта в семи ключевую роль сыграли сотрудники предприятий ERG – завода ферросплавов и ЕЭК. Это гиревики, женская волейбольная команда, стритбол, армрестлеры. Радостно, что на этих предприятиях работают заслуженные мастера спорта международного класса, - заключает Косарева.

Амфитеатр у реки Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства города Аксу Марат Зенов с удовольствием проводит экскурсию по объектам, реконструируемым на средства Евразийской Группы. Наш гид ведет нас в большой двор на улицах Ауэзова и Царева. Постеленный два года назад асфальт выглядит словно свежий. Несколько игровых комплексов и один спортивный постоянно заняты детворой, подростками. На благоустройство восьми домов было направила более 60 млн тенге. Все это результаты инициативы ERG «Туған жер – Родные города» - В этом году в Аксу - во дворах, в парках - возводится 20 спортивно-тренажерных комплексов и воркаут-площадок, а еще около 200 миллионов тенге выделяется на реконструкцию набережной, - отмечает Зенов. Набережную начали возводить весной практически с нуля. Подрядчик обязуется сдать объект уже в октябре. По замыслу заказчика в лице корпоративного фонда социального развития «Павлодар», амфитеатр станет отличной площадкой для проведения городских мероприятий. На месте старого хоккейного корта возводится новый парк стоимостью 26 млн тенге. Тут был пустырь, но и он скоро станет комфортной зоной отдыха для горожан. Здесь будет все: и ровные дорожки, и деревья, повсюду урны, яркие торшеры, мини-футбольное поле, воркаут-площадка, детская площадка, парковочные места. - Также ERG выделяет 15 миллионов тенге еще на одно поле для футбола и 109 миллионов тенге на реконструкцию уличного освещения города. В целом год за годом компания помогает повышать уровень комфорта жизни жителей Аксу - так называемой социальной удовлетворенности, - говорит представитель акимата.

Сегодня сотрудники ЕЭК и АЗФ по давней традиции помогают школьникам из малообеспеченных семей с подготовкой к школе. Кому-то везут комплекты школьной и спортивной формы, кому-то - канцелярские принадлежности, обувь или портфели. Дети в Аксу ждут металлургов и энергетиков не только в августе, но и на новый год, и в Наурыз. И те неизменно приезжают.