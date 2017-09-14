С заботой от металлургов и шахтеров

Ризабек Исабеков, специально для Vласти, Павлодар-Экибастуз Фото автора, пресс-служб предприятий На минувшей неделе узбекские средства массовой информации с гордостью сообщали: миллиардер Патох Шодиев намерен оказывать республике благотворительную помощь. Новости вызвали бурную реакцию интернет-пользователей, ведь Шодиев входит в число самых успешных и влиятельных бизнесменов Казахстана: вместе с партнерами Александром Машкевичем и Алиджаном Ибрагимовым в 1992 году он основал нынешнюю Евразийскую Группу. Между тем, учредители ERG уделяют большое внимание социально значимым инициативам в самом Казахстане - одним из красноречивых доказательств этого являются многочисленные проекты компании в рамках программы «Туған жер – Родные города» в Павлодарской области. Рай на окраине В этом павлодарском дворе все знают друг друга. Алексей Бартель говорит, что если чье-то имя и подзабыл, то точно может сказать про соседа, в каком подразделении предприятия он или она работает. В доме живут заводчане - работники алюминиевого завода. Когда-то в этом районе не то что жить, а пройтись было страшно: всюду торчали густые кустарники, больше похожие на вымахавшие вверх и вширь огородные сорняки, темень царила непроглядная, людей пугали болотца, что были не заметны в траве. Супруга Алексея Екатерина Бартель говорит, что в первое время после заселения в дом ходить по округе она опасалась, но, благо, район постепенно благоустраивался.

Рядом с первым домом вырос второй, спустя еще пару лет по соседству построили многоэтажку для сотрудников АО «Казахстанский электролизный завод». Здесь же алюминщики возвели современный детский сад, а на первом этаже одного из домов оборудовали мини-центр для малышей. Сегодня этот микрорайон можно назвать «городком металлургов» - здесь везде царит «заводской» порядок, а во дворах по-домашнему уютно. Алексей кивает на центр их двора, где не так давно была установлена очередная в Павлодаре спортивная площадка, и говорит, что тренажеры в выходные и вечером постоянно заняты: и детвора тут делает упражнения, и пенсионеры приходят, чтобы поддерживать себя в форме. Открытый недавно «Парк метALургов» с его спортивными и детскими площадками стал еще одной городской достопримечательностью и любимым местом отдыха для жителей близлежащих домов. Слог AL (именно так алюминий обозначен в периодической системе элементов Менделеева) отдает дань уважения труду нескольких тысяч павлодарских металлургов - сотрудников АО «Алюминий Казахстана» и АО «Казахстанский электролизный завод». На преобразование 12,5 гектар некогда заброшенного Ворушинского парка ERG выделила более 300 млн тенге. Бартели предлагают прогуляться в парк – здесь любит гулять, играть, бегать и заниматься спортом Родион, сын четы Бартелей. Мальчик первым делом бежит на воркаут-площадку и показывает, как он умеет подтягиваться на турнике. Этому его учат в спортивной секции акробатики, а впереди у Родиона первый класс. Недавно он стал выпускником детсада, что в 2010 году построило АО «Алюминий Казахстана» и передало в дар акимату города.

Семья Бартелей заселилась в дом алюминщиков в 2009 году. До этого больше года они жили на съемной квартире. Супруги вспоминают, что вся учительская зарплата Екатерины уходила на съем жилья. - Когда Алексей сказал, что получаем новую квартиру, я не поверила. Знала, что в очереди стоим, но думала, что шутит. Когда он принес ключи, то очень обрадовалась. Ремонта в квартире делать не надо было - заезжай и живи. Свое жилье в тысячу раз лучше съемного. Кто арендовал, тот поймет, - рассказывает Екатерина. Алексей с 2003 года работает в АО «Алюминий Казахстана» аппаратчиком-гидрометаллургом после того, как окончил местный колледж цветной металлургии. Сегодня глава семейства - бригадир. Екатерина 10 лет отработала преподавателем начальных классов в школе, сейчас трудится в частном образовательном центре, готовит детей к обучению в школе. Родион родился уже в новой квартире. Пока я разговариваю с родителями, он убегает на детскую площадку парка. Детвора тут играет постоянно, а ребята постарше гоняют мяч на баскетбольной и футбольной площадках. К слову, минувшим летом павлодарская молодежь стала свидетелем интересного спортивного события – первого областного чемпионата по стрит-воркауту. Это, пожалуй, самый демократичный вид спорт: атлеты не перегружают себя поднятием огромных тяжестей, а лишь работают с весом своего тела. Благодаря вложениям ERG (около 3,7 млрд тенге) в 2017 году в Павлодарской области появятся 42 открытые площадки с турниками, перекладинами и брусьями. Площадки уже вырастают во дворах жилых домов, в парках, на набережной. Похоже, в Павлодаре знают, как сделать спорт действительно массовым.

- Теперь парни и девушки могут заниматься каждый в своем районе. Никуда из дома не надо ехать, теперь в Павлодаре площадки в шаговой доступности, – говорит руководитель Павлодарского филиала Казахстанской федерации Street Workout Антон Анурьев. Парень, как никто другой знает, как важно давать молодым людям возможность занимать себя, развиваться и реализовывать свои увлечения. Станки и парты в подарок Директор Павлодарского колледжа цветной металлургии Александр Болдашевский на протяжении нескольких последних месяцев каждый день ходит в строящееся рядом с учебным заведением общежитие для 200 студентов. Открытие - не за горами. В возведение объекта ERG вложила 362 млн тенге. Для компании этот колледж - кузница кадров. Больше половины его выпускников трудоустраиваются на предприятия Группы. Вкладывая в учебное заведение, компания инвестирует в будущих сотрудников, а они, к слову, отныне будут жить здесь в полном комфорте. Комнаты тут не как в общежитии – они больше похожи на квартирки. - Они как малогабаритные квартиры – двухместные, с мебелью, с отдельным санитарным узлом и ванной, - рассказывает директор колледжа. В цокольном этаже - тренажерный и хореографический залы, буфет и прачечная. Совсем рядом со зданием - спортивные площадки, футбольное и баскетбольное поля, тренажеры. В торце строения предусмотрен отдельный вход для ребят с ограниченными возможностями. Рядом - просторная комната, в которой для нужд студентов-инвалидов есть все: в том числе расширенные дверные проемы.

- Наш колледж - раньше мы были училищем - с 1968 года готовит кадры для алюминиевого завода, а последние 10 лет - и для электролизного. В 2011 году началась большая модернизация нашего учебного заведения, и с этого времени Евразийская Группа начала вкладывать большие средства в материально-техническую базу колледжа, - говорит Болдашевский. За семь лет, по его словам, полностью модернизированы учебно-производственные комплексы 10 цехов и двух лабораторий. Все помещения оборудованы мультимедиа, компьютерами, ноутбуками, тренажерами, электронными шкафами. - Нам поставлено новейшее оборудование - станки токарные новой модификации. В этом году приобрели станки с ЧПУ. Есть у нас два газосварочных цеха, оснащенных самым современным оборудованием, - отмечает молодой руководитель колледжа. К радости студентов колледжа ERG также выделяет средства на оплату их производственной практики - она в зависимости от специфики профессии длится от одного месяца до полугода. Ежегодно на Казахстанском электролизном заводе - помимо студентов городского колледжа цветной металлургии - практического опыта набираются студенты Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова и павлодарского политехнического высшего колледжа. Часть из них потом остается работать на заводе. За последние три года в АО «Казахстанский электролизный завод» трудоустроено больше 120 выпускников павлодарских колледжей и вузов. Только в этом году 12 выпускников 2017 года нашли на заводе рабочие места.

Жаннур Бейсенбаева, директор школы села Ушкулун, что в Баянаульском районе, тоже не нарадуется постоянной поддержке со стороны компании. За последние 10 лет за счет Евразийской Группы здание школы капитально отремонтировали и теперь постоянно поддерживают его в хорошем состоянии. Кроме этого, работники АО «Алюминий Казахстана» регулярно помогают со сборами в школу местной детворе из малообеспеченных семей. – Помощь эта неоценимая! Огромное спасибо всем сотрудникам и руководству алюминиевого завода за заботу о наших детях, - говорит Бейсембаева. Шефы в лице алюминщиков (вблизи села Ушкулун находится рудник «Керегетас» АО «Алюминий Казахстана») заменили в школе всю устаревшую сантехнику и систему отопления, все двери и окна, благодаря чему внутри стало теплее. На каникулах заводчане вывозят детей из Ушкулуна в город, где их обязательно ждет развлекательная программа. В самом Павлодаре целый ряд учебных заведений обзавелся мебелью и оборудованием благодаря щедрой поддержке компании, которая точно знает, за кем будущее. Средства ERG помогли региональному научно-практическому центру «Ертіс дарыны», областному учебно-оздоровительному центру «Жас даурен», специализированной общеобразовательной школе для одаренных детей «Жас дарын», Дворцу школьников имени Михаила Катаева – тут Евразийская Группа оборудовала целый планетарий.

«Надежда» шахтеров Жители Экибастуза готовятся к открытию обновленного парка «Шахтер». Детвора потихоньку осваивает игровою зону: мальчишки крутят рули моделей машинок, взбираются по канатам на перекладины-лесенки и катаются на каруселях, девчонки устраивают домики в беседках и позволяют раскачивать себя на качелях. Строители облагораживают территорию, выкладывают новую брусчатку. Плитка уже вымощена под сводами необычной металлической конструкции по виду похожей на каркас юрты, в которой подобия жердей-уыков поддерживают шанырак - символ единения. Большая реконструкция парка стала возможной при финансовой поддержке Евразийской Группы, выделившей на работы 300 млн тенге. В Экибастузе компания представлена угольным разрезом «Восточный», входящим в состав АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (ЕЭК). Угольщики «Восточного» в праздник Курбан айт угостили вкусностями воспитанников экибастузского детского дома «Yмiт». На благотворительный обед его организаторы - профсоюз разреза - позвали как пенсионеров угольного предприятия, так и молодежный актив. Таким образом, три поколения шахтеров поздравили с праздником детей, оставшихся без попечения родителей. Директор детдома «Yмiт» Нагима Абдрахманова говорит, что горняки уже много лет проявляют заботу о детях-сиротах: вот недавно, например, свозили их в Астану на EХPO-2017.

Шахтеры «Восточного» дружат с детским домом «Yмiт» больше 30 лет - еще с тех пор, когда это была школа-интернат в поселке Майкаин. В 1995 году она переехала в Экибастуз, а чуть позже обрела статус детдома. Так называемое шефство - это больше, чем шефство. Наставники-шахтеры помогают детям в выборе профессии и заботятся об их духовно-нравственном воспитании. Ну, и как же без приобщения к спорту и культуре? Более 12 млн тенге ЕЭК вложила в строительство футбольного поля с искусственным газоном на территории детдома, и это не просто поле, а целый мини-стадион с ограждением, освещением и скамейками для болельщиков. Не так давно в Экибастузе был открыт другой знаковый объект - восстановленный детский сад «Балапан». Новую жизнь он обрел благодаря 288 млн тенге, выделенных компанией ERG в рамках меморандума с акиматом Павлодарской области о сотрудничестве в реализации социально значимых проектов. В презентованном накануне 25-летия Независимости детсаде обновлено практически все - от коммуникаций до крыши, от стен до пандусов для лиц с ограниченными возможностями. В декабре пятилетие будет отмечать экибастузская музыкальная школа, в возведение которой компания ERG вложила 320 млн тенге. Учебное заведение стало самым большими среди подобных в республике: оно рассчитано на 650 детей. Еще одна отличительная черта школы: все помещения для занятий облицованы акустическими панелями, доставленными прямиком из Швейцарии.