Внутри. Гостиница «Алматы»

Айсулу Тойшибекова, Vласть Фото Александра Ергазина и Жанары Каримовой В марте прошлого года стало известно, что компания-владелец Astana Group намерена провести реставрацию здания и интерьеров гостиницы «Алматы», как дань уважения этому культовому месту еще советской Алма-Аты. С тех пор «Алматы» переживает своеобразный ренессанс, оживляя в воспоминаниях очевидцев былой дух города.

Строительство гостиницы «Алма-Ата» в центре города было закончено в 1967 году. Она сразу же стала центром притяжения и одним из культовых мест советской Алма-Аты. Улицу Калинина (ныне Кабанбай батыра) в то время называли «Бродвеем», на котором располагались популярные кафе, рестораны. В гостинице, благодаря близкому расположению к театру оперы и балета, останавливались многие артисты и балетмейстеры. За минувшие пятьдесят лет гостиница несколько изменила свой вид, например, бледно-голубые балконы из стекла в начале нулевых заменили на синий алюкобонд.

В 2016 году стало известно, что компания-владелец гостиницы Astana Group намерена начать реставрацию здания и постепенно вернуть ее первоначальный вид. Внутреннюю часть гостиницы планировалось модернизировать. Так, к примеру, было решено расширить холл, переместить ресепшн – вывести его на видное место, пристроить к лобби бар.

Стены холла украшают репродукции работ художника Исатая Исабаева и оригиналы картин многих других художников.

После ремонта восточного зала ресторана «Иссык», где обычно завтракают постояльцы гостиницы, одну из стен заняла фотопечать озера Иссык.

Вход в главный ресторан «Иссык» размещен с улицы. В дизайне банкетного зала использовано много золота, акцентное освещение, играющее на фактуре разных поверхностей. В советское время ресторан «Иссык» представлял собой нечто элитарное. Вот, что пишет в книге «Алма-Ата неформальная» Арсен Баянов: «В «Иссык» старались пускать только приличных людей. Иначе говоря, существовал так называемый «фэйс-контрол», и если ваш фэйс не нравился швейцару, то вас могли туда не пустить, даже если вы были в костюме и галстуке. Впрочем, даже если вы и не вызывали неприязни у швейцара, который в своем специфическом костюме напоминал генерала, то и в этом случае вы могли туда тоже не попасть. Потому что, как правило, кабак был всегда забит под завязку, особенно в уик-энды».

Фото Жанары Каримовой Снаружи в стену у входа в ресторан вмонтирована мозаика известно казахстанского художника Владимира Твердохлебова «Шелковый путь», посвященная городу и истории его становления.

Залы каждого из этажей имеют общие черты, но не повторяют друг друга.

На каждом этаже есть по 4 номера класса «люкс». Они также представлены в этнодизайне: славянском или казахском стиле. Работники гостиницы говорят, что их часто снимают молодожены и иностранцы. В деловых поездках гости предпочитают номера в северной части здания с окнами, выходящими во внутренний двор, так как в них тише. 3 года назад руководство гостиницы приняло решение отказаться от классификации по количеству звезд, так как здание является архитектурным памятником и поднять класс гостиницы, сохранив ее неповторимый стиль невозможно.

