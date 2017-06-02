Внутри. Офис технологической компании DAR

Айсулу Тойшибекова, Vласть Фото Жанары Каримовой В этом году казахстанская компания DAR – динамично развивающаяся на рынке технологий, сообщила о запуске нескольких своих сервисов в сфере высоких технологий. Vласть посетила офис компании, расположенный в спальном районе на юго-западе Алматы.

В фойе корпуса находится буфет.

Разработкой идеи дизайна офиса занимался основатель компании Алидар Утемуратов: «В основе концепции нашего офиса лежит максимально удобное использование пространства для взаимодействия, которое соответствует нашей корпоративной культуре основанной на Agile. Я изложил свои идеи и видение дизайн-бюро, которое адаптировало их под рабочий проект. Мы хотели создать офисное пространство близкое к домашней обстановке, куда сотрудники хотят возвращаться. Думаю, что это удалось. Штаб-квартира DAR – это и офис, и дом, и развлекательный центр, и место досуга. Мы хотим предложить своим работникам самый лучший офис во всём Казахстане. Кстати, мы уже расширяемся и сейчас ремонтируем второе крыло здания», – объяснил дизайнерские решения руководитель компании DAR.

Кабинет руководителей подразделений DAR или, как его еще называют сами сотрудники, «штаб». Здесь обсуждаются задачи и дальнейшее направление развития продуктов компании. Две стены кабинета выполнены из материала, позволяющего писать маркером, чтобы фиксировать идеи и задачи не переживая о том, войдет ли все на доске.

На первом этаже, где расположились кабинеты бэк-офиса компании, есть своя кухня с бесплатным чаем, кофе и колой.

На первом этаже также располагается кабинет отдела по маркетингу компании.

На втором этаже находятся разработчики продуктов компании DAR: DAR Bazar, DAR Play, DAR Vis, CreditOn и DAR Business.

Компания ищет талантливых разработчиков в ведущих алматинских университетах. Пройдя стажировку в DAR, они могут получить здесь работу.

Здесь также предусмотрена отдельная кухня для сотрудников и комната отдыха, где можно посидеть в тишине или же поиграть с коллегами в приставку.



Расположение офиса на территории бывшего санатория прибавляет ему привлекательности: сосны, пышно растущая зелень, беседки. Иногда здесь можно встретить даже белок.