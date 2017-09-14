Внутри. Алматинский цирк

Елизавета Цой, Vласть Фото Зарины Гайнулиной и Жанары Каримовой Здание казахского государственного цирка – одно из самых узнаваемых строений в Алматы. Еще в 1979 году цирк стал памятником культуры и истории местного значения. История алматинского цирка началась в 1968 году, когда по инициативе первого секретаря центральной компартии Казахской ССР Динмухамеда Кунаева было принято решение о строительстве в Алматы стационарного цирка на 2060 мест. Главным архитектором цирка был Владимир Кацев, при разработке проекта он учитывал внешний колорит, атмосферу и культуру города. Чаще всего люди сравнивают здание с юртой или шатром. Цирк открыл свои двери для зрителей 10 июня 1972 года. С тех пор капитальный ремонт здания проводился лишь раз: в период с 2003 по 2006 год.

Цирк состоит из кругового главного корпуса и прямоугольного двухэтажного административно-бытового комплекса. В административно-бытовом корпусе размещены тренировочный манеж, столовая, помещения для животных, артистические гримуборные. Также в цирке есть два внутренних двора для выгула животных.

Строение цирка отличается красивым гиперболическим куполом, который имеет чешуйчатое покрытие светлого цвета. Овальные линии, опоясывающие верхнюю часть купола, переходят в малую округлую форму.



В главном фойе цирка находятся кафе, уборные и гардеробная. Полы в этой части здания родные - они не менялись с 1972 года. Раньше здесь почти все двери были деревянные, во время капитального ремонта в 2003-2006 годах часть дверей поменяли, изменили потолки, перила на лестницах.

В цирке все предусмотрено для перемещения людей с ограниченными возможностями, есть специальная уборная, в зале имеются 8 отдельных мест. Все это было разработано еще Владимиром Кацевым.

Главный зрительный зал имеет овальную форму. Крыша помещения с внутренней стороны напоминает шанырак юрты. Особенная форма крыши выполняет не только декоративную функцию, в нее встроена вентиляционная система. После капитального ремонта в 2003-2006 годах, количество мест в зале сократилось с 2060 до 1798. Сейчас в главном зале 16 зрительных рядов. Сидения здесь удобные — кинотеатральные, цирковые же должны быть деревянные, обшитые тканью.

Директор цирка Бакыт Бокебаев рассказал, что раньше запах из конюшни проникал в зал. Проблему решили — установили ворота. Во время выступлений лошади и другие животные заходят в зал через улицу. Данное ограждение уже было предусмотрено по проекту Кацева, с приходом Бокебаева его просто восстановили.





Вдоль коридора, который находится рядом с главным манежом, располагаются душевые для животных.

В тренировочном манеже, как и во всем цирке, капитальный ремонт проводился лишь раз, в 2003-2006 годах. Позже косметический ремонт делали и делают сами сотрудники цирка. В августе этого года поменяли лампы на энергосберегающие. Репетиционный манеж занят днем и ночью занят, потому что артисты занимаются по очереди, по графику.

Во внутреннем дворе цирка содержатся собаки, лошади, верблюды, также он предназначен для их выгуливания.

Конюшня цирка:

В апреле 2017 года в здании открыли экспозиционный зал истории Казахского государственного цирка. В музее отражена история циркового искусства Казахстана. В нем собраны первые эскизы здания, фотографии основоположников и ветеранов,инвентарь старых цирковых номеров, костюмы артистов, памятные предметы и подарки. Музей открыт для всех посетителей цирка.

Бакыт Бокебаев показал Vласти эскизы предполагаемых изменений в фойе цирка. Планируется поставить светящиеся холодильники перед буфетом, сменить классические потолки на пестрые натяжные, заполнить стены картинами, внести в общий декор помещения элементы национальных орнаментов.

Еще в 1986 году частью комплекса цирка стало общежитие гостиничного типа на 150 мест. В 2012-2013 годах был проведен капитальный ремонт и оснащение здания на сумму около 340 млн. тенге. Теперь гостиница соответствует стандартам «3 звезды». После капитального ремонта в 2012-2013 годах, стены с внешней стороны были обшиты деревом.