Внутри. ТЭЦ-2

Vласть продолжает рубрику, с помощью которой мы хотим показать как выглядят внутри многие известные здания, которые не все люди, в силу разных причин, могут посетить или увидеть своими глазами. Сегодня предлагаем побывать на ТЭЦ-2. Крупнейшая теплоэлектростанция генерирует энергию для города 24 часа в сутки.

Строительство Алматинской ТЭЦ-2 было начато в 1974 году, для сейсмической безопасности станцию углубили на 12 метров. Здесь впервые в стране были введены в эксплуатацию котлоагрегаты паропроизводительностью 420 т/час. В 1980-1983 годах заработали три паровых котла и три паровые турбины. В 1985-1989 годах начали работу еще четыре паровых котла и три паровые турбины, в 2016 построили 8-ой котлоагрегат.

Первым делом мы зашли в кабинет техники безопасности, где нам выдали белые каски и познакомили с манекеном по имени Гоша. Ежегодно все сотрудники ТЭЦ сдают экзамены по правилам техники безопасности и оказанию первой медицинской помощи, в ходе которого пытаются оживить умирающего симулянта Георгия. Экзамены проходят в устном виде, а также на компьютерах.

Нашим проводником на станции стал заместитель главного инженера по эксплуатации Абзал Жакыпбаев, который начал работать на ТЭЦ еще в 2001 году, начинал он с должности «машинист насосных установок 2 разряда». «В департаменте ТЭЦ-2 работает около 700 человек, в одну смену - около 120 человек. Около 60-70 процентов города отапливается ТЭЦ-2», - рассказывает Абзал. Со времен основания станции произошли большие изменения: современная техника, компьютеры автоматически определяют количество вырабатываемой энергии и загрузку угля в бункеры, была введена дополнительная тепловая мощность. В комнате главного щита управления по отсекам располагаются множество небольших рычагов и кнопок, золотистый чешуйчатый потолок с геометрическим узором напоминает фантастические фильмы о космосе 80-х годов. Здесь трудятся диспетчеры и начальник смены станции, который контролирует выработку тепловой энергии, наблюдает за работой всех цехов – соответствующие данные отражаются на экране компьютера. По словам Абзала, для того, чтобы сюда попасть, работникам необходим специальный пропуск. «Можно сказать, отсюда управляется станция. Вот сейчас мы вырабатываем 462 мегаватта электрической нагрузки - отдаем в алматинскую энергосистему. Расход по горячей воде - 5 100 тонн в час с температурой 135-136 градусов и направляется в сторону Западного теплового комплекса. Также работаем в сторону ТЭЦ-1: туда идет 1000 тон в час с температурой 115 градусов. Дальше распределение проходит в самих тепловых сетях», - говорит Абзал, глядя на монитор компьютера.



Большинство устройств в комнате управляют генераторами, вырабатывающими электрическую энергию – тут все их характеристики, данные по выработке напряжения, отсюда же ее синхронизируют и включают в основную сеть. Нумерация панелей управлений (П-9, П-10 и т.д.) предназначена для того, чтобы при необходимости диспетчер оперативно и точно записал и передал данные по сбою.

Следом мы направились в новую бойлерную (помещение, где располагаются водонагревающие, связанные с теплоснабжением устройства), которая была введена в эксплуатацию в 2013 году. По дороге нас сопровождал непрерывный шум шипящей и постукивающей станции. Массивные серебристые трубы транспортируют сетевую горячую воду в город: в сторону Западного теплового комплекса и ТЭЦ-1, а насосы, которые находятся чуть ниже, качают эту воду.

По металлической лестнице мы спустились в котельный цех (помещение, где производится тепловая энергия и размещается котельное оборудование). Здесь располагается восьмой котел, стройка его длилась 5 лет, вплоть до 2016 года. Этот котел – самый габаритный объект в регионе, возведенный за годы независимости страны. Его высота - 42 метра, ширина - 14,5 метров. Кроме того, котел углублен на 12 метров, а значит соответствует всем стандартам сейсмичности. В качестве основного топлива используется экибастузский уголь, для подсветки и растопки применяется топочный мазут. Ежегодно все 8 котлов на ТЭЦ промывают, проводят техобслуживание, текущий ремонт, а раз в 4 года проходит капитальный ремонт. «Большинство людей представляют котлы на ТЭЦ иначе», — говорит Жакыпбаев. Заместитель главного инженера по эксплуатации вспомнил, что во времена, когда он еще был инженером-технологом, на станцию приезжал аудитор и просил показать котел, тогда Абзал согласился, но поинтересовался причинами подобной просьбы. «А вдруг кто-то его украл?», - сказал аудитор. «Но когда он увидел котел, то понял, что его украсть невозможно»,- с добродушной улыбкой заключил Жакыпбаев.

Щит управления нового котла представлен несколькими мониторами, здесь функционирует автоматическая система управления технологическими процессами. «Все, что происходит на большом котлоагрегате, можно увидеть на этих мониторах. Основные параметры – температура пара, давление, производительность», - говорит Абзал. В случае сбоев каких-либо параметров, включается сигнализация, предусмотрена защита котла от повреждений. Если после сигнала авария продолжается, котел отключается без воздействия оператора. На случай землетрясения на станции есть план ликвидации аварийной ситуации. «Оперативный персонал знает как действовать в таких ситуациях. Если произойдут сильные, разрушительные землетрясения, в их обязанность входит все отключить, а потом выйти на безопасное место», - говорит Абзал.

Позже Абзал привел нас в коллекторную, которую построили в 2013 году – место, куда обратная и сетевая вода поступает от потребителей после циркулирования. При помощи насосов ее подают для подогрева и снова отправляют в город. Малиновые кнопки аварийного отключения предназначены здесь на случай каких-либо отклонений в работе оборудования. Оперативный персонал при необходимости сможет отключить устройства.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время совещания по вопросам развития Алматы, в прошлом году поручил акиму совместно с «Самрук-Казына» принять меры по переводу ТЭЦ-2 на газ. Сейчас рассматриваются разные варианты решения этой инженерной задачи. На данный момент заключен договор на разработку предварительного технико-экономического обоснования с проектной организацией ТОО «Стройиндустрия». По поводу перевода ТЭЦ-2 на газ, проведены встречи с представителями компаний General Electric, Mitsubishi Hitachi Power Systems, Mitsui & Co., Hyundai Engineering Co., АО «Казахский институт нефти и газа», ТОО «Инжиниринговая компания «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС», Indar electric, SEPCO1 Electric Power Construction Corporation, THEISEN, DESTCO Group, RWE. Перечисленные выше компании готовят предложения по дальнейшему развитию ТЭЦ-2.



Йомсной называют здание, где располагаются устройства для дозирования реагента ЙОМС, который является ингибитором отложений минеральных солей для защиты оборудования. Здесь нас встретила аппаратчик химводоотсека Галина Кубрак, которая работает в ТЭЦ-2 уже 37 лет. На станцию она пришла в 18 - в то время, когда пробно запускали первый котел. «В зависимости от температуры, мы дозируем и добавляем реагент в воду, постоянно идет дозировка в обратную магистраль. То есть отработанная вода возвращается из города, поступает к нам с ТЭЦ-1 и производится ее анализ. Если качество ее не соответствует нормам, я дополнительно дозирую реагентами, потом вода идет в бойлера, греется, и снова в обратную магистраль», - рассказывает Кубрак.

После мы посетили помещение комплектно-распределительного устройства. «От этих ячеек питаются все собственные нужды электростанции. В 2013 году была введена бойлерная, и в 2016 году это все было введено в эксплуатацию», - рассказал о КРУ заместитель начальника электроцеха Досжан Асемкулов.

Досжан повел нас к открытому распределительному устройству (ОРУ). «Мы производим электрическую энергию через генераторы, через трансформаторы преобразовываем напряжение, и от этих трансформаторов энергия направляется сюда - на ОРУ, с ОРУ - в город, дальше через подстанции энергия понижается и уже поступает потребителям», — рассказывает Асемкулов.

В лаборатории станции проходит анализ всех вод для того, чтобы они соответствовали необходимому качеству. Лаборанта 4 группы Ирину Шульчеву мы застали в разгар работы. «Сейчас хочу приготовить реактивы для определения концентрации аммиака в котловой воде», - сказала Ирина. Шульчева работает здесь с 1981 года. «В 19 лет пришла сюда, когда был еще только один котел. Вся моя жизнь прошла здесь. Лаборатория стала большая, раньше были маленькие комнатки, а сейчас все просторное и светлое», - поделилась Ирина.

Во внутреннем дворе станции видны массивные конусообразные устройства цвета слоновой кости с оранжевым ободком у основания, из которых выходит пар. Устройства эти называются градирнями, они предназначены для охлаждения большого количества воды. «В турбине проходит пар. Для того, чтобы его охладить и заново пустить в цикл, пар охлаждают циркуляционной водой. Это просто испарения – вода. Многие принимают градирни за котлы - люди, которые не имеют представления о станции. Проезжают и говорят, что это котлы работают», - сказал Абзал.

На станции также располагается спортплощадка, где чаще всего весной сотрудники проводят спортивные соревнования по мини-футболу и волейболу. Неподалеку от спортплощадки, на огромной дымящей трубе красными буквами надпись: «Слава КПСС». «Вообще ее пытались закрасить, она все равно проявляется. Никак коммунистическая партия не покинет нашу станцию. Скорее всего, она останется здесь до конца. Видите, как она отчетливо видна?», - прокомментировал надпись Жакыпбаев. Действительно, надпись появилась на трубе еще в 80-х годах, несколько раз ее пытались закрасить, но она будто въелась в материал трубы.

В химическом цехе находятся установки массивных фильтров для воды. «Здесь мы обрабатываем подпиточную, сетевую воду, которая идет потребителям и на подпитку котлоагрегата. Она проходит, если простыми словами, через многие фильтра и очищается от примесей», - рассказал Абзал.

Заместитель начальника химического цеха Гульмира Алдашакурова, которая работает здесь уже 13 лет, рассказывает: «У нас три катионитовых, три анионитовых фильтров и установки осмоса. Вода поступает через эти анионитовые фильтры, проходит декарбонизацию и уходит в котельный цех». Вся вода, которая проходит по химическому цеху - вода теплосети, обессоленная вода, ежечасно подвергается анализу, для контроля. Всего в цехе 4 вахты, которые по 12 часов в смену заменяют друг друга. Работа предыдущих контролируется техническими аппаратчиками химводоотсека 3 и 4 разряда. Всего в химическом цехе работает приблизительно 55 человек, в основном женщины.