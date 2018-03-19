Внутри. The Ritz-Carlton, Astana

The Ritz-Carlton, Astana. Не всегда эти слова могут означать роскошь. В первую очередь, это внимание и забота к своим клиентам. Каждый из 98 отелей этой сети отличается своим уникальным колоритом. Отель, расположившийся в самом центре столицы, отличается ото всех других – традициями. Национальные напитки, традиции страны и региона, звуки жетыгена, которые встречают гостей в холле, – именно это отличает The Ritz-Carlton, Astana от других отелей.

Вся работа Дам и Господ отеля построена на принципе «гость, который становится членом семьи». Сеть отелей выстроена таким образом, что, будь вы постояльцем в Астане, Калифорнии, или в любом другом месте, вы не почувствуете разницу. Комфорт, радушие и даже маленькие приятные мелочи, которые вам так дороги, могут «случайно» оказаться в вашем номере.

Изысканность и гармония – главные принципы работы отеля. Тихо и незаметно горничная подготовит ваш номер ко сну, а пока вы будете завтракать, наведет в нем порядок. Если вы ожидаете гостей, для них принесут все необходимое. А если это будет ребенок, то к этому и вовсе подойдут с исключительной внимательностью. Пожалуй, это самые особенные гости, которые почувствуют себя маленьким принцами или принцессами. И не удивляйтесь, если, придя из ресторана или СПА, вы обнаружите в номере небольшие подарки – будь то ваш любимый шоколад или шарф хоккейной команды, за которую болеет ваш ребенок. Это - маленькие чудеса, которые происходят здесь постоянно и повсюду.