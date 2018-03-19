Внутри. The Ritz-Carlton, Astana

The Ritz-Carlton, Astana. Не всегда эти слова могут означать роскошь. В первую очередь, это внимание и забота к своим клиентам. Каждый из 98 отелей этой сети отличается своим уникальным колоритом. Отель, расположившийся в самом центре столицы, отличается ото всех других – традициями. Национальные напитки, традиции страны и региона, звуки жетыгена, которые встречают гостей в холле, – именно это отличает The Ritz-Carlton, Astana от других отелей.
Вся работа Дам и Господ отеля построена на принципе «гость, который становится членом семьи». Сеть отелей выстроена таким образом, что, будь вы постояльцем в Астане, Калифорнии, или в любом другом месте, вы не почувствуете разницу. Комфорт, радушие и даже маленькие приятные мелочи, которые вам так дороги, могут «случайно» оказаться в вашем номере.
Изысканность и гармония – главные принципы работы отеля. Тихо и незаметно горничная подготовит ваш номер ко сну, а пока вы будете завтракать, наведет в нем порядок. Если вы ожидаете гостей, для них принесут все необходимое. А если это будет ребенок, то к этому и вовсе подойдут с исключительной внимательностью. Пожалуй, это самые особенные гости, которые почувствуют себя маленьким принцами или принцессами. И не удивляйтесь, если, придя из ресторана или СПА, вы обнаружите в номере небольшие подарки – будь то ваш любимый шоколад или шарф хоккейной команды, за которую болеет ваш ребенок. Это - маленькие чудеса, которые происходят здесь постоянно и повсюду.
Для сотрудников отеля абсолютно неважно в каком номере вы живете – обычном или президентском, или вы просто сотрудник офиса, расположенного по соседству, и всего лишь зашли выпить кофе – вы переступили порог The Ritz-Carlton, Astana. А значит, вы – член большой семьи, вы – важный и желанный гость. И поверьте, не только сотрудники отеля запомнят ваши жесты и привычки, в ресторанах и лаундж-баре отеля также будут знать ваши предпочтения, любимые блюда и напитки, чтобы в будущем удивить.
Кстати, номерной фонд здесь самый разнообразный – 157 номеров, 32 из которых класса люкс. Все они выдержаны в одном классическом стиле и преимущественно выполнены в благородных нейтральных тонах. В номерах всё продумано до мелочей для максимального комфортного отдыха гостей. Кстати, уникальной является и «умная система», которая позволяет закрыть и открыть шторы, включить и выключить свет, телевизор и кондиционер, нажав на необходимую кнопку на панели, установленной с двух сторон кровати. А из окна открываются роскошные и, пожалуй, лучшие виды на все достопримечательности Астаны.
Сервис и уникальность. Это еще два отличия The Ritz-Carlton, Astana ото всех. На первом этаже отеля расположен лаундж-бар Өzen. Так как это все-таки лаундж-бар, ключевое внимание здесь уделяют миксологии (искусство приготовления коктейлей - V). В Өzenе работают бармены, которых обучали профессионалы из Европы. Кроме того, именно здесь жители и гости столицы могут попробовать уникальный авторский коктейль «Кыз куу», который готовится на основе кумыса. Помимо алкогольных напитков (кстати, что еще отличает The Ritz-Carlton, Astana от многих других отелей - только вина здесь насчитывается более 250 видов), гостям предложат 24 вида различных сортов чая и национальные сладости.
Основной ресторан отеля - Mökki также имеет уникальную концепцию. Его дизайн разрабатывала компания «Blacksheep», которая базируется в Лондоне и специализируется на дизайне еды и напитков. Это место невозможно назвать «классическим рестораном». Mökki даст вам возможность не только насладиться вкусом высокой кухни, но и получить эстетическое удовольствие от интерьера. Гриль, лаундж-зона, стенд с холодными закусками, печь для пиццы (здесь, к слову, сами пекут хлебобулочные изделия) и многое другое представлено на обозрение посетителей. Ну и, конечно, обслуживание. Официанты и команда поваров, которые выполнят, пожалуй, любой каприз даже самого искушенного клиента.
Особое место в отеле занимает зона СПА, расположенная на третьем этаже. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бассейн, джакузи, сауна и салон красоты. А тем гостям, которые захотят отдохнуть и расслабиться, предложат различные виды массажа.