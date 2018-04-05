Внутри: Церковь Святой Анны

Елизавета Цой, Vласть фотографии Александра Девкина Лютеранская церковь Святой Анны находится в центре Санкт-Петербурга на улице Кирочная. Фасад здания не выглядит так же величественно и интересно, как храмы и соборы, посещение которых числится практически во всех туристических экскурсиях по городу. Однако церковь имеет очень богатую историю, а ее внутреннее убранство может стать настоящим сюрпризом, так как в 2002 году храм полностью выгорел, с тех пор отреставрирована была только лицевая сторона постройки.

Храм был заложен в 1775 году по проекту ведущего по тому времени архитектора, автора культовых для Петербурга строений Юрия Фельтена, освящение церкви состоялось в 1779 году. Церковь Святой Анны находилась на открытом месте, она обращена сразу к двум улицам, и Фельтен создал ей два фасада. Выходящий на Кирочную южный фасад выполнен в виде портика с четырехгранными полуколоннами, одна грань которых вделана в стену. Северный фасад с выходом на Фурштатскую улицу решён в виде полукруглой ротонды с колоннами, увенчанной миниатюрным куполом.



Когда переступаешь порог, в глаза сразу же бросаются неровная, облезшая стена серого цвета, висящий на ней крест с подсветкой, колонны, лестницы и перила. Пастор и попечитель церкви Евгений Раскатов рассказал, что подсветка креста меняется исходя из литургического календаря: во время праздника он белый, в пост - фиолетовый, в день памяти святых - красный, в будние - зеленый. Литургическому цвету соответствует убранство храма и одежда литурга. Церковь мы посетили два раза и застали фиолетовый и красный цвет. Долгое время, по словам пастора Евгения, церковь была знаменита своими прихожанами. Среди которых, например, была семья знаменитого ювелира Фаберже, друг Пушкина Антон Дельвиг, семья художника Карла Брюллова и другие. К 1917 году насчитывалось около 12 тысяч прихожан. «В советское время христианские и лютеранские церкви подвергались гонениям. При церкви была основана и действовала первая и последняя лютеранская семинария в Ленинграде. Здесь и на территории школы при церкви жили студенты и профессора, многие из них были расстреляны, некоторые бежали. Семинарию закрыли в 1934 году. Сейчас как раз в подвале готовим выставку, посвященную христианам, которые подвергались гонениям», - говорит Раскатов. В 1935 году церковь была закрыта, в течение несколько лет велось строительство для приспособления церкви под пространство для показа кинофильмов. И уже в 1939 году в здании храма открылся кинотеатр, получивший название «Спартак». В середине 1980-х годов «Спартак» стал кинотеатром Госфильмфонда, вместо кинозала ДК имени Кирова. Здесь можно было посмотреть многие шедевры мирового кино, в том числе и давно не показываемые в обычных кинотеатрах.



«В 90-х годах тут стали проходить дискотеки, здесь снимались сцены фильма «Брат». Потом здание постепенно превратилось в рок-клуб. В помещении часовни был бар, стояли игровые автоматы. Внизу был тату-салон, рок-магазин. В главном зале выступали группы, такие как «Гражданская оборона», «Король и шут», «Ленинград» и тому подобное. Клуб здесь просуществовал до 2002 года, потом здание было решено передать верующим, но не успели. Когда клуб отсюда выезжал, случился пожар», - рассказал Евгений Раскатов. Здание стояло без реставрации несколько лет. Раскатов вспоминает: «В главном здании не было крыши, окон, то есть все сгорело. В главном зале росли деревья, настолько все было серьезно. Затем город решил внести строение в список памятников федерального значения. Было решено его отреставрировать, но реставрация коснулась только внешнего облика храма, его отреставрировали в 2010 году снаружи и передали верующим в конце 2013 года. Первые годы ушли на то, чтобы здание худо-бедно перевести в то состояние, которое можно было эксплуатировать».

Главный зал церкви находится на первом этаже, на сцене располагается крест, скамейки для прихожан выполнены из дерева. Здесь богослужения проходят редко, в основном, пространство используется для проведения театральных представлений, выставок, лекций и концертов. Звукам шагов по балкону зала периодически аккомпанирует скрип деревянного пола, атмосфера несколько нагнетает и пугает. В памяти всплывают сцены из гоголевского «Вия», где главный герой Хома три ночи в церкви читал молитвы над панночкой-ведьмой.

«Так получилось, что к нам обратилось несколько художников, чтобы провести здесь выставку. Надо сказать, что антураж к этому располагает. Мы согласились провести несколько выставок, одна из которых называлась «Страх». По сути, даже экспонатов не нужно было, просто дверь открыли, люди вошли - уже было страшно. После этого постепенно к нам стали обращаться музыканты, артисты, театры с тем, чтобы сделать здесь какую-либо постановку. Мы рассматривали эти заявки и некоторые одобряли. У нас проходит много мероприятий, что важно. Это возможность обратиться к людям, обнажить проблему, привлечь деньги, потому что забота о внутреннем состоянии храма, реставрации полностью лежит на плечах церкви, государство это никак не спонсирует», - говорит Раскатов. На данный момент единственной отапливаемой и отреставрированной частью церкви внутри является часовня и прилагающейся к ней кабинет пастора, который был пристроен во время переделки церкви под кинотеатр. В часовне проходят богослужения и христианские лекции, мероприятия. Посещение кабинета пастора открыто для всех желающих, как и все комнаты церкви.





Отвечая на вопрос о том, не думает ли пастор, что после реставрации церковь потеряет свою уникальность, Раскатов говорит, что 20 лет назад почти все церкви выглядели подобным образом, но тогда не было моды на заброшенные здания. «Сейчас просто совпало, что у нас такая церковь и такая мода в обществе, так вот мода - это вещь временная, а мы так и останемся в разрушенном здании. Вот вы пришли, полчаса пофотографировали и ушли: здесь нет нормальных полов, отопления, водопровода, здесь нет канализации. С этим нормально не прожить, поэтому, конечно же, здание нужно реставрировать. Все равно будем искать возможность, чтобы быть открытыми людям, поэтому сюда не зарастет народная тропа, надеюсь. Будем все предпринимать», - заключает Евгений Раскатов.

