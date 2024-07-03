Внутри. Институт сейсмологии

Досымбекова отмечает, что краткосрочное прогнозирование землетрясений - все еще нерешенная проблема во всем мире, то есть невозможно определить, например, за час, что, возможно, произойдут подземные толчки.

«Существует три вида прогнозирования: краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное. Самый короткий – неделя или несколько дней. Более 200 параметров используются для краткосрочного прогнозирования. Один из них показывает, что будет землетрясение, а другой - нет. Поэтому очень сложно прогнозировать», – объясняет она.

Но чем дальше находится эпицентр, тем меньше вероятность, что толчки дойдут до нас. Если в Афганистане произойдет сильное землетрясение, то оно будет ощущаться в Шымкенте и Жамбыле. Все зависит от силы и глубины землетрясения.

«Последнее сильное землетрясение в Алматы, произошедшее в марте, ощущалось вертикально, потому что эпицентр был близко к нам. А землетрясение, произошедшее до него, ощущалось горизонтально, потому что эпицентр находился в Китае - далеко от нас», – также добавляет Беимбет Аширов.