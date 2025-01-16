Хранитель железной дороги

У музея столичного локомотивного депо нас встречает пожилой мужчина, радостно машет нам рукой и как-то по-мальчишески улыбается.
– Я вас жду! Добро пожаловать! – он протягивает руку. Чувствуется крепкое рукопожатие, что немало говорит о его уверенности и силе.
Хранитель музея – известный и уважаемый человек на железной дороге, почетный железнодорожник и бывший машинист-инструктор Владимир Васильевич Ульяненко. За глаза в депо его уважительно называют Василич.
Сегодня Владимир Васильевич на заслуженном отдыхе, но о «железке» он не забывает. Потому что железная дорога – это навсегда.
– У меня тут кое-что новое появилось, – Владимир Ульяненко трижды бьет в небольшой старинный колокол, висящий над входом в музейный зал. – Когда-то на вокзалах вот эти колокола сигнализировали, потом за ненадобностью они ушли, но мне его подарили, и я его здесь закрепил, потому что это тоже история, – начинает свою экскурсию Ульяненко.
Мы находимся в историческом зале, экспозиция которого посвящена как становлению депо, так и в целом железной дороге. Вокруг макеты поездов, различные инструменты, фонари, форменная одежда и коллекция рельсов.
– В 1920 году Владимир Ленин подписал указ о строительстве железных дорог в Казахстане, и именно в Северном Казахстане. В 1922 году была построена ветка Петропавловск–Кокчетав, потом из Кокчетавa до Борового. А 8 ноября 1929 года первый поезд прибыл на станцию Акмолинск. Расстояние в 200 км начали строить в январе 1929 года, а в ноябре уже пришел первый поезд. Представляете, какой был темп и какой был энтузиазм! – не скрывая своего воодушевления, рассказывает хранитель музея.
Владимир Васильевич подводит нас к одной из моделей, выполненной из дерева и металла. Он сам мастерит и реставрирует макеты.
– Тогда прибыл вот такой паровоз – серии Эм. Это средний паровоз, но именно эта модель выпускалась почти до 1950-х годов. Он был по всему миру, просто название везде разное. Вот такой паровоз стоит на нашей привокзальной площади – это Эш или Еш. Ш – значит шведский, Е – европейский. Нашему паровозу исполнилось 100 лет (в 2022 году – прим. автора), – говорит Владимир Ульяненко.
По его словам, в то далекое время ходил только один поезд, но с каждым годом нарастала интенсивность движения. Появилась необходимость в кадрах.
– Поэтому на смену этим пришел другой паровоз – серии ЕА. – Мы переходим к еще одному экспонату. – Видите, тут все работает, там внутри все есть. Это делали наши умельцы-деповчане. Поэтому нужны были кадры, открывались курсы подготовки машинистов, – продолжают он свою историю. – Здесь приводятся документы. Вот права управления машиниста паровоза, 1937 год. Тут вот четко написано. Это первые машинисты, которые вели поезда, например, Чухнов Иван Куприянович, он потом был начальником депо. Депо 1931 года, это получается, что в прошлом году ему исполнилось 93 года, – напоминает ветеран.
Сам Ульяненко – машинист в третьем поколении. Уроженец Целинограда. Его отец был уважаемым человеком на железной дороге. Работал помощником машиниста на паровозе, затем старшим мастером дорожных мастерских, а потом техническим инспектором Целиноградского отделения дороги и главным техническим инспектором Целиноградской железной дороги.
– Я как начал, так и все у меня с железной дорогой связано. Я фанат железной дороги. Мне было четыре года, когда отец меня сюда привел. Я сюда прихожу – дышу. Здороваюсь с дедами, которые воевали, поздравляю их с Новым годом, потому что я их застал. Я вырос на железной дороге, – вспоминает Ульяненко.
Владимир Васильевич мечтал водить поезда еще с самого детства. В 1977 году окончил Целиноградский железнодорожный техникум и был отобран в школу машинистов, которая базировалась в Петродворце под Ленинградом. Из Казахстана возможность обучаться получили всего 26 человек. Затем – служба в железнодорожных войсках, где Ульяненко водил поезда специального назначения.
– Я окончил школу машинистов. Принимал у меня экзамены на машиниста доцент из Ленинградского института железнодорожного транспорта, а именно человек, который создал электрическую схему на тепловоз ТЭ3, – вспоминает Ульяненко.
После службы в армии он вернулся в Целиноград. Сначала работал помощником машиниста, затем водил самостоятельные грузовые поезда.
– Раньше каждый машинист знал свой паровоз по сигналу. Локомотивы носили свои клички. Тепловоз 2ТЭ10Л мы называли «Люся» или «Люська». Ов – «Овечка». Маленький паровозик с характерным сигналом – «Кукушка». Паровоз ФД – это «Федя», – перечисляет почетный железнодорожник.
В 1988 году Ульяненко пересел за пульт управления пассажирскими поездами. Через год его назначили машинистом-инструктором. В карьере железнодорожника также был один важный проект, связанный с ведением поезда «восьмитысячника». Такую «махину» могли доверить только самым достойным.
Есть среди экспонатов у Владимира Ульяненко и свои фавориты. Он подводит нас к сигнальным фонарям с керосиновой горелкой, здесь же рядом – фонарь в форме, как он выразился, «летучей мыши».
– Почему мы его так звали, я не помню. Но может, форма такая. Этот фонарь цеплялся за хвостовой вагон, так как раньше вагоны ходили без тормозов, потому что на паровозе не было крана машиниста. Машинист подавал сигнал, через каждые пять вагонов была тормозная площадка. Машинист едет, ему виден белый цвет от фонаря – это значит, что вагон не отцепился. А с другой стороны горит красный. Следующий поезд едет и видит, что это хвост. Да и скорости были не такие, как сейчас, всего лишь 50 км/ч. А это путевая походная рация. Она была необходима радистам, когда они выезжали на крушение, – объясняет хранитель музея.
Есть и свои новинки. Например, недавно Владимиру Васильевичу принесли шарманку.
– Это чемодан машиниста! Я с таким ездил, только он был у меня красный. У паровозников была оцинкованная шарманка, потом начали делать такие с деревянным основанием. При мне их дарили, говорили: «Будешь в Москве – привези мне такое!». Вот сюда вставляли инструкции, а саму шарманку разделяли для фляжки, термоса, чая и робы. Все помещалось, – подмечает он.
Постепенно мы переходим в следующий зал, который посвящен железнодорожникам-участникам Великой Отечественной войны и освоению целины. Здесь размещены ценные экспонаты и артефакты из железнодорожной отрасли, учебные пособия, почетная грамота за отличную стахановскую работу в годы Второй мировой войны.
– В нашем депо работал герой Советского Союза – Степанов Дмитрий Тихонович. В ремонте он работал. Отработал три года, и началась война. В дальнейшем не вернулся, так как посвятил себя службе в армии, похоронен в Москве. Был у нас и Ильяс Касымович Кутубаев, в прошлом году на 9 мая я восстановил его документы. Дети приезжали из России, привозили внука. У нас много участников войны, более 120 человек. Вы могли видеть монумент перед входом в музей. В этом году хочу на 80-летие отремонтировать памятник. Его открыли в 1985 году, все-таки 40 лет будет. Надо покрасить орден, буду думать. Это у меня задача номер один, – отмечает Ульяненко.
В третьем зале – современная история железной дороги: на стендах размещены материалы о строительстве новых линий, создании новой отрасли транспортного машиностроения, образцы локомотивов и вагонов. Он раскрывает альбомы, вспоминает былое, говорит о настоящем.
– Была у нас своя спортивная команды и по футболу, и по хоккею с мячом, свой стадион был, – вспоминает Ульяненко.
Он раскрывает другой альбом и указывает на небольшие черно-белые фотографии.
– Вот я и мой отец, фотография 1962 года. Вот таким я пришел в депо. А это 40-летие железнодорожного техникума. В этом году техникуму исполнится 80 лет, – говорит ветеран.
Кажется, что Ульяненко может говорить часами о железной дороге, так увлечен делом. Но, к сожалению, нам надо идти. В заключение Владимир Васильевич завершает свою экскурсию эффектно. Он указывает на небольшую картину, изображающую паровоз.
– Теперь вставай под аркой, – говорит он мне. – Смотри, куда едет паровоз? Да, на тебя. А теперь вставай в противоположную сторону. Также на тебя? Это называется 3D, – улыбается почетный железнодорожник. – Это мне машинист говорит: «На, Василич, я тебе подарю». Он сам рисует. А так да, я многое не рассказал, отвлекся, но вот об этих эффектах я все же вам поведал, чтобы нас запомнили, – смеясь, провожает нас Владимир Ульяненко.
Двери музея столичного локомотивного депо открыты для всех желающих в будние дни. Для посещения необходимо связаться с пресс-службой АО «НК «Қазақстан темір жолы» по телефону: +7 7172 60 42 84. Вход бесплатный.
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