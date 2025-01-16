Хранитель железной дороги

У музея столичного локомотивного депо нас встречает пожилой мужчина, радостно машет нам рукой и как-то по-мальчишески улыбается.

– Я вас жду! Добро пожаловать! – он протягивает руку. Чувствуется крепкое рукопожатие, что немало говорит о его уверенности и силе.

Хранитель музея – известный и уважаемый человек на железной дороге, почетный железнодорожник и бывший машинист-инструктор Владимир Васильевич Ульяненко. За глаза в депо его уважительно называют Василич.

Сегодня Владимир Васильевич на заслуженном отдыхе, но о «железке» он не забывает. Потому что железная дорога – это навсегда.