Азербайджан и Армения воюют за Нагорный Карабах. Как начался этот конфликт?

Что с Нагорным Карабахом сейчас? Кто поддерживает Армению, а кто — Азербайджан?

Со времени подписания мирного соглашения 1994 года нагорно-карабахский конфликт был фактически «заморожен». Время от времени между сторонами происходят вооруженные столкновения. Последние масштабные столкновения произошли в 2016 году: во время так называемой «четырехдневной войны» погибли более трех десятков человек, несколько получили ранения. А еще Азербайджан отвоевал несколько гектаров оккупированной Арменией земли. Во всех случаях Ереван и Баку обвиняют друг друга в начале провокационных обстрелов.

Главными внешними игроками в нагорно-карабахском конфликте являются Россия и Турция. Москва политическими и военными средствами поддерживает Армению (на ее территории расположена 102-я российская военная база), но сотрудничает и с Азербайджаном (до 2016 года она активно продавала ему оружие, после этого поставки резко сократились). Анкара же безоговорочно поддерживает Баку (в Турции живет большая азербайджанская диаспора, языки двух народов относятся к тюркской группе). Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган стал едва ли не единственным мировым лидером, который открыто поддержал Баку во время нынешней эскалации.

Что же такого особенного в конфликте сейчас?

Что стало причиной нынешнего обострения — беспрецедентного по потерям с обеих сторон? Азербайджанский журналист, политический обозреватель JAMNews Шаин Рзаев в комментарии hromadske объясняет: после смены власти в 2018 году Армения попыталась перезагрузить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, добавив туда Нагорный Карабах как отдельную сторону. Баку категорически с этим не согласился. После этого переговоры заморозили, а напряжение между сторонами возросло.

«Продолжались провокационные, по мнению Азербайджана, шаги, такие как заселение Карабаха ливанскими армянами, пострадавшими при взрыве в Бейруте. К ним присоединились армяне из Ирака и Сирии. Азербайджан не раз выражал протест, заявлял, что это противоречит международным нормам», — добавляет Рзаев.

Нынешние события — уже второе обострение между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха в этом году. Первое произошло в июле, но тогда относительно быстро прекратилось — с обеих сторон официально сообщалось о десятках погибших. Кроме того, боевые действия происходят на фоне пандемии коронавируса, из-за которой и Армения и Азербайджан переживают экономические трудности. Июльское обострение эксперты объясняли стремлением Еревана и Баку несколько отвлечь население от этих проблем — не исключено, что такой же мотив стороны преследуют и сейчас.