Азербайджан и Армения воюют за Нагорный Карабах. Как начался этот конфликт?

Нагорный Карабах уже дважды за этот год и в который раз за последние 30 лет становится горячей точкой на карте мира. Армения и Азербайджан называют регион своим. Баку требует возвращения оккупированных Арменией территорий, готов к максимальной автономии Нагорного Карабаха в своем составе. Ереван же считает непризнанную Нагорно-Карабахскую Республика своей. Громадское рассказывает историю конфликта и разбирается, что будет дальше.
С чего начался конфликт между Азербайджаном и Арменией?
Нагорным Карабахом называют территорию на Южном Кавказе, расположенную между современными Азербайджаном и Арменией. В начале XIX века Российская Империя победила в войне с Ираном (тогда Персией), и по договору 1813 года в ее состав вошли персидские территории Кавказа — современных Армении и Азербайджана, включая Нагорный Карабах. Это заложило корни современного нагорно-карабахского конфликта.
После революции 1917 года на Кавказе образовались три советские республики — Азербайджанская, Грузинская и Армянская. Они объединились в Закавказскую федерацию, которая распалась в мае 1918-го из-за территориальных претензий Армении, в частности, на Карабах, который тогда отошел Азербайджану. После этого контроль над тремя республиками установила советская власть.
Один из принципов политики тогдашнего руководителя Советского Союза Иосифа Сталина заключался в разделении одного и того же народа между разными республиками. Так населенный в то время в основном армянами Нагорный Карабах (под названием Нагорно-Карабахская автономная область, НКАО) попал в Азербайджанскую ССР. Впоследствии его отделили от Армении так называемым Лачинским коридором, который тоже вошел в состав Азербайджана.
Как Нагорный Карабах стал спорной территорией?
В конце 1980-х годов давние противоречия между Арменией и Азербайджаном возобновились с новой силой. Власти Нагорного Карабаха стремились к объединению с Арменией, которая тоже выступала за это. Азербайджан и центральные власти СССР были против. В 1988 году парламент НКАО принял резолюцию о вхождении в состав Армении, а через два года Армянская ССР присоединила к себе Нагорный Карабах в одностороннем порядке. В 1991 году НКАО провозгласила независимость.
В ответ на это Азербайджан сначала начал экономическую блокаду НКАО, а затем — военные действия. На помощь Армении пришла Россия, с которой в конце 1991 года был заключен договор о дружбе, сотрудничестве и безопасности. Активные военные действия между странами продолжались до 1994 года. Как следствие, Армения при поддержке российских войск захватила не только Нагорный Карабах, но и пятую часть территории Азербайджана, включая Лачинский коридор.
В 1994 году при посредничестве России Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении огня. С 1992 года урегулирование конфликта осуществляется через так называемую Минскую группу ОБСЕ, основанную Францией, Россией и США. За все это время Армения с Азербайджаном так и не смогли заключить мирное соглашение. Ереван требует включения Нагорного Карабаха в свой состав и допускает возвращение остальных оккупированных территорий Азербайджану. А Баку, кроме требования возвращения своих территорий, готов предоставить Нагорному Карабаху максимальную автономию в своем составе.
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Что с Нагорным Карабахом сейчас? Кто поддерживает Армению, а кто — Азербайджан?
Со времени подписания мирного соглашения 1994 года нагорно-карабахский конфликт был фактически «заморожен». Время от времени между сторонами происходят вооруженные столкновения. Последние масштабные столкновения произошли в 2016 году: во время так называемой «четырехдневной войны» погибли более трех десятков человек, несколько получили ранения. А еще Азербайджан отвоевал несколько гектаров оккупированной Арменией земли. Во всех случаях Ереван и Баку обвиняют друг друга в начале провокационных обстрелов.
Главными внешними игроками в нагорно-карабахском конфликте являются Россия и Турция. Москва политическими и военными средствами поддерживает Армению (на ее территории расположена 102-я российская военная база), но сотрудничает и с Азербайджаном (до 2016 года она активно продавала ему оружие, после этого поставки резко сократились). Анкара же безоговорочно поддерживает Баку (в Турции живет большая азербайджанская диаспора, языки двух народов относятся к тюркской группе). Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган стал едва ли не единственным мировым лидером, который открыто поддержал Баку во время нынешней эскалации.
Что же такого особенного в конфликте сейчас?
Что стало причиной нынешнего обострения — беспрецедентного по потерям с обеих сторон? Азербайджанский журналист, политический обозреватель JAMNews Шаин Рзаев в комментарии hromadske объясняет: после смены власти в 2018 году Армения попыталась перезагрузить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, добавив туда Нагорный Карабах как отдельную сторону. Баку категорически с этим не согласился. После этого переговоры заморозили, а напряжение между сторонами возросло.
«Продолжались провокационные, по мнению Азербайджана, шаги, такие как заселение Карабаха ливанскими армянами, пострадавшими при взрыве в Бейруте. К ним присоединились армяне из Ирака и Сирии. Азербайджан не раз выражал протест, заявлял, что это противоречит международным нормам», — добавляет Рзаев.
Нынешние события — уже второе обострение между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха в этом году. Первое произошло в июле, но тогда относительно быстро прекратилось — с обеих сторон официально сообщалось о десятках погибших. Кроме того, боевые действия происходят на фоне пандемии коронавируса, из-за которой и Армения и Азербайджан переживают экономические трудности. Июльское обострение эксперты объясняли стремлением Еревана и Баку несколько отвлечь население от этих проблем — не исключено, что такой же мотив стороны преследуют и сейчас.
Что будет дальше?
Местные журналисты и эксперты говорят, что нынешнее обострение — беспрецедентное по своим масштабам. «Бомбят всюду, стреляют везде и по всему периметру границы. И, пожалуй, впервые за много лет бои достигли Степанакерта (административного центра Нагорного Карабаха), а это несколько вглубь страны», - рассказывает обозреватель издания Lragir.am Наира Айрумян.
В Армении ввели всеобщее, а в Азербайджане — частичное военное положение, в обеих странах ввели комендантский час. Ереван также объявил о всеобщей мобилизации. Стороны официально сообщили о десятках погибших военнослужащих с каждой стороны, а также приводили кадры ранения гражданских лиц. Ереван и Баку начали противостояние и на международных площадках — они публикуют кадры с расстрелом техники противника.
Большинство стран и международных организаций призывает Армению и Азербайджан к деэскалации: еще одна горячая точка на карте мира в условиях пандемии не выгодна никому. Единственным исключением, как уже упоминалось, стала Турция. Эрдоган вообще заявил, что Армения напала на Азербайджан, и призвал ее уйти с оккупированных территорий.
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