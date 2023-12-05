Назарбаевская версия истории нефтяной промышленности Казахстана

Вкратце, это первая глава нефтяной истории Казахстана. Продолжая строить идентичность страны вокруг своей фигуры, бывший президент Нурсултан Назарбаев написал 700-страничную автобиографию, в которой он не без ошибок и упущений рассказывает о нефтяной промышленности страны.

Назарбаев отмечает, что Альфред Нобель из семьи нефтяных бизнесменов, известной как «Братья Нобель», был одним из первых нефтяников, посетивших Казахстан.

«Да, не удивляйтесь: оставивший в истории свое имя завещанной для потомков премией Нобель начинал свою предпринимательскую деятельность в нашей степи», — пишет бывший президент.

Он ошибся примерно на 25 лет и несколько сотен километров.

Фактически, братья Нобель, как известно, воспользовались зарождающимся нефтяным бизнесом в Азербайджане, добывая нефть на Апшеронском полуострове в 1870-х годах, и построили трубопровод через Южный Кавказ в Грузию - и все это до того, как нефтяной фонтан извергся в Карашунгуле.