Нари Шелекпаев, историк: «Мемуары Брусиловского — это возможность продолжить разговор о деколонизации»

Как вы в итоге решили подойти к работе с книгой?

Я обсудил контуры этого проекта с Целинным, и они его поддержали. Мне казалось важным собрать констелляцию дискурсов [относящихся к культуре Казахстана в 1930-е годы] и исследовать не один магистральный путь, но и то, что происходило в артистической среде и обществе того времени. Эта книга не только о том, что было, но и о том, что не состоялось по разным причинам. Эта книга об эпохе, а не о персонаже: в конце своей жизни Брусиловский написал текст мемуаров, который, с моей точки зрения, оказался интереснее его творчества как композитора. Парадокс состоит еще и в том, что сам этот текст в какой-то мере даже важнее того, кто его создал.

Брусиловский относился к себе с иронией. Он был очень умным человеком и понимал, что оказался приспособленцем. Его дискурс абсолютно не монологичен и не монолитен. Он рассыпается на какие-то кусочки, которые очень интересно восстанавливать и подвергать ревизии. Есть моменты, когда Брусиловский говорит, что у Жубанова была явная идиосинкразия по отношению к нему. Жубанов действительно не любил Брусиловского, но это происходило потому, что у них были совершенно разные жизненные задачи. Я включил в книгу множество архивных материалов – стенограмм, свидетельств и других. В них видно, что Жубанов говорит очень чётко, по делу, и, в общем, говорит замечательные вещи.

Вы говорите о том, что пытались смотреть на Брусиловского через призму эпохи. Если суммировать, что представляло собой это время?

В отношении эпохи нужно понимать − и я постоянно напоминаю об этом себе, − что она ни в коем случае не была монолитной. Были траектории, практики, позиции отдельных людей и институций, официальные нормы и догмы, которые бесконечно менялись: и в 1920-е, и в 30-е, и в 40-е, вплоть до Оттепели. С конца 50-х ситуация становится иной, но это отдельный разговор.

В 30-е и 40-е годы были отдельные люди, у которых была своя повестка. И они ее успешно или безуспешно продвигали. Например, министром культуры тогда был Темирбек Жургенов. Этот человек делал много всего, что необязательно было санкционировано сверху. Он не был простым агентом советской идеологии.

В 1930-е годы инициатива была наказуемой. Люди предпочитали приспособляться. В странах Центральной Азии, однако, было несколько больше свободы для творчества и самовыражения, чем на западе СССР. Но железобетонного понимания того, каким именно должно быть сталинское искусство, не было ни у кого. Эта эпистемологическая и креативная неопределенность была спутницей формулировки «национальное по форме, социалистическое по содержанию». Ахмет Жубанов едко говорил в 1940-е годы, что в Советском Союзе не существовало канонического примера оперы, которая была бы «национальной по форме и социалистической по содержанию». Если бы она существовала, ее бы взяли, рассмотрели под лупой и создали что-то подобное. Но никто в Советском Союзе не смог написать такую оперу.

Брусиловский пошёл своим путем. В 1930-е годы он не считал себя автором первых казахских опер. Скорее, он видел себя аранжировщиком, чьей задачей было приспособление западно-европейской формы к существующему пласту народной музыки. Однако у него было очень вольное отношение к народной музыке. Он её перекраивал, смешивал несмешиваемое, экспериментировал. Но, в отличие от Владимира Фере (советского композитора − .В), который бывал в Кыргызстане наездами, и совершенно не вникал в локальную музыку (но все же умудрился стать основоположником Кыргызской национальной оперы), Брусиловский жил в Казахстане на постоянной основе, общался с музыкантами и местной интеллигенцией. Народную музыку он продолжал изучать вплоть до 1940-х годов.

В 1940-е годы его позиция изменилась. Получив статус народного артиста и другие регалии, Брусиловский стал бронзоветь, участвовать в политических кампаниях, пытаясь устранить тех, кто ему мешал. Он стал позиционировать себя именно как автора, в отличие от 1930-х годов, когда у него было гораздо больше рефлексии о своей роли. Была и критика в его сторону со стороны казахской интеллигенции, в частности Мухтара Ауэзова и Ахмета Жубанова. Ауэзов писал, что в “Ер-Таргыне” цитируется более 60 казахских песен и кюев, без упоминания авторов этих произведений.