Газовая независимость: 25 событий газовой отрасли за 25 лет независимости Казахстана

За четверть века отечественная газовая отрасль перешла на новый этап своего развития. Сегодня Национальный газовый оператор АО «КазТрансГаз» – современная компания, оснащенная самым высокотехнологичным оборудованием, рассчитанным на увеличение газотранспортного потенциала на долгие годы вперед. Историю становления компании и всей отрасли можно проследить в 25-ти ключевых событиях. Как и другие отрасли экономики, газовая, за годы суверенитета Казахстана, прошла очень сложные этапы становления. Причем наиболее ощутимый рост компании, реализацию крупных отечественных и международных проектов в АО «КазТрансГаз» можно наблюдать последние несколько лет. Однако начался этот процесс вместе с обретением страною независимости 25 лет назад. Следующие 25 событий стали важнейшими в отечественной газовой отрасли за это время.

90-е 1 В 1993 году была создана Национальная газовая компания ГХК "КАЗАХГАЗ". 2 Затем в 1997 году в отрасль пришли первые иностранные инвесторы – газотранспортная система страны была передана в концессию бельгийской компании «Трактебель С.А.». 3 В 2000 году произошли важные структурные изменения – постановлением правительства вся газотранспортная система страны передана в структуру АО «КазТрансГаз».

00-е 4 Далее, в 2001 году состоялось первое бурение на Амангельдинском газоконденсатном месторождении в Жамбылской области. Позднее, в октябре 2003 года месторождение ввели в эксплуатацию. На церемонии присутствовал президент Назарбаев. Событие стало и социально значимым: добыча с месторождения значительно снизила дефицит газа на юге страны. 5 Уже в 2003 году страна активно осваивает свой транзитный потенциал. Выразилось это в том числе и в контракте «КазТрансГаза» с «Газпромом» о транзите туркменского и узбекского газа через территорию Казахстана. 6 Позднее, в 2008 году в Мангистауской области был введен в эксплуатацию турбокомпрессорный цех на компрессорной станции «Опорная» магистрального газопровода «Средняя Азия - Центр».





7 В 2009 году в регионах страны стартовала долгосрочная инвестиционная программа по формуле «тарифы в обмен на инвестиции». Это же стало началом масштабного проекта по модернизации и расширению газотранспортной и газоснабжающей систем республики.

8 Затем, в 2009 году газотранспортировочные возможности страны расширились: была запущена первая нитка (нитка «А») магистрального газопровода «Казахстан–Китай». Торжественный запуск состоялся 12 декабря 2009 года с участием глав государств – Нурсултана Назарбаева и Ху Цзиньтао.

10-е 9 В 2012 году фактический статус «КазТрансГаза» закрепился юридически – правительство своим постановлением определила компанию национальным оператором в сфере газа и газоснабжения. 10 Далее, в 2013 году нацоператор «КазТрансГаз» заключил соглашение со всеми иностранными нефтедобывающими компаниями в Казахстане об исключительной реализации компанией всего добываемого в стране газа. 11 В том же 2013 году при участии Нурсултана Назарбаева и Председателя КНР Си Цзиньпина состоялась официальная церемония начала заполнения газом магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент». 12 Тогда же дочерняя компания нацоператора – «КазТрансГаз Аймак» завершила этап объединения газораспределительных сетей во всех регионах страны, став единым оператором на рынке поставок газа конечным потребителям.

13 В 2014 году утвердили два важных стратегических документа: Генеральную схему газификации Республики Казахстана на 2015-2030 годы и Концепцию развития газового сектора Республики Казахстан до 2030 года. 14 Годом позже, в 2015-м в эксплуатацию ввели третью нитку (нитка «С») магистрального газопровода «Казахстан-Китай» протяженностью 1303 км. Этим событием завершился крупнейший международный проект в сфере энергетического и регионального партнерства – строительство трансграничного газопровода «Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай», общей протяженностью более 7,5 тыс. км. 15 Вообще, 2015-ый оказался особенно насыщенным. Система газотранспортировки развивалась: в целях диверсификации ее маршрутов была введена в эксплуатацию перемычка между магистральными газопроводами «Союз» и «Лупинг САЦ-4». Это обеспечило техническую возможность транспортировать газ в режиме реверса по магистральному газопроводу «Лупинг – САЦ». 16 Тогда же завершилась газификация Алматы и пригородной зоны. К слову, общий объем инвестиций составил более 17 млрд. тенге.

17 В том же году «КазТрансГаз» получил первый приток метана угольных пластов в Карагандинской области. Объемы газа имели промышленное значение. 18 Также было завершено строительство линейного участка «Бейнеу–Бозой» магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент». Это важно потому, что впервые были соединены в единую систему все магистральные газопроводы страны. 19 Всего в 2015 году было проложено 2,2 тыс. км распределительных газопроводов, введено в эксплуатацию 1,6 тыс. км магистральных газопроводов. Суммарная длина газопроводов, которые обслуживает «КазТрансГаз», составила 54 тыс. км, что приблизительно равно полутора экваторам. 20 В 2015 году Национальным оператором получен первый приток метана угольных пластов в Карагандинской области имеющее промышленное значение.



21 Примечательно, что все проекты 2015 года завершены раньше запланированных сроков – в среднем на 4 месяца. «КазТрансГазу» удалось сэкономить порядка 500 млн. долларов США и снизить долговые обязательства по группе компаний в три раза: с 1 млрд. до 300 млн. долларов США.

22 А еще в 2015 году в сравнении с 1991-м Казахстан нарастил уровень добычи газа с 7,9 млрд до 45,3 млрд кубических метров, более чем в 5,5 раз. При этом, экспорт отечественного газа увеличился на 45% в сравнении с 2014 годом – с 1,8 млрд.. до 2,6 млрд. куб. м в 2015. «КазТрансГаза» выделил 126 млрд. тенге дотации для внутреннего рынка из собственных средств. 23 В 2016 году Казахстан наконец вышел на 100% снабжение юга страны собственным газом. Это полностью обеспечило энергетическую независимость страны. 24 «КазТрансГаз» в этом году за счет собственных средств построил дожимную компрессорную станцию «Акыртобе». Станция открыла путь казахстанскому газу на экспорт в Кифтай. Также завершено строительство «АГРС 300 Актюбинск», аналогов которой нет в Центральной Азии, и введены в эксплуатацию современные компрессорные станции №4 и №8 магистрального газопровода «Казахстан-Китай».