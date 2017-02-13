Дневники арт-менеджера

Менеджер Aspan Gallery Дильда Рамазан, специально для Vласти Фотографии автора С 26 по 29 января в Женеве в шестой раз прошла ярмарка современного искусства artgenève. Алматинская Aspan Gallery впервые приняла участие в этом событии и стала одной из двух азиатских галерей, присутствовавших на ярмарке. Дильда Кульмагамбетова, менеджер Aspan Gallery и начинающий искусствовед, описала процесс подготовки казахстанской галереи. За два года своего существования Aspan Gallery успела поучаствовать в четырех ярмарках современного искусства. Artgenève 2017 стала первой европейской ярмаркой, на которую попала казахстанская галерея. Мероприятие состоялось в крупнейшем выставочном комплексе франкоязычной части Швейцарии Palexpo. В этом году в нем приняло участие рекордное количество галерей современного искусства. Тут необходимо уточнить, что последнее было представлено двумя категориями, дифференцировать которые, к сожалению, почти невозможно, используя слова русского языка – речь идет об искусстве, создающемся ныне живущими авторами, т.е. contemporary, и об искусстве прошлого века, т.е. modern. Также стоит отметить, что директор artgenève 38-летний швейцарец Тома Юг рассматривает это событие скорее не как ярмарку, а как салон искусства. На всей визуальной рекламе и фирменной продукции artgenève красовалась надпись salon d’art (салон искусства), но никак не foire d’art (ярмарка искусства). Эта идея, инициированная создателями мероприятия, продвигать концепцию именно салона, а не ярмарки, безусловно, очень близка европейцам, чья история, как нам всем известно, насчитывает не одно десятилетие существование салонов искусства. Но что самое важное, эта концепция оказалась стратегически правильной, эстетически и коммерчески жизнеспособной и получила признание не только среди участников, коллекционеров и любителей искусства, но и у мирового художественного рынка современного искусства, на котором продукты швейцарского производства пользуются неизменным успехом и спросом.

Структура artgenève 2017 включила в себя несколько элементов. Большая часть ярмарки, разумеется, была отведена галереям-участницам. Было также несколько сольных выставок различных современных художников и стенды разных европейских институций и некоммерческих пространств. Частью ярмарки стала и секция, посвященная паблик скульптуре, установленной в городе, artgenève/sculptures, а также музыкальная программа artgenève/musique. Участие в женевской ярмарке этого года стало дебютным для Aspan Gallery. Многие из посетителей признавались, что к их радости ярмарка в этом году приобрела более интернациональный характер, в то время как в прошлые годы на ней демонстрировалось в основном местное, т.е. швейцарское искусство.

Процесс подготовки к участию в ярмарке начинается за несколько месяцев до самого мероприятия. Обычно галерея выбирает одного или нескольких художников из общего числа тех, которых она представляет. Затем оплачиваются все необходимые для участия взносы и заполняются бумаги, в том числе и план будущего стенда, на котором нужно наглядно расположить желаемые работы с учетом квадратуры пространства, отведенного галерее. Если предложенный проект получил одобрение компетентного жюри ярмарки, то оно высылает подтверждение об участии, и тут уже начинается самое интересное – подготовка работ к вывозу за рубеж. Если вы имеете отношению к искусству или вам когда-либо приходилось вывозить произведения, то вы наверняка представляете, как порой проблематично это сделать. Так и произошло с работами художников Aspan Gallery, которые должны были вылететь в Женеву. Во-первых, галерея очень долго ждала разрешения на вывоз работ. Речь идет о бумагах, которые выдаются в музее города Алматы и на которых обычно ставится очень крупная, почти кричащая печать «Культурной ценности не имеет» («Мәдени кундылыгы жок»). Парадоксально, не правда ли? Произведения ведущих современных художников страны расцениваются как не имеющие культурной ценности предметы. А что делать, иначе за рубеж их просто не вывезти. Во-вторых, когда, наконец, подошло время таможенного оформления, возникли недоразумения с комитетом нацбезопасности. По мнению его представителей, инсталляция, содержащая юмористический текст Сергея Маслова, была неуместной, угрожала безопасности страны, а значит, не была допущена к вывозу. Поэтому одну ночь и несколько световых дней мне пришлось провести в складе временного хранения в аэропорту Алматы, заново распаковывая и упаковывая произведения.

В итоге в Женеву Aspan Gallery привезла работы супружеского арт-дуэта Елены и Виктора Воробьёвых, а также живопись одного из пионеров казахстанского контемпорари Сергея Маслова. Последняя была представлена картинами «Вечер на рейде», «Портрет девушки (Гузель), «Юдифь» и «Суккуб». Все они наглядно продемонстрировали европейскому зрителю характерный стиль Маслова, его колористические предпочтения, а также особенности живописи мэтра, среди которых очень сильный акцент на телесность и, безусловно, эротизм. Среди работ Воробьёвых была серия «Быстрое изготовление…», состоящая из двух триптихов, которые иллюстрируют, как с помощью подручных материалов, так сказать в домашних условиях, быстро изготовить осень и весну. Была также представлена одна картина Елены Воробьёвой под названием «Две вишни» (мало кому известно, но отдельно от Виктора Елена работает с медиумом масляной живописи) и совместная инсталляция Воробьёвых и Маслова, которая называется «Инструкции по выживанию для граждан бывшего СССР». Возникновению этой уже программной работы всего казахстанского совриска предшествует целая история – инсталляция, состоящая из 15 листов картона, к которым крепятся бумаги с текстом (тем самым запрещенным текстом, который пришлось снять и везти отдельно от всех работ), основана на акции Сергея Маслова, прошедшей в 1997 году в одном из бизнес-центров Алматы. Акция разворачивалось следующим образом: хорошо одетый юноша приятной наружности с длинными черными кудрями пел итальянские арии. Ближе к окончанию своего пения он достал из кармана костюма пачку бумаг и бросил их вниз. Так как юноша находился на возвышении, то бумаги, разлетаясь, падали прямо на людей, пришедших на вернисаж выставки «Права человека. Второе дыхание», в рамках которой и была осуществлена эта акция. Посетители ловили бумаги и читали инструкции, написанные Сергеем Масловым. Этот весьма ироничный и не лишенный цинизма текст дает достаточно абсурдные практические советы о том, как выжить после развала СССР.

По словам Елены Воробьёвой, «…идеей акции было объединение-столкновение в одном пространстве разнополюсных социальных групп: от нуворишей до бездомных нищих. Подобный замысел был крайне характерен для той эпохи – когда зарождалась новая буржуазия, стремительно беднело население, но свежи были воспоминания о минувшей советской эпохе…». В итоге «низкий» стиль текста «Инструкций» Маслова очень ярко контрастировал с помпезным интерьером бизнес-клуба и прекрасным поющем юношей. В 2005 году, уже после смерти Сергея Маслова, Елена и Виктор Воробьёвы решили реанимировать эту работу, несколько ее видоизменив. В итоге текст был переведен на пятнадцать языков пятнадцати бывших советских республик и демонстрировался на статичной основе из картона или ПВХ. Именно в таком виде инсталляция и предстала перед посетителями стенда Aspan Gallery на ярмарке artgenève. В дополнение к основной части инсталляции шло небольшое количество разбросанных по полу стенда листов с этим же текстом, переведенным на французский и английский языки, чтобы посетители ярмарки тоже могли понять суть работы.

Сказать, что Aspan Gallery вызвала интерес у европейской публики – ничего не сказать. Посетители ярмарки удивлялись не только казахстанскому искусству, но и в целом самому факту существования такой страны, где люди выглядят не то, как китайцы, не то, как японцы, а говорят по-русски, по-английски и даже могут поддержать беседу на французском языке. Для людей, никогда не сталкивавшихся с советскими опытом и образом жизни было несколько странно читать «Инструкции» Сергея Маслова, но равнодушным не остался никто. Были на ярмарке и наши соотечественники, и люди с постсовесткого пространства. В основном публика очень открытая, всегда готовая поделиться своим мнением и мыслями. К примеру, один пожилой шведский архитектор и арт-консультант, имеющий за спиной военное прошлое, после прочтения текста «Инструкций» Сергея Маслова сказал мне, что действительно в случае отсутствия питьевой воды можно спокойной пить собственную мочу, ничего не боясь. Берлинский дизайнер, отвечающий за все визуальное оформление ярмарки, посетил наш стенд, с интересом изучил все работы и посетовал на некую консервативность женевской публики. Как дизайнеру, ему хотелось проявить больше свободы, однако, по его словам, ему этого не позволили. Также впервые за все время участия Aspan Gallery в различных ярмарках мы столкнулись со специальной комиссией, которая проверяла, все ли заявленные галереей произведения доехали до Женевы. Но больше всего мне запомнились две француженки-феминистки, которые, узнав, что Елена Воробьёва работает как с супругом, так и самостоятельно, спросили, работает ли Виктор отдельно. Получив отрицательный ответ, француженки разочарованно вздохнули, однако сказали, что ни капли этому не удивлены, ведь, мол, так всегда и происходит – женщины очень продуктивны, а мужчин необходимо вечно подталкивать.