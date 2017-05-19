Каннский кинофестиваль - 2017. Дневник Бориса Байкова

Борис Байков, программный директор кинофестиваля Clique, ведет на Vласти дневник 70-го Каннского кинофестиваля. Каждый день он будет писать о программных фильмах фестиваля - большого ежегодного события в мире кино. Дневники будут обновляться по этой ссылке.

День 1 Канны открылись внеконкурсными «Призраками Исмаиля» (Ismael's Ghosts). История о режиссере в творческом ступоре, к которому внезапно возвращается первая супруга, пропавшая без вести 21 год назад, является легким сумбуром жанров, который наверняка пришелся по вкусу пришедшим на Официальную Церемонию Открытия Юбилейного Фестиваля, но вряд ли будет пользоваться успехом за пределами родины. Марион Котийяр (бывшая жена) и Шарлотт Гинзбург (нынешняя) пытаются поделить мужа, и все стремительно скатывается в очередной шарж на перипетии спившегося творца среднего возраста.

Первым же конкурсным фильмом стал «Wonderstruck» от автора «Кэролл» - Тодда Хайнза. Спиралевидная мелодрама о двух детях в двух эпохах заканчивается доброй моралью: как бы мы ни страдали в жизни, всегда можно обрести друга (или на худой конец бабушку). Черно-белая история о глухой девочке из 20-х годов рифмуется с цветными приключениями глухого мальчика 70-х, но материала здесь хватает только на один музыкальный клип (фильм практически без диалогов). Хайнз, однако, всячески пытается выстроить что-то большее и в ключевой момент героиня Джулианы Мур врывается на экран на солнечные улицы Сан-Франциско под «Так сказал Заратустра» Штрауса. Похоже, что это слишком личное высказывание о любви к черно-белому кинематографу, ушедшим временам и красоте музейных экспонатов, которому едва ли предстоит фестивальный и коммерческий успех «Кэролл».



Долгожданная «Нелюбовь» Андрея Звягинцева открывается самоцитатами: панорамные виды холодного моря вокруг Териберки заменены на панорамные виды осыпанного снегом петербургского леса, мальчик спускается по лестнице вниз, словно его ровесники в «Возвращении», главный герой Борис едет на работу будто миллионер Владимир из «Елены» к бассейну. Зону своего эстетического комфорта Звягинцев не покидает ни на секунду - и «Елена», и «Левиафан», и теперь «Нелюбовь» легко складываются в трилогию о современной России и проблемах ее среднего класса (или маленьких людей). Семья, как сгнившая ячейка сгнившего общества, дает сбой за сбоем, которые приводят к кругу ненависти. Отец не любит сына, мать тоже его не терпит (а заодно отца, который - о, чудо! - ненавидит жену), бабушка не любит мать (и, следовательно, внука), а дочь и зять отвечают ей взаимностью - вот и мальчик не выдерживает общей атмосферы нескрываемого презрения и растворяется в напряженном воздухе протухших отношений. В анонсах часто упоминались аналогии с бергмановскими «Сценами семейной жизни», а Звягинцев обещал зрителям слезный финал, но это не совсем так. «Нелюбовь» это - сперва злая сатира на современных мужчин и женщин, по накалу граничащая с черной комедией о войне полов (вспоминается «Война семьи Роуз»), потом чувства исчезают с авансцены, чтобы увести нас в паутину тревожного триллера об обреченных поисках потерянного малыша, а в конце, вместо слезы, возникает Дмитрий Киселев.

Вид младенца в простынях убитого старика и дом Бога на месте дома раба Божьего вызывали одновременно шок и катарсис: Звягинцев успевал перевернуть все с ног на голову и застать зрителя врасплох. В «Нелюбви» подобное не наблюдается и социальный комментарий в финале кажется лишним. Он не расширяет послание фильма, а скорее сжимает его до вполне конкретных событий вполне конкретных областей 1/6 земной суши. Что ж - нелюбвь связалась с нелюбовью, породила нелюбовь и продолжила жить по нелюбви. Никаких 50 оттенков, сплошные яркие мазки - черное, красное, белое. Ну ладно. Говорят, категоричные высказывания сейчас как никогда актуальны.