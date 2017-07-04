Как попасть арт-среду в Америке?

Алия Кан, специально для Vласти
Фото автора и Rob Tirrell
В сентябре 2016 года мы с моим супругом Олегом Каном решили переехать в Лос-Анджелес. Это решение мы приняли за полтора месяца до самого переезда из Казахстана. Причин для переезда было достаточно. Первым и основополагающим фактором оказалось то, что мы вместе достигли определенной планки каждый в своей сфере. Я как певица и он как видеограф - нам стало тесно. Появилась потребность в совершенствовании своих талантов.
В Лос-Анджелесе нас встретили наши друзья казахи. Мы договорились о совместном проживании. С первых же дней они вводили нас в курс по выживанию в Америке. Первым этапом стала встреча с адвокатом, так как мы должны были получить все необходимые документы, чтобы работать в Америке официально. Мы рассказали о нашей деятельности и о своем опыте в Казахстане. Адвокат незамедлительно предложил вариант Green card EB1 extraordinary ability. На данный момент мы до сих пор в процессе получения визы. Благодаря нашим прошлым творческим успехам и наградам, нам предоставлено множество возможностей.
Второй этап выживания - это найти постоянную работу до того как все твои сбережения будут потрачены. Уже на четвертый день нашего пребывания в Штатах мой супруг устроился в мувинговую компанию, иными словами он работал грузчиком и перетаскивал имущество с точки А до точки Б. Работа была тяжелая, но хорошо оплачиваемая. Я называла это работой настоящего мужчины. Нас предупредили, что женщинам работу найти не так уж и легко. Я начала искать и работу, и музыкальные лейблы одновременно.
По счастливой случайности мой приезд в Лос-Анджелес заметила, благодаря Instagram, моя фанатка Карлыгаш. Она сразу же написала мне в direct и пригласила на чашечку чая. Мы встретились, Карлыгаш рассказала и про свои планы, и расспросила про мои. Она мечтала стать певицей, и в этом ей нужна была моя поддержка и советы, а мне как раз нужна была такая заводная и шустрая приятельница, которая со мной на «одной волне».
На тот момент у меня был огромный список музыкальных лейблов. Для начала я писала им на почту о себе и своем творчестве.
Подождав неделю, я осознала, что никто из них не собирается проверять письма. Затем я стала их обзванивать. Некоторые отвечали неохотно, многие другие не отвечали вовсе.
Все были расслаблены и неторопливы, но казахских шустрых девочек это совсем не устраивало.У некоторых лейблов не были указаны адреса, приходилось звонить им по сто раз в день. У других были указаны адреса, но приехав, мы сталкивались с тем, что они давным-давно переехали в совершенно в другой район. Я становилась все злее и злее от того, что все вокруг просто тебя игнорируют.
Был один лейбл, который нам очень сильно приглянулся, мы уже представляли им себя, и они попросили для начала скинуть им письмо. Но затем снова был полный игнор. Мы с Карлыгаш психанули и позвонили им снова, прикинувшись потенциальными клиентами для записи. Этот коварный план сработал, и мы назначили дату встречи с ними. Дождавшись даты и приехав, я буквально выбила дверь со словами: «Guys! You need me and I need you! Trust me!»
Признаться, они были шокированы моей напористостью, но иначе я бы еще год дожидалась их ответа. Я попросила их открыть почту и проверить мое письмо. Они прослушали мою музыку и просмотрели видео и биографию. Они были удивлены и тогда-то мы с Карлыгаш и поняли, что в нашем случае хитрость и упорство первый шаг для вступления в арт-среду в другой стране. Добившись их внимания и расположения, мы назначили следующую встречу, где они уже были готовы принять нас в качестве артистов.
Со следующей нашей встречи я была принята в музыкальную семью Silver Gun Records. Мы сразу же приступили к планированию дальнейших действий.
Пока я в мучениях искала лейблы и постоянную работу на первое время. Quman - павлодарский композитор и певец, записал со мной дистанционно совместный сингл We are here. Я показала эту работу главному продюсеру лейбла. Он тот же час предложил записать сингл в студии и выпустить в свет.
Закончив запись, главный продюсер отправил наш сингл на постпродакшн знаменитому звукорежиссёру Тому Койну, обладателю четырех премий грэмми. Это человек, который сводил треки таких звезд как Adele, Taylor Swift, Bruno Mars, Beyonce, Weeknd и Lady Gaga.
Помимо этой песни, мы так же решили добавить все мои остальные синглы, объединив их в один альбом Hologram. «Голограмма» полностью олицетворяет сущность всех моих песен. Мой альбом, как и голограмма, разноцветный и разный. Слушатель почувствует все цвета, все эмоции и разные музыкальные жанры. Он переливается от грусти до моментов ликования и счастья. После того как сингл был готов на 100%, мы с супругом решили отснять видео клип.
О съемках и концертах под Silver Gun Records читайте в следующем материале...