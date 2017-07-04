Как попасть арт-среду в Америке?

Алия Кан, специально для Vласти Фото автора и Rob Tirrell В сентябре 2016 года мы с моим супругом Олегом Каном решили переехать в Лос-Анджелес. Это решение мы приняли за полтора месяца до самого переезда из Казахстана. Причин для переезда было достаточно. Первым и основополагающим фактором оказалось то, что мы вместе достигли определенной планки каждый в своей сфере. Я как певица и он как видеограф - нам стало тесно. Появилась потребность в совершенствовании своих талантов. Marty Crown: «Нам дали мягко понять, что нам надо валить в Европу» Marty Crown: «Нам дали мягко понять, что нам надо валить в Европу» В Лос-Анджелесе нас встретили наши друзья казахи. Мы договорились о совместном проживании. С первых же дней они вводили нас в курс по выживанию в Америке. Первым этапом стала встреча с адвокатом, так как мы должны были получить все необходимые документы, чтобы работать в Америке официально. Мы рассказали о нашей деятельности и о своем опыте в Казахстане. Адвокат незамедлительно предложил вариант Green card EB1 extraordinary ability. На данный момент мы до сих пор в процессе получения визы. Благодаря нашим прошлым творческим успехам и наградам, нам предоставлено множество возможностей.



Второй этап выживания - это найти постоянную работу до того как все твои сбережения будут потрачены. Уже на четвертый день нашего пребывания в Штатах мой супруг устроился в мувинговую компанию, иными словами он работал грузчиком и перетаскивал имущество с точки А до точки Б. Работа была тяжелая, но хорошо оплачиваемая. Я называла это работой настоящего мужчины. Нас предупредили, что женщинам работу найти не так уж и легко. Я начала искать и работу, и музыкальные лейблы одновременно. По счастливой случайности мой приезд в Лос-Анджелес заметила, благодаря Instagram, моя фанатка Карлыгаш. Она сразу же написала мне в direct и пригласила на чашечку чая. Мы встретились, Карлыгаш рассказала и про свои планы, и расспросила про мои. Она мечтала стать певицей, и в этом ей нужна была моя поддержка и советы, а мне как раз нужна была такая заводная и шустрая приятельница, которая со мной на «одной волне».

На тот момент у меня был огромный список музыкальных лейблов. Для начала я писала им на почту о себе и своем творчестве. Подождав неделю, я осознала, что никто из них не собирается проверять письма. Затем я стала их обзванивать. Некоторые отвечали неохотно, многие другие не отвечали вовсе. Все были расслаблены и неторопливы, но казахских шустрых девочек это совсем не устраивало.У некоторых лейблов не были указаны адреса, приходилось звонить им по сто раз в день. У других были указаны адреса, но приехав, мы сталкивались с тем, что они давным-давно переехали в совершенно в другой район. Я становилась все злее и злее от того, что все вокруг просто тебя игнорируют.

Был один лейбл, который нам очень сильно приглянулся, мы уже представляли им себя, и они попросили для начала скинуть им письмо. Но затем снова был полный игнор. Мы с Карлыгаш психанули и позвонили им снова, прикинувшись потенциальными клиентами для записи. Этот коварный план сработал, и мы назначили дату встречи с ними. Дождавшись даты и приехав, я буквально выбила дверь со словами: «Guys! You need me and I need you! Trust me!» Признаться, они были шокированы моей напористостью, но иначе я бы еще год дожидалась их ответа. Я попросила их открыть почту и проверить мое письмо. Они прослушали мою музыку и просмотрели видео и биографию. Они были удивлены и тогда-то мы с Карлыгаш и поняли, что в нашем случае хитрость и упорство первый шаг для вступления в арт-среду в другой стране. Добившись их внимания и расположения, мы назначили следующую встречу, где они уже были готовы принять нас в качестве артистов. Со следующей нашей встречи я была принята в музыкальную семью Silver Gun Records. Мы сразу же приступили к планированию дальнейших действий.

