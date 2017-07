Как попасть арт-среду в Америке?

Был один лейбл, который нам очень сильно приглянулся, мы уже представляли им себя, и они попросили для начала скинуть им письмо. Но затем снова был полный игнор. Мы с Карлыгаш психанули и позвонили им снова, прикинувшись потенциальными клиентами для записи. Этот коварный план сработал, и мы назначили дату встречи с ними. Дождавшись даты и приехав, я буквально выбила дверь со словами: «Guys! You need me and I need you! Trust me!»

Признаться, они были шокированы моей напористостью, но иначе я бы еще год дожидалась их ответа. Я попросила их открыть почту и проверить мое письмо. Они прослушали мою музыку и просмотрели видео и биографию. Они были удивлены и тогда-то мы с Карлыгаш и поняли, что в нашем случае хитрость и упорство первый шаг для вступления в арт-среду в другой стране. Добившись их внимания и расположения, мы назначили следующую встречу, где они уже были готовы принять нас в качестве артистов.

Со следующей нашей встречи я была принята в музыкальную семью Silver Gun Records. Мы сразу же приступили к планированию дальнейших действий.