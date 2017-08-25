Пепел и снег Астаны

Алена Субботина, Астана, специально для Vласти Фотографии Сабины Куангалиевой и Серика Утегена Основательница студии изделий из дерева «Пепел и снег» Лейла Сарсембаева, она же Saras, привезла в Астану экспозицию предметов интерьера и искусства, сделанных из вторичной древесины. Столы, стулья, лампы, биоморфные скульптуры и органическая посуда - все это изготовлено вручную в различной технике обработки дерева и представлено в летней галерее «Пепел и снег» в столице. Изначальное направление студии — это работа с вторичной древесиной, с пострадавшими, аварийными и поваленными деревьями, которые обычно отправляют на пиломатериалы низкого качества. Vласть поговорила с Лейлой Сарсембаевой, чтобы узнать, почему она выбрала именно это направление, а также понять, чем так привлекательны творения студии «Пепел и снег». По словам Сарсембаевой, студия «Пепел и снег» старается сохранить красоту самого дерева в первозданном виде, поэтому работает именно с вторичной древесиной. «Одно из направлений студии — биоморфные работы, это когда ты сохраняешь естественную ткань, естественные рельефы дерева. Это позволяет иметь художественную направленность. У нас не мебельная фабрика и не промышленный завод, а что-то на стыке художественной и производственной работы. И это возможно только с вторичной древесиной, которая имеет гораздо большую ценность, так как сушится в естественной среде и обрабатывается вручную», - рассказывает Лейла.

Ранее мастер уже работала над сочетанием дерева с латунью, стеклом, зеркалом и металлом. В этом году Лейла начала работу с мрамором из-за его фактуры, текстуры и цвета. По словам Сарсембаевой, один лист мрамора никогда не будет похож на другой. Кроме того, Лейла начала создавать коллекционные образцы работ из деревьев, пострадавших от термических повреждений - морозов, летнего перегрева, избытка почвенной влаги и различных фитопатогенных заболеваний. Подобные явления придают дереву необычные формы и цвета. «Такие объекты мы сочетаем с полудрагоценными камнями. У нас есть месторождения, о которых не каждый местный знает. Например, Кольжат в Алматинской области, Аягуз в Восточном Казахстане, Шырлы, Шанды, оттуда наш агат, яшма, белая бирюза и другие камни с невероятным природным рисунком. Сочетание этих камней с биоморфными формами древесины - нечто очень крутое. Когда держишь в руках такой материал, начинаешь чувствовать, что наши земли богаты не только нефтью и газом», - говорит основатель студии.

«Вокруг дерева построена вся работа. Также в этом году мы экспериментировали с эпоксидной смолой. Это когда выбирают интересные слэбы (спилы - V) их заливают эпоксидной смолой чтобы добиться равномерной поверхности, и создают столешницы, например, - поясняет Лейла. - Мы же из нее делали различные скульптуры и панно». «Когда человек пытается уместить в один предмет слишком замороченный, сложный смысл, я этого не понимаю, я не вижу в этом смысла. Больше люблю предметы, которые в этом суетливом мире тебя расслабляют, от которых ты просто кайфуешь. Поэтому глубокого смысла в свои работы я не вкладываю вовсе. На самом деле мое видение сейчас не актуальное в массах, — рассказывает Лейла. — Дизайнеры сейчас все больше отходят от концепции просто красивых вещей, это должна быть еще и полезная, функциональная вещь, решающая какую-то проблему. Она должна делать жизнь человека легче. Я же считаю, что единственное, что делает жизнь человека легче — это не эргономичная функциональность, а отдых. Просто не перегружать свою голову мыслями и смыслами. Сесть, отдышаться, расслабиться, войти в гармонию. Расслабиться можно просто окружая себя приятными фактурами, мягкими, не раздражающими цветами и предметами. Мне кажется, что дерево забирает весь негатив у человека. Многие говорят, что именно фактура и цвет дерева помогают снять напряжение. На него можно смотреть долго, как на текущую воду или горящий огонь».

Говоря про свою любимую работу, Лейла показывает на скульптуру, сочетающую дерево и камень. "С нее началась работа с каповыми шишками, кроме того это первая работа с камнем. В центре - поперечный срез миндалины агата. Каповые шишки пользуются большим интересом, особенно, когда мы их сочетаем с камнями. Каповые шишки — это находка для мастеров по дереву. В нашем регионе они встречается часто, в отличие от запада, где они ценятся и считаются очень благородным материалом. Капа — удивительный материал, требующий ручной работы. Промышленным способом с ним сложно работать. Ну, и опять же рисунок… в дереве, мне кажется, самое интересное не столько даже аромат и цвет, сколько неповторимая структура рисунка, один никогда не повторит второй", - говорит она. «Мне очень бы хотелось делать двери. И если делать, то полностью цельные, резные. Думаю, нашим домам не хватает внешней красоты. Все украшают дом изнутри, а желание зайти в него - оно ведь исходит снаружи. Хочется делать красивые двери. Каждый раз, когда я что-то придумываю, я начинаю изучать тему. В 30-40 годах был расцвет деревообрабатывающей индустрии во всем мире. Тогда создавались такие работы, за которые у нас ни один столяр не возьмется, но если присмотреться к фотографии или видео, можно изучить любую технику. Было бы желание, да время», — делится Сарсембаева.