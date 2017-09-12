Act of Creation

В этом году на выставке выпускников Школы художественного жеста представлены достаточно критичные работы, но они не бьют тебя в лоб своей прямотой. В современном политическом искусстве Америки, к примеру, всё иначе. Как художники отреагировали на вездесущее появление Трампа? Их левое крыло утопило его в саркастических и издевательских работах. Благодаря этому, как мне кажется, появился мем, который ещё сильнее завуалировал политическую ситуацию. То, над чем ты можешь открыто смеяться, сегодня давно исчезло. И в этом смысле политическое искусство у нас интереснее – ты никогда не можешь сказать о чём-то прямо, поэтому художники ищут иные пути и параллели для своих высказываний.



К примеру, Арман Саин сделал видео работу «Темная сторона Луны». Он берёт метафору солнечного затмения и через неё говорит о крайней мутации идеологии. Арман отталкивается от Иранской революции, которая по философу Мишелю Фуко была первой постмодернистской революцией. Итог её заключался в том, что после продолжительной попытки модернизации часть населения так и не смогла интегрироваться в глобальный мир, особенно обитатели местных базаров - наиболее недовольный его слой. Именно они сделали шаг в сторону изменения политического режима. Арман также поработал с моделью из философии общественных движений. Она подразумевает, что некоторая радикально настроенная социальная группа, говорящая на отличном от общего «языке», проявляется как черное подмножество. И она может либо нормализоваться в этом общем, перенеся в него свои языковые категории через создание, например, политической партии, либо же тотально захватить общественную систему. Работу также сопровождает советский гимн «Интернационал», постепенно перетекающий в свою арабскую версию.







Другая работа Армана строится вокруг концепции Иммануила Канта об этике политики и разделительной формулы Карла Шмитта «свой - чужой». Под «своим» здесь подразумевается власть в широком смысле этого слова, которая определяет чужого для утверждения самой себя. В свою работу он закладывает визуальный код, который заключен в одном сильном и читаемом изображении. Ты не сразу видишь в нём «чужого», к нему нужно приглядеться. Арман выбрал сложную форму для разговора о политическом разделении, но через достаточно простое изображение – узор, нанесённый на стену баллончиком с краской.

