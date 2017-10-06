Фильм недели: Бегущий по лезвию 2049

На этой неделе в прокат вышел фантастический фильм «Бегущий по лезвию 2049» – продолжение культового фильма Ридли Скотта «Бегущий по лезвию», снятого в 1982 году. Айсулу Тойшибекова рассказывает о том, что нужно знать о мире блейдраннера прежде, чем идти в кино на новый фильм с Райаном Гослингом в главной роли. Оригинальное название: Blade Runner 2049 Жанр: фантастика, триллер Бюджет: $186 млн Хронометраж: 163 минуты Цена билета: от 600 до 5000 тенге Режиссер: Дэни Вильнёв Актеры: Райан Гослинг, Робин Райт, Ана де Армас, Сильвия Хукс, Джаред Лето, Маккензи Дэвис, Харрисон Форд, Дейв Батиста, Хиам Аббасс.

Сиквел «Бегущего по лезвию», снятый спустя 35 лет после первого фильма, можно посмотреть, даже если вы не видели первую часть. Однако лучше, конечно, посмотреть, тогда задумка сценаристов и отсылки в продолжении раскроются в ином свете. У картины 1982 года существует сразу восемь версий, поэтому лучше начать просмотр именно с восьмой – Final Cut – юбилейной версии фильма, вышедшей в честь его 25-летия в 2007 году. Это – наиболее полная история научного нуара о детективе спецотдела полиции Рика Декарда (Харрисон Форд). Дело в том, что все предыдущие версии монтажа отличаются не только финалами, но и вырезанными сценами, без просмотра которых возникает много вопросов. Первый фильм основывается на сюжете научно-фантастического романа американского фантаста Филипа Дика, написанного в 1968 году. К фильму и самому режиссеру – Ридли Скотту, писатель был настроен крайне негативно. Дело в том, что Скотт сказал Дику, что не смог прочитать его роман, и для писателя это означало плевок в лицо. Однако позже, после выхода «Бегущего по лезвию», он свое мнение все же изменил, и назвал работу команды «новой формой искусства».

Научно-фантастический роман «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Мир, описанный в романе – классическая антиутопия. Последняя мировая война нанесла непоправимый ущерб экосистеме; города пустеют; в воздухе витает ядовитая пыль; птицы полностью вымерли, многие другие виды уже на грани; люди эмигрируют на Марс – «Эмигрируй или деградируй!», – гласят правительственные листовки. Оставшиеся на Земле люди поделены на регуляров – им разрешено иметь потомство и переезжать на другие планеты, и специалов – «недоумков», обреченных доживать свой век на погибающей Земле. Еще есть андроиды, которые в отличие от эмигрировавших людей, мечтают вернуться на Землю. Но здесь им не рады, за каждым андроидом охотятся, чтобы «отправить на покой» – так между собой блейдраннеры называют устранение андроида. В своем романе Дик уделяет большое внимание деталям постапокалиптического мира. Это не только опустевшие жилые дома, взмывшие на десятки этажей вверх, заменители еды и генераторы настроений. Это еще и одержимость оставшихся людей обладать настоящим животным вместо электросуррогата, практически не отличимого от живого. Собственно, это отражено и в названии романа: «Мечтают ли андроиды об электровцах» так, как люди мечтают о настоящих. Положение андроидов незавидное – они созданы человеком и обречены служить его интересам: исследовать новые планеты, работать на шахтах, обслуживать колонистов. Андроиды Дика – угнетены, они – третий сорт, хуже специалов. И несмотря на подобное расслоение общества, главная идея этого мира – эмпатия, выросшая в целое теологическое течение, ведь именно эмпатия отличает людей от андроидов, которых презрительно называют «анди». Распознать репликанта помогает тест Войта-Кампфа, определяющий способность сопереживать.

«Бегущий по лезвию». Финальный монтаж Действие картины перенесено из Сан-Франциско конца 80-ых, где развивается действие в романе, в Лос-Анджелес 2019 года. Корпорация «Тайрелл» (в романе «Роузен») совершила революцию в робототехнике, создав андроидов или, по-другому, репликантов (так их называют в мире «Бегущего»). Венец творения Тайрелла – андроиды серии Nexus 6, которые не уступали людям в интеллекте, а физически даже превосходили их. Однако даже они использовались людьми в качестве рабов – репликантов отправляли на другие планеты, выполнять опасную колонизаторскую работу, обслуживать колонистов, работать на шахтах. Это, конечно, не могло продолжаться долго: один из боевых отрядов устроил кровавое восстание, после чего репликанты были объявлены вне закона на Земле. В мире, созданном в фильме «Бегущий по лезвию», многие детали из романа отошли на второй план. Осталась эмпатия и внутренний конфликт Рика Декарда, заключавшийся в вопросе – а что, если и сам я – репликант? Сомнения главного героя вполне понятны: инженеры корпорации Тайрелл создают не просто похожих на людей репликантов, они внедряют в их мозг ложную память, например, детские воспоминания или сны. Созвучие фамилии главного героя и Рене Декарта, – одного из основоположников философии Нового времени и рационализма, тоже неслучайно. Декарт призывал подвергать сомнению всё: чувства, опыт, первоначальные знания. Однако Рика Декарда подобные сомнения пугали.

Это гнетущее настроение отлично передает воссозданная атмосфера нуара: femme fatale, постоянная ночь, дождь, закадровый голос героя и безысходность его положения. Сострадание в постапокалиптическом мире Дика возведено в культ, ведь именно эмпатия становится последним аргументом в пользу превосходства человека над андроидом. В фильме конфликт строится не просто на отстаивании права на жизнь репликантов. Это отношения между созданием и создателем: группа репликантов ищет встречи с Элдоном Тайреллом, чтобы он даровал им жизнь длинной больше отпущенных им 4 лет. Финал фильма более чем поэтичен: потеряв всякую надежду репликант Рой Бэтти спасает человека – проявляет милосердие или сострадание – вещи, в которых им, роботам, отказано. Этим жестом робот выходит в схватке победителем, оставляя ошарашенного Декарда наедине с мыслями о произошедшем. Рой Бэтти умер в соответствии со своей природой – срок его работы просто подошел к концу.

Перед выходом фильма на экраны, создатели выпустили 3 короткометражных приквела, действие которых разворачивается в 2022, 2039 и 2048 годах. Первый по хронометражу приквел – аниме-история, объясняющая зрителю о том, что такое «блэкаут» и как он привел к упадку корпорацию «Тайрелл». Оказывается, корпорация «Тайрелл» не остановилась на выпуске репликантов модели Nexus 6 и создала восьмое поколение искусственного интеллекта. Теперь репликанты могли жить дольше, продолжительность их жизни приблизилась к человеческой, но положение в обществе совсем не изменилось – репликантов по-прежнему отправляют умирать на другие планеты. Однако увеличение продолжительности жизни роботов стало достаточным основанием, чтобы люди начали свою борьбу за превосходство: разгневанные группировки использовали базу данных репликантов с целью убить их.

Тем временем, 5 репликантов-дезертиров модели Нексус 8 находятся в бегах и планируют отключить электричество по всему миру, перехватив ядерные ракеты, которые при взрыве высвободят мощный электромагнитный импульс; а также стереть информацию, хранящуюся в других дата-центрах. Таким образом, они хотят избавиться от клейма репликантов, чтобы стать «почти людьми». Почти, потому что на правом глазном яблоке Нексус 8 отпечатаны заводские данные модели. «Блэкаут» привел к запрету на использование репликантов, а корпорация «Тайрел» обонкротилась. Спустя 17 лет корпорация «Уоллес» добилась разрешения на создание нового вида репликантов. Об этом рассказано во второй короткометражке, озаглавленной «2036: Возрождение Nexus».



«Бегущий по лезвию 2049»

Сам сиквел рассказывает историю блейдраннера по имени Кей (Райан Гослинг). Точнее это даже не имя, а первый знак его серийного номера «К», он – репликант корпорации «Уоллес», и да – Кей устраняет других репликантов. Однажды задание приводит его к одному из бежавших дезертиров серии Nexus 8 по имени Сайпер (ему посвящена короткометражка «2048: Некуда бежать»). Убив его, он обнаруживает захороненные останки, которые как выяснилось, принадлежали женщине, умершей во время родов. Изучив кости в лаборатории, выясняется, что умершая была репликантом. Это открытие ставит под угрозу и без того хрупкие отношения между репликантами и людьми, потому что если репликанты могут производить потомство, то у человечества большие неприятности.



В тени этих событий остается Ниандер Уоллес (Джаред Лето) – глава корпорации «Уоллес» – слепец с комплексом Бога, называющий своих репликантов «ангелами». Он воплощает в себе гения-злодея с садистскими наклонностями и благими намерениями: в его идеальном мире рабы – это только «ангелы». Ниандер одержим своими творениями и мечтает не только создать как можно больше покорных киборгов, но и дать им репродуктивную функцию. Он знает о существовании ребенка и всеми силами пытается заполучить его.

