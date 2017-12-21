Фото Данияра Мусирова

Этой осенью на телеканале «Хабар» прошел показ казахстанского сериала «Абзал жан», снятого по франшизе успешного украинского сериала «Женский доктор». В центре сюжета не только истории врачей, но и их пациенток – женщин с разными судьбами и проблемами, их мужей и семей. В интервью Vласти Николай Пак рассказал о мотивации главного героя и посыле медицинской драмы.

Расскажите об идее этого сериала. Почему вы выбрали именно украинский сериал «Женский доктор»? В сериальной индустрии большой популярностью пользуется жанр «медицинский процедурал». Это когда все события происходят в больнице, раскрываются истории пациентов, истории врачей. Обычно это многосерийные сериалы, то есть не 12 серий, а 30-40 серий в сезоне. У нас Казахстане ещё такого сериала не было, был один сериал на телеканале «Хабар», он назывался «К вам едет доктор Ахметова», но это не совсем в этом жанре. Этот сериал больше о врачах, о том, как они живут. Медицинский процедурал отличается тем, что в нем есть медицинские истории пациентов, на драматургию сериала влияют детали, которые происходят с пациентами, все это связанно с настоящими болезнями, настоящими диагнозами, лечением, возможными ошибками, решением, которое принимает врач. Всё это переплетено с личной жизнью врачей, их взаимоотношениями. Всё так же как в жизни: зависть, карьеристы, человечность. Все врачи — не просто добрые врачи, они обладают всеми качествами обычного человека. Канал захотел сделать такой сериал впервые в Казахстане. Предложил нам проработать этот вопрос, потому что у нас уже был опыт переговоров работы по форматам: мы делали одно интеллектуальное шоу для «Хабара» . Мы вели переговоры с несколькими компаниями, которые обладают интеллектуальными правами франшизы. Почему мы вообще работаем по франшизе? Знаете, это как в экономике: сначала люди покупают старые или новые станки, потом начинает собирать свои. В нашей индустрии так же: мы покупаем готовый авторский продукт как технологию, чтобы в дальнейшем развивать свои продукты в стране. Как пример, на российских каналах сегодня в эфире много успешных сериалов, многие из них, это адаптации южнокорейских проектов. Чем мы больше будем работать с хорошими сценариями, тем быстрее мы научимся воспроизводить продукт, который мы сможем продавать. Сценарная индустрия развивается, стихийно, но развивается. Например, Израиль с маленьким телевизионным рынком, создал сериал «Родина», который потом купили американцы. Этот сериал стал известен на весь мир. Мы рассматривали несколько проектов, одним из лидеров был сериал «Женский доктор». Его выбрали по нескольким причинам. «Женский доктор» — это знаменитый украинский сериал, которые успешно прошёл на российском телевидении, его показывали каналы СНГ, в Казахстане оригинал показывали трижды. Он более близок нашей аудитории, потому что ментально наши страны все еще близки; наши системы здравоохранения, больницы во многом похожи.

Вы адаптировали готовый сценарий. Какие истории было сложнее всего адаптировать? Надо учитывать, что у нас всё-таки своя ментальность, мы восточная страна, сериал шел на казахском языке, и поэтому некоторые ситуации, возможные в соседних странах, у нас неприемлемы в силу нашего менталитета, взаимоотношений между родственниками. В классической версии «Женский доктор» были достаточно резкие истории. Такие моменты привлекают зрителей, это нормально, они щекочут нам нервы, заставляют нас смотреть и сопереживать. Например, когда беременеет 13-летняя девочка, или женщина забеременела от мужа своей сестры, или, скажем, девочка, которую изнасиловали, она беременна и боится в этом признаться. Для нашего менталитета это показалось немного грубым. Это даже не цензура, это негласное правило, что наша страна в телевизоре должна быть чуточку эталоннее нежели в жизни. Нам пришлось редактировать сценарий, потому что сестра не может забеременеть от мужа сестры – родственник и в казахской культуре это практически твой брат родной. Вопросы инцеста тоже не могли подниматься, маленькие девочки не могли беременеть. Это не потому что канал хочет обмануть зрителя, а потому что этот сериал — лицо канала перед населением. Практически все серии были переписаны. У нас, когда девушка делает аборт, это не потому что она еще молодая, хочет погулять, или боится, что ей негде жить будет, а чаще всего потому что убьют родители, отвернется село, будет запятнана репутация отца. Это все влечет другие трагедии, поэтому мы адаптировали сериал на свой язык. За каждым запретом есть свои основания. Сейчас государственные каналы, которые показывают контент, являются заложниками определенной ситуации. Есть одна крайность, когда говорят, что у нас по телевизору нечего смотреть, а есть другая крайность, когда показывают, а зритель спрашивает: «А чему учит наше телевидение?». Поэтому государственные каналы создают рейтинговый контент так, чтобы после никто не упрекал их в том, что это стыд, позор и «уят». Это оставляет свой отпечаток. Несмотря на редактуру, в сериале осталось много смелых историй, о которых не любят говорить официальные СМИ, в жизни этого много: проблемы во взаимоотношениях внутри семьи, проблема того, что люди отказываются от больных детей, проблемы врачей, беременность до брака. Всё это держит в напряжении. «Хабар» дает очень качественные продукты на казахском языке, более того, это адаптированные франшизы. Сколько по времени заняли съемки сериала? Сами съемки заняли 3 месяца. Два месяца заняли подготовка и переговоры, адаптация сценария тоже длилась около 2-2,5 месяцев. Декорации строили 2 месяца: сняли огромное здание бывшего детского сада и превратили его в больницу. В этом плане проект достаточно трудоемкий, «обживание» реквизитом и построение декораций имело огромное значение.

Расскажите о работе с актерами, все-таки роли подразумевают у актеров наличие медицинской сноровки и знание специфики. Нам повезло — исполнитель главной роли Кажымукан Калимбетов до актерской карьеры учился на фельдшера. Его отец всегда мечтал, что сын станет врачом. Он поступил ради отца, отучился несколько курсов, а после понял, что он все-таки хочет стать актером. Человек пришел к своей мечте: стал актером, снял свой фильм. Мы с ним разговаривали, он говорит: «Вы знаете, этим сериалом я осуществил мечту своего отца — всё-таки стал врачом». Ему всё было очень понятно и атмосфера была знакома. На него легла большая нагрузка, потому что у него было около 80 смен: главный герой был практически в каждой сцене, он снимался почти каждый день. У нас огромное количество актеров: было 8 главных героев и 2-3 новых персонажа в каждой серии. Через наш сериал прошло около 240 отобранных второстепенных героев, все они — профессиональные актеры. Была своя специфика в кастинге актеров, потому что все герои в сериале должны говорить на казахском языке. У нас сменилось за это время 3 кастинг-директора, постоянно в кастинг-департаменте работало 4 человека и это достаточно много. Но мы справились. Вас консультировали на съёмках врачи? Да. Вообще, идея сериала «Женский доктор» принадлежит драматургу, который является врачом по профессии. Затем над украинским сериалом работали сценаристы, их тоже консультировали врачи. Почему мы купили франшизу, а не написали сами? Потому что у нас в стране нет сценаристов с подобным медицинским опытом и экспертизой. Это невозможно придумать, это нужно знать. Изначально в оригинале были консультации с врачами, затем врачи консультировали нашу съемочную группу: как это снимать, консультации по обстановке, реквизитам, инструментам. Вся съемочная группа, наверное, получила медицинское образование на съемках сериала «Абзал жан». Даже переводчики, которые работали с адаптированным сценарием, переводившие его на казахский язык, обращались к казахоязычным врачам, потому что, порой, литературной версией термина врачи не пользуются. Например, не говорят: «Нужно ставить кружку Эсмарха», а говорят: «Ставьте клизму». А в хирургии всё еще сложнее.