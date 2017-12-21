Фото Данияра Мусирова
Этой осенью на телеканале «Хабар» прошел показ казахстанского сериала «Абзал жан», снятого по франшизе успешного украинского сериала «Женский доктор». В центре сюжета не только истории врачей, но и их пациенток – женщин с разными судьбами и проблемами, их мужей и семей. В интервью Vласти Николай Пак рассказал о мотивации главного героя и посыле медицинской драмы.
Расскажите об идее этого сериала. Почему вы выбрали именно украинский сериал «Женский доктор»?
В сериальной индустрии большой популярностью пользуется жанр «медицинский процедурал». Это когда все события происходят в больнице, раскрываются истории пациентов, истории врачей. Обычно это многосерийные сериалы, то есть не 12 серий, а 30-40 серий в сезоне. У нас Казахстане ещё такого сериала не было, был один сериал на телеканале «Хабар», он назывался «К вам едет доктор Ахметова», но это не совсем в этом жанре. Этот сериал больше о врачах, о том, как они живут. Медицинский процедурал отличается тем, что в нем есть медицинские истории пациентов, на драматургию сериала влияют детали, которые происходят с пациентами, все это связанно с настоящими болезнями, настоящими диагнозами, лечением, возможными ошибками, решением, которое принимает врач. Всё это переплетено с личной жизнью врачей, их взаимоотношениями. Всё так же как в жизни: зависть, карьеристы, человечность. Все врачи — не просто добрые врачи, они обладают всеми качествами обычного человека. Канал захотел сделать такой сериал впервые в Казахстане. Предложил нам проработать этот вопрос, потому что у нас уже был опыт переговоров работы по форматам: мы делали одно интеллектуальное шоу для «Хабара» . Мы вели переговоры с несколькими компаниями, которые обладают интеллектуальными правами франшизы. Почему мы вообще работаем по франшизе? Знаете, это как в экономике: сначала люди покупают старые или новые станки, потом начинает собирать свои. В нашей индустрии так же: мы покупаем готовый авторский продукт как технологию, чтобы в дальнейшем развивать свои продукты в стране. Как пример, на российских каналах сегодня в эфире много успешных сериалов, многие из них, это адаптации южнокорейских проектов. Чем мы больше будем работать с хорошими сценариями, тем быстрее мы научимся воспроизводить продукт, который мы сможем продавать. Сценарная индустрия развивается, стихийно, но развивается. Например, Израиль с маленьким телевизионным рынком, создал сериал «Родина», который потом купили американцы. Этот сериал стал известен на весь мир. Мы рассматривали несколько проектов, одним из лидеров был сериал «Женский доктор». Его выбрали по нескольким причинам. «Женский доктор» — это знаменитый украинский сериал, которые успешно прошёл на российском телевидении, его показывали каналы СНГ, в Казахстане оригинал показывали трижды. Он более близок нашей аудитории, потому что ментально наши страны все еще близки; наши системы здравоохранения, больницы во многом похожи.
Вы адаптировали готовый сценарий. Какие истории было сложнее всего адаптировать?
Надо учитывать, что у нас всё-таки своя ментальность, мы восточная страна, сериал шел на казахском языке, и поэтому некоторые ситуации, возможные в соседних странах, у нас неприемлемы в силу нашего менталитета, взаимоотношений между родственниками. В классической версии «Женский доктор» были достаточно резкие истории. Такие моменты привлекают зрителей, это нормально, они щекочут нам нервы, заставляют нас смотреть и сопереживать. Например, когда беременеет 13-летняя девочка, или женщина забеременела от мужа своей сестры, или, скажем, девочка, которую изнасиловали, она беременна и боится в этом признаться. Для нашего менталитета это показалось немного грубым. Это даже не цензура, это негласное правило, что наша страна в телевизоре должна быть чуточку эталоннее нежели в жизни. Нам пришлось редактировать сценарий, потому что сестра не может забеременеть от мужа сестры – родственник и в казахской культуре это практически твой брат родной. Вопросы инцеста тоже не могли подниматься, маленькие девочки не могли беременеть. Это не потому что канал хочет обмануть зрителя, а потому что этот сериал — лицо канала перед населением. Практически все серии были переписаны. У нас, когда девушка делает аборт, это не потому что она еще молодая, хочет погулять, или боится, что ей негде жить будет, а чаще всего потому что убьют родители, отвернется село, будет запятнана репутация отца. Это все влечет другие трагедии, поэтому мы адаптировали сериал на свой язык. За каждым запретом есть свои основания.
Сейчас государственные каналы, которые показывают контент, являются заложниками определенной ситуации. Есть одна крайность, когда говорят, что у нас по телевизору нечего смотреть, а есть другая крайность, когда показывают, а зритель спрашивает: «А чему учит наше телевидение?». Поэтому государственные каналы создают рейтинговый контент так, чтобы после никто не упрекал их в том, что это стыд, позор и «уят». Это оставляет свой отпечаток. Несмотря на редактуру, в сериале осталось много смелых историй, о которых не любят говорить официальные СМИ, в жизни этого много: проблемы во взаимоотношениях внутри семьи, проблема того, что люди отказываются от больных детей, проблемы врачей, беременность до брака. Всё это держит в напряжении. «Хабар» дает очень качественные продукты на казахском языке, более того, это адаптированные франшизы.
Сколько по времени заняли съемки сериала?
Сами съемки заняли 3 месяца. Два месяца заняли подготовка и переговоры, адаптация сценария тоже длилась около 2-2,5 месяцев. Декорации строили 2 месяца: сняли огромное здание бывшего детского сада и превратили его в больницу. В этом плане проект достаточно трудоемкий, «обживание» реквизитом и построение декораций имело огромное значение.
Расскажите о работе с актерами, все-таки роли подразумевают у актеров наличие медицинской сноровки и знание специфики.
Нам повезло — исполнитель главной роли Кажымукан Калимбетов до актерской карьеры учился на фельдшера. Его отец всегда мечтал, что сын станет врачом. Он поступил ради отца, отучился несколько курсов, а после понял, что он все-таки хочет стать актером. Человек пришел к своей мечте: стал актером, снял свой фильм. Мы с ним разговаривали, он говорит: «Вы знаете, этим сериалом я осуществил мечту своего отца — всё-таки стал врачом». Ему всё было очень понятно и атмосфера была знакома. На него легла большая нагрузка, потому что у него было около 80 смен: главный герой был практически в каждой сцене, он снимался почти каждый день. У нас огромное количество актеров: было 8 главных героев и 2-3 новых персонажа в каждой серии. Через наш сериал прошло около 240 отобранных второстепенных героев, все они — профессиональные актеры. Была своя специфика в кастинге актеров, потому что все герои в сериале должны говорить на казахском языке. У нас сменилось за это время 3 кастинг-директора, постоянно в кастинг-департаменте работало 4 человека и это достаточно много. Но мы справились.
Вас консультировали на съёмках врачи?
Да. Вообще, идея сериала «Женский доктор» принадлежит драматургу, который является врачом по профессии. Затем над украинским сериалом работали сценаристы, их тоже консультировали врачи. Почему мы купили франшизу, а не написали сами? Потому что у нас в стране нет сценаристов с подобным медицинским опытом и экспертизой. Это невозможно придумать, это нужно знать. Изначально в оригинале были консультации с врачами, затем врачи консультировали нашу съемочную группу: как это снимать, консультации по обстановке, реквизитам, инструментам.
Вся съемочная группа, наверное, получила медицинское образование на съемках сериала «Абзал жан». Даже переводчики, которые работали с адаптированным сценарием, переводившие его на казахский язык, обращались к казахоязычным врачам, потому что, порой, литературной версией термина врачи не пользуются. Например, не говорят: «Нужно ставить кружку Эсмарха», а говорят: «Ставьте клизму». А в хирургии всё еще сложнее.
Кто ваша целевая аудитория? Кому адресован мэсседж — молодым девушкам или их родителям?
Сериальная драматургия работает немного не так, не в лоб. Есть определенный жанр и его смотрит определенная аудитория. Основное ядро аудитории очень широкое — женщины от 25 до 60 лет. Одна из главных целей сериала — просвещение — выполнена, есть положительный отклик в интернете от зрителей.
Я посмотрела пару серий, мне стало интересно, сталкивались ли вы с такими врачами в жизни: отзывчивыми, внимательными, как герои сериала?
Я бы не назвал всех врачей в нашем сериале чуткими и внимательными. Были моменты, когда врачи, как и в жизни, были достаточно резкими, хладнокровными. У нашего главного героя резкий характер, он может спорить, как с коллегами, так и с пациентами. В жизни мы таких врачей видели, видели и других. Они разные, мы попытались внутри этого сериала показать, что врачи тоже люди, но цель у них одна — лечить людей. В каждой серии, помимо основной линии героев, появляются новые персонажи — пациенты и их семьи — главные герои своих историй. Этот сериал раскрывает не столько портрет врача, сколько ситуацию. Любой человек, посмотрев этот сериал, понимает: «Боже мой, вот я прихожу со своей болезнью, эта приходит с угрозой выкидыша, эта бесплодна. А одному врачу в нашей стране за небольшой оклад, с небольшими возможностями, нужно всех понять, утешить, спасти, вылечить - это порой невозможно». Мы показали изношенную жизнь врача и этой маленькой больницы. В жизни этих врачей еще есть место любви, человеческим вещам, взаимоотношениям, дружбе. Врач — это просто человек, который кладет себя на алтарь науки, жертвует себя. Каким бы он ни был хорошим, плохим, черствым, понимающим. После этого сериала люди должны понимать, насколько сложна профессия врача.
Сериал, как медиапродукт, так или иначе влияет на восприятие общества. Как вы думаете, с какими предрассудками, в первую очередь, призван бороться ваш сериал?
Я думаю, что основным двигателем драматургической линии сериала «Абзал жан» являются внутренний конфликт и мотивация нашего главного героя. Он во чтобы то ни стало хочет, чтобы ребенок появился на свет: практически во всех случаях он за рождение детей, за то, чтобы люди вокруг него приняли этот факт. Это превыше всего, превыше предрассудков, ситуаций: замужем вы или нет, естественным путем или искусственным, есть любимый человек рядом или нет. На контрастах показываются истории, когда здоровые девушки с риском бесплодия на пятом месяце беременности пьют таблетки экстренной контрацепции, в то время, как другие женщины в 50 лет идут на многое, чтобы забеременеть и родить единственного ребенка. Я думаю, что общество идет к тому, чтобы побороть эти предрассудки, но их еще много, много осуждения — мы смотрим по сторонам и ищем, кого бы осудить.
Есть ли предпосылки для продолжения сериала?
У нас есть приоритетное право купить следующий сезон, но все зависит от заказчика. Если заказчик решит продолжать, то продолжение будет. Практика в этом случае очень разная. Например, после выхода первого сезона сериала «Женский доктор» на российском телевидении, второй сезон сняли только через 3 года. На телевизионном рынке планирование бюджета рассчитывается на один год. Проекты бывают большими, и в рамках одного года бывает трудно все распланировать. Например, сейчас канал планирует, но мы не знаем наверняка. Решение будет принято в начале года.