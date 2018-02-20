История одного дауншифтинга. Дон Кихот в театре ARTиШОК

Режиссер Галина Пьянова, художник Антон Болкунов и актерская группа работают над спектаклем с августа прошлого года, это один из самых длинный постановочных периодов в театре. Уже в это воскресенье - финал этого марафона. После вечерней репетиции, закончившейся в 22:30, управляющий директор и актриса театра Анастасия Тарасова поговорила с создателями спектакля.

Настя Тарасова: Галя, поймала вас с Антоном буквально за рукав после репетиции. Очень много вопросов есть у меня, у зрителей, которые звонят узнать о премьере, но пока мало информации от театра. Я понимаю, что спектакль еще в процессе, он рождается, но все-таки очень важно поговорить перед премьерой о том, что сейчас происходит.

Галя Пьянова: Основной конфликт – это конфликт со смертью. Когда человек живет вне поколения, вне современности, человек не современный.

Настя: Старый, пожилой?

Антон Болкунов: Нет, так нельзя сказать. По сути, он застрявший во времени.

Галя: Ну да, человек, который потерял ощущение реальности. История того, как человек бежит сам от себя, борется с унынием и меняет мир, свой мир. Пытается жить, пытается создать какую-то иллюзию жизни. И опять же, это история разочарования. Мощного. Есть конкретная жизнь, а есть иллюзия жизни. И всегда они сталкиваются.

Настя: Почему этот материал? Я знаю, что идея поставить его не отпускает вас уже давно, около четырех лет.

Галя: Кто больше всех занят иллюзией жизни? Это люди театральные. Кто больше всего создает иллюзию, сам для себя, для какого-то количества людей? Это история большого фантазера, безумного фантазера, который все время театрализует жизнь, а в итоге мощно разочаровывается. Все помнят ветренные мельницы, что есть некая Дульсинея, и все помнят, что это какой-то романтик, идеалист. А сейчас же время не идеалистов, поэтому это произведение уже само по себе - донкихотство.

Мне кажется главное в Дон Кихоте это финал, который, по моему ощущению, мало кто знает и помнит. Главное не то, что он боролся с ветряными мельницами, а то, что он оставил мощное завещание - не пропускать реальной жизни, видеть ее, не изображать, что ты такой няшный милашка, а существовать в реальности и принимать жизнь такой, какая она есть.

Вот такая история. Странная, запутанная, масштабная, она поднимает очень много вопросов уровня религии, человека. Где Человек? Где Бог? И, мне кажется, контекст времени тот же самый. Когда писал Сервантес, шла религиозная война, происходила смена – одна религия вымещала другую. Только тогда это были христиане. Христианство агрессивно себя навязывало. Сейчас другая религия ведет себя таким образом, а христианство выглядит пассивно и мне это интересно. По сути, ничего не меняется за огромное количество веков. Люди все время копаются в чем-то, пропуская какие-то значимые вещи: дружбу, любовь. Дон Кихот - не обрел любовь, не было этой женщины - Дульсинеи, у него не было семьи, он потерял друзей, которые очень любили его и оставались с ним до последнего, он искал, пытался найти какой-то дом, лучше, чем свой. Крутая история для жизни и для театра.