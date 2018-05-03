Буквальные смыслы

Ольга Малышева, специально для Vласти Фото Жанары Каримовой Когда режиссер Борис Павлович приехал в Алматы четыре месяца назад и начал знакомиться с группой, его первым вопросом был: «А зачем вы вообще здесь?». Артисты говорили, что заинтересованы именно в инклюзии – и это было как гражданской позицией, так и творческим поиском новых форм существования на сцене. Я пришла в проект по инклюзивному театру в первую очередь за самим театром. Потому что каждый раз когда в Алматы появляется какой-нибудь новый актуальный театр, я не хочу оставаться в стороне. И все эти слова, что инклюзия необратимо меняет, что жизнь делится на до и после – это были просто слова. Инклюзивную театральную лабораторию «Действие буквально» для людей с ментальными особенностями мы начали в последних числах февраля. В первый месяц «утрясали» команду – утрясли примерно на четверть. Все, кто остался тогда, дошли до итогового апрельского перформанса.

Павлович приезжал раз в месяц на неделю, давал тренинги, привозил с собой других педагогов. После каждого интенсива команда «Действия буквально» показывала перформанс – такой открытый урок с теми же техниками, что и на занятиях, но при полном зале. После первого показа больше всего запомнилось, как родственники одного из особенных артистов, Абзала, привезли из аула гостинцы: мед, варенье, квашеную капусту. Труппа радостно рассовала банки по сумкам – такой презент не хуже букета, а то и лучше. Мама Адиля говорила речь – благодарственную, официальную. Я об этой речи вспомнила уже после третьего интенсива, на финальном эскизе, когда Лейла снова заговорила, но уже совершенно другими словами. Это удивительный момент трансформации родителей: наши ребята перестали для них быть детьми, в них наконец увидели артистов.

Особенным артистам «Действия буквально» от 22 до 32 лет. Большинству театральных актеров, участвующих в лаборатории, примерно столько же, только избавиться от потребности опекать иногда сверхсложно. Но четыре месяца совместной работы, конечно, дают свои плоды: я знаю, что когда Зухра кладет мне голову на плечо, это от чувства сопричастности большому делу, а не потому что ее нужно пожалеть, как ребенка. Что Казыбеку в знак поддержки надо дать пять. Что Абзал изобретет новое словечко на прощание: «до свидания, женщины», «девчонки, пока» или просто «дамы!». Что у Ауэза есть техника приведения своего внутреннего мира в порядок после учиненного тренингом беспорядка: он несколько минут ходит по прямой туда-сюда. Беру его способ на вооружение – реально работает. То, как инклюзия переключает полюса, я ощутила накануне показа финального эскиза. Оператор Марат Сембаев, которого все театры знают как мастера создания коротких роликов к спектаклям, снял мини-фильм о «Действии буквально». Мы записали шесть интервью – два с кураторами, два с актерами и еще два с особенными артистами. Заканчивался ролик интервью Маши, которая рассказала, что мечтает сыграть принцессу в будущем спектакле. Напоследок произнесла: «Ну вот и все!». И это «все» оказалось таким взрывным и емким, что я ролик пересмотрела несколько раз. Потом сутки вспоминала и улыбалась. В этом «все» действительно было необъятное ВСЕ – все, что мы пережили за месяцы работы, чему научились, к чему подготовились, чего достигли.

Финальный эскиз в последний день перед майскими праздниками уже был практически спектаклем, причем и музыкальным, и режиссерским, и интерактивным. Режиссер Борис Павлович и композитор Роман Столяр придумали такие приемы, которые обнулили профессиональных и опытных актеров: все на сцене – и особенные, и без особенностей – оказались в равных условиях. Вышел – двигайся, встал на подиум – звучи, почувствовал на плече руку партнера – садись обратно в зал. Снова, как и в предыдущий раз, зрители слабо верили в то, что происходящее на сцене – импровизация, что педагоги не проговаривали каждый шаг, а просто давали техники. А артисты творили искусство - из пары десятков фоторамок в качестве реквизита, звуков голосов в качестве музыки и собственных тел – во всех прочих качествах.

После показа эскиза в фойе пространства «Трансформа» продавались наши лабораторные открытки. Серия «Тиятыр» - это так Бота однажды, интересуясь датой следующего занятия, написала в whatsapp куратору Кате: «Когда тиятыр?». На открытках – картинки участников «Действия буквально» на театральную тему. Адиль нарисовал фотостену из ARTиШОКа (там на Малой сцене мы занимались в феврале) и черный квадрат – «Трансформу». Бота нарисовала Бориса. Борис нарисовал летающих фиолетовых людей, похожих на мармеладных червячков. Открытки станут одним из возможных вознаграждений за участие в краудфандинге: «Действие буквально» будет собирать средства на будущий спектакль. В случае удачного завершения у команды будет однозначный ответ на вопрос «когда тиятыр»: в начале 2019 года.