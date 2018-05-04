Данияр Молдабеков, специально для Vласти В Esentai Gallery открылась выставка Рашида Нурекеева «Кости. Оливки. Самолеты». Это его первая персональная выставка за последние десять лет. Работы, выставленные в галерее, стали результатом трудов как раз этого периода, последней декады, в течение которой Нурекеев либо выставлялся за рубежом, либо участвовал в коллективных вернисажах. «Эта выставка – о пути человека. О неоднозначном наследии как иллюзорном ориентире и сегодняшней реальности, в которой переплетены моменты выбора, сомнения, сожаления и переживания», - говорит куратор, директор Esentai Gallery Тогжан Сакбаева.

Комментируя паузу, которую художник держал последние годы, во всяком случае, не давая персональных выставок в стране, Сакбаева отметила, что решиться показать его работы не всегда просто: «Не каждый решается взглянуть в лицо себе и выставить Нурекеева. Это художник, который говорит правду. Чтобы его понять, надо взглянуть себе в лицо, понять свою правду», - убеждена Сакбаева.

Сам же художник, комментируя перерыв, заметил лишь, что «накапливал материал». Говоря же о смысле его картин, инсталляций и видео, представленных в галерее, подчеркнул, что он стремился к диалогу со зрителем. «Автор, конечно, важен. Но здесь я бы в первую очередь хотел услышать ваше мнение. В данном случае для меня важнее диалог». Зрители, пришедшие на открытие – в основном, представители СМИ, – не решились высказать свое мнение публично. Диалог удался не сразу. Однако, по мере опорожнения стаканов с шипучим, выставленных для прессы, множились и интерпретации: об оливках, облюбованных героями одних картин, о костях, уложенных цветами, о самолетах, врезавшихся в стены. Кто-то, например, предположил, что эта триада – оливки, самолеты и кости – в какой-то мере символизирует надежды на бессмертие: мол, кости – это тщета и смерть, самолеты – предчувствие тщеты и смерти, а оливки – все-таки жизнь. «Вот к этому я вас и призываю, к собственным интерпретациям», - закивал Нурекеев.