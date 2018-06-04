Любимый праздник

1 июня – в Международный день защиты детей – алматинские детские театры открыли двери для маленьких посетителей, организовав бесплатные представления. И пока дети завороженно следили за перипетиями в жизни маленького льва, в холле Государственного театра кукол их ожидали сладкие подарки, которые – по уже давно заведенному обычаю – детям дарит кондитерская фабрика «Рахат». В 2016 году компания вошла в число 25 крупнейших благотворителей Казахстана по версии интернет-журнала Vласть.
В 2018 году в честь праздника любимая алматинцами фабрика привезла подарки не только в кукольный театр: сладости также достались маленьким гостям Государственного академического казахского театра для детей и юношества им. Мусрепова, детям из Алматинского областного детского дома №1 и противотуберкулезного детского санатория «Чимбулак». Кроме того, немало детей удалось порадовать через общественный фонд им. Марата Оспанова, общественный фонд «Содействие тюремной реформе в Казахстане, а также филиал международного общественного объединения «Спешиал Олимпикс» в Алматы.
«Компания “Рахат” занимается благотворительностью свыше 20 лет. День защиты детей – это, конечно, один из любимых праздников у компании “Рахат”, потому что основными сладкоежками являются, конечно, дети. Поэтому в этот день мы всегда стараемся охватить как можно больше ребят, чтобы поздравить их с праздником», - говорит директор корпоративного благотворительного фонда «Рахат-Демеу» Наталья Тимощук. Она рассказывает, что работающий с 2010 года фонд не ограничивается помощью в проведении только праздничных мероприятий. По ее словам, на системной основе оказывается спонсорская поддержка различных спортивных и детских творческих мероприятий.
Одним из них стал Фестиваль детского творчества «Мейірім», организованный Фондом Первого Президента совместно с Общественным фондом им. Марата Оспанова. Почти 1 000 детей из 15 детских социальных учреждений Алматы состязались за звание лучшего в таких номинациях как вокал, хореография, инструментальное исполнение, оригинальный жанр, изобразительное и декоративно-прикладное искусства. 24 мая, когда юные лауреаты фестиваля прибыли на торжественную церемонию награждения победителей конкурса, компания «Рахат» вручила сладкие призы самым талантливым ребятам города.
Внушительный опыт на продовольственным рынке страны позволяет компании безошибочно выделять из своего богатого ассортимента именно те кондитерские продукты, которым дети обязательно будут рады. «Они знают, что любят дети: кладут побольше конфет, мармеладок», - отмечает Акмарал Конысбаева, менеджер по работе со СМИ Государственного театра кукол. 1 июня 150 маленьких зрителей Государственного театра кукол получили после спектакля долгожданные сладкие подарки. Еще больше детей алматинским кондитерам по традиции удается осчастливить на зимние праздники. «Зимой, например, у нас каждый день было по три-четыре благотворительных спектакля, и каждый спонсировал “Рахат”. Абсолютно всем детям на Новый год были подарены подарки», - с удовольствием делится представитель кукольного театра. Помощь от фабрики в театре очень ценят: «Это самые первые люди, которые нам помогают, которые отзываются. На самом деле, очень хорошая помощь от них», - напоследок признается Конысбаева.
Как только спектакль заканчивается, в фойе театра зажигается свет и хлынувший из дверей поток детского смеха несется на залитую солнцем театральную площадь. По дороге сотрудники театра только и успевают вручать ребятам яркие подарочные пакеты от компании «Рахат». Уже на улице дети нетерпеливо открывают наборы в поисках любимых сладостей и, судя по довольным лицам, немедленно их находят. На вопросы, нравятся ли им подарки, скромничают и тихо отвечают: «Унады». Их родители тоже не важничают, но твердо говорят, что знаменитую кондитерскую фабрику за качество очень уважают. В следующий момент вся площадь наполняется детьми с желтыми «рахатовскими» пакетами: кто-то, не выпуская их из рук, кормит голубей, другие позируют с ними на фоне ростовых фигур неподалеку, а третьи в ожидании родителей уже с удовольствием поглощают подаренные лакомства.
Материал опубликован на коммерческой основе
Фото Данияра Мусирова