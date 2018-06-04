Любимый праздник

1 июня – в Международный день защиты детей – алматинские детские театры открыли двери для маленьких посетителей, организовав бесплатные представления. И пока дети завороженно следили за перипетиями в жизни маленького льва, в холле Государственного театра кукол их ожидали сладкие подарки, которые – по уже давно заведенному обычаю – детям дарит кондитерская фабрика «Рахат». В 2016 году компания вошла в число 25 крупнейших благотворителей Казахстана по версии интернет-журнала Vласть. В 2018 году в честь праздника любимая алматинцами фабрика привезла подарки не только в кукольный театр: сладости также достались маленьким гостям Государственного академического казахского театра для детей и юношества им. Мусрепова, детям из Алматинского областного детского дома №1 и противотуберкулезного детского санатория «Чимбулак». Кроме того, немало детей удалось порадовать через общественный фонд им. Марата Оспанова, общественный фонд «Содействие тюремной реформе в Казахстане, а также филиал международного общественного объединения «Спешиал Олимпикс» в Алматы.

«Компания “Рахат” занимается благотворительностью свыше 20 лет. День защиты детей – это, конечно, один из любимых праздников у компании “Рахат”, потому что основными сладкоежками являются, конечно, дети. Поэтому в этот день мы всегда стараемся охватить как можно больше ребят, чтобы поздравить их с праздником», - говорит директор корпоративного благотворительного фонда «Рахат-Демеу» Наталья Тимощук. Она рассказывает, что работающий с 2010 года фонд не ограничивается помощью в проведении только праздничных мероприятий. По ее словам, на системной основе оказывается спонсорская поддержка различных спортивных и детских творческих мероприятий. Одним из них стал Фестиваль детского творчества «Мейірім», организованный Фондом Первого Президента совместно с Общественным фондом им. Марата Оспанова. Почти 1 000 детей из 15 детских социальных учреждений Алматы состязались за звание лучшего в таких номинациях как вокал, хореография, инструментальное исполнение, оригинальный жанр, изобразительное и декоративно-прикладное искусства. 24 мая, когда юные лауреаты фестиваля прибыли на торжественную церемонию награждения победителей конкурса, компания «Рахат» вручила сладкие призы самым талантливым ребятам города.

Внушительный опыт на продовольственным рынке страны позволяет компании безошибочно выделять из своего богатого ассортимента именно те кондитерские продукты, которым дети обязательно будут рады. «Они знают, что любят дети: кладут побольше конфет, мармеладок», - отмечает Акмарал Конысбаева, менеджер по работе со СМИ Государственного театра кукол. 1 июня 150 маленьких зрителей Государственного театра кукол получили после спектакля долгожданные сладкие подарки. Еще больше детей алматинским кондитерам по традиции удается осчастливить на зимние праздники. «Зимой, например, у нас каждый день было по три-четыре благотворительных спектакля, и каждый спонсировал “Рахат”. Абсолютно всем детям на Новый год были подарены подарки», - с удовольствием делится представитель кукольного театра. Помощь от фабрики в театре очень ценят: «Это самые первые люди, которые нам помогают, которые отзываются. На самом деле, очень хорошая помощь от них», - напоследок признается Конысбаева.

В День защиты детей и в Государственном академическом казахском театре для детей и юношества им. Мусрепова юных зрителей ждали 400 сладких наборов от фабрики «Рахат». Зауре Мурзалиева, заместитель директора театра по работе со зрителем, рассказывает, что сотрудничество между командами налажено с 2014 года. «Это несказанная радость для детей, конечно! Не просто прийти и посмотреть спектакль, но потом еще и с чем-то уйти домой… Это же дети», - улыбаясь, говорит Мурзалиева. Она благодарна кондитерской фабрике еще и за поддержку ежегодного фестиваля, который театр проводит для своих актеров и зрителей. «Итоги мы обычно подводим в День театра, и в этом году в этот день мы провели конкурс рисунка: дети рисовали рисуночки по нашим спектаклям. И в этом году “Рахат” выступил нашим партнером - они выделили нам подарки», - замечает представитель казахского театра.

Она, не раздумывая, признается, что сегодня работать с компанией «Рахат» ей очень нравится, ведь до недавнего времени фабрика не так охотно шла на прямой контакт с детскими учреждениями. И действительно с момента приобретения в 2013 году основного пакета акций АО «Рахат» южнокорейской компанией «Lotte Confectiontry» активность компании в реализации благотворительных и спонсорских программ заметно увеличилась, объемы помощи выросли в разы. «Активное участие в реализации благотворительных программ в Казахстане является для компании продолжением той деятельности, которая ведется в Корее», - подтверждает Наталья Тимощук.