1991 год. Смена эпох

Я также упомянул языковую проблему. С Назарбаевым мы часто спорили на собраниях из-за того, что он смотрел с оглядкой на русских. Он сказал, что судьи, прокуроры, которые приняли решение в отношении «декабристов», будут наказаны, но этого не произошло. Он ни разу не решил ни одной проблемы, как я его поддержу?!».

Кожа-Ахмет вернулся в юрту на Жибек Жолы и рассказал своим соратникам о том, что он отказался поддерживать штаб Назарбаева. Тогда сторонники решили, что нужно выдвигать кандидатуру Хасена. Он отправился в Центральную избирательную комиссию, где выдали листовки для сбора подписей:

«Мы приступили к сбору подписей, но оказалось, что мы должны были получить свидетельства доверенного лица. Доверенным лицом могли стать те люди, которые поддерживают меня и выступают за мою кандидатуру, они собирают подписи. Тогда вообще не было правил как проводить выборы, закон был недоработан. Через три дня я снова поехал в ЦИК для получения этих свидетельств, но оказалось, что Центральная избирательная комиссия переехала в другое место, потому что начали ремонт здания. Как они могут проводить ремонт именно сейчас, когда выборы вот-вот начнутся? Как они могут вообще переехать в другое место? Они даже не указали свой новый адрес. Все это делалось для того, чтобы не дать свидетельство моим доверенным лицам. Но мы все равно продолжили сбор подписей».

По воспоминаниям активиста, о том, что нужно собрать 100 тысяч подписей, он узнал только 21 октября. Затем издали второй указ, согласно которому срок для сбора подписей истекал 31 октября. В итоге удалось собрать около 64 тысяч подписей. Затем ночью 31 октября приехала полиция, конфисковала юрты и забрала все бумаги.

«Утром мы все пошли в администрацию. Позже, через 2-3 дня, возвратили наши вещи. Так закончился сбор подписей. Таким образом, Назарбаев стал единственным кандидатом в президенты, а мне не позволили участвовать в выборах».

Говоря сейчас о своей программе 1991 года, Кожа-Ахмет отмечает, что первая цель, которую он ставил — выход Казахстана из состава СССР и появление независимой демократической республики. Второе — сделать казахский язык по-настоящему государственным, издать закон о возвращении казахов из-за рубежа: «В программе было всё, что необходимо независимой стране. Программа же Назарбаева была маленькой, она могла уместиться на ладони. Ничего там не было. Написано, что мы будем развивать экономику и укреплять суверенитет. Никакого упоминания о независимости не было. С тех пор прошло 30 лет. В 1995 году Назарбаев объявил «референдум» без выборов и снова продлил срок [своих полномочий до 2000 года]. В отсутствии парламента была принята Конституция, чтобы установить собственную авторитарную систему. Вот как мы попали в эту ситуацию. Затем он снова баллотировался. Сами люди уже запутались в том, сколько раз он участвовал в выборах. Ничего не изменилось за 30 лет. Как бардак был, так и остался. Как и раньше, можно подделывать голоса. Все те же люди сидят».

Семь с половиной лет после ухода с радио Кожа-Ахмет был безработным, его никуда не брали. Сейчас он работает над третьим томом книги по истории Турции. Единственный его доход — пенсия. «Нервы у меня изношены, 20 лет живу один. Работаю до пяти утра и пишу книги».

Сейчас часто говорят, что еще одним кандидатом в президенты мог быть поэт и лидер антиядерного движения «Невада-Семей» Олжас Сулейменов. Его позиция предельно ясна по этому заявлению, опубликованному в газете незадолго до выборов: он всецело поддерживал единственного зарегистрированного кандидата.