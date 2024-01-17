1995 год. Назарбаев консолидирует власть

1995 год стал одним из переломных в новейшей истории Казахстана. Именно в тот год Нурсултану Назарбаеву удалось распустить довольно нелояльный ему Верховный совет, продлить свои полномочия через референдум, навязать стране новую Конституцию, а затем создать полностью подконтрольный «профессиональный парламент». Тогда Назарбаев заложил фундамент суперпрезидентской формы правления, которая сохраняется в Казахстане до сих пор. Помимо прочего она позволила ему провести приватизацию стратегических активов — в основном в личных интересах.



Конфликт между Назарбаевым и Верховным советом вызревал с 1993 года. В книге «Моя жизнь. От зависимости к свободе» бывший президент видит его причину в том, что парламент затруднял проведение непопулярных реформ при переходе Казахстана к рыночной экономике.



По словам Тулегена Жукеева, занимавшего посты зампреда и секретаря Совета безопасности Казахстана в первые годы независимости, этот конфликт был предопределен усилением персоналистской власти Назарбаева, которая, в том числе, позволила ему приватизировать государственные активы по своему усмотрению.



«Действия Назарбаева приняли форму антипарламентского, а потом и антиконституционного переворота. За этим последовали подавление оппозиции, референдумы с заранее решенным исходом и досрочное переизбрание на пост президента», — говорит политик.

Виталий Воронов, экс-депутат Верховного совета XII созыва и помощник президента по связям с этим законодательным органом в 1990-1994 годах, объяснил мотивацию Назарбаева тем, что парламент был весьма сильным институтом общественного контроля за исполнительной властью.

По его словам, Верховный совет состоял из людей, которые приходили в парламент с наказами от избирателей, и потому могли быть отозваны в случае плохой работы. От лица казахстанского общества он определял состав правительства и судебной власти, а также мог контролировать экономическую политику и государственные финансы.

«Это мешало желанию исполнительной власти (президента — .В) проводить реформы бесконтрольно», — подчеркнул экс-депутат.

Будучи независимой, часть депутатов выступала против радикальной рыночной политики, известной как «Шоковая терапия». Ее главными инструментами были обширная и бесконтрольная приватизация государственных активов, либерализация цен, дерегулирование рынка труда и отказ от социальных гарантий.