1993 год. Как вводили тенге

После развала СССР перед Казахстаном встал вопрос: оставаться в зоне действия нового рубля, созданного Россией, и полностью зависеть в денежно-кредитной, бюджетной, налоговой, социальной и внешнеэкономической политике от нее, или создать свою валюту. Помимо этого, многие бывшие советские республики уже ввели в обращение свои национальные валюты, в России прошла денежная реформа по обмену старых рублей на новые, все это вызвало неконтролируемый сброс денег старого образца в Казахстан, что стало одной из причин гиперинфляции и снижения уровня жизни населения.
Фотографии предоставлены Национальной библиотекой Республики Казахстан и Центральным государственным архивом кино- фотодокументов и звукозаписей Республики Казахстан.
Это второй материал нашего проекта «Казахстан. Современность». Первый был посвящен 1991 году. Развалу СССР, обретению независимости и выборам президента.
Творог по 200 тысяч и секретная операция
В начале 1992 года в Казахстане разработали «Стратегию становления и развития Казахстана как суверенного государства», и это был первый трехлетний общегосударственный план. В этой стратегии республика объявила о намерении ввести национальную валюту, но с оговоркой: рассматривать этот вопрос будут только после выхода из кризиса и стабилизации экономики.
«Советский рубль рассматривался как общая валюта переходного периода, потому что тогда мы еще не были готовы к переходу на новую валюту. К тому же все расчеты при товарообмене производились в рублях. И российское руководство обещало на какое-то время сохранить рублевое пространство. Однако в России появились люди, которые хотели поставить нам условия: или постоянно оставайтесь в рублевой зоне или мы разрушим вашу экономику», - писал в своей книге «Казахстанский путь» первый президент Нурсултан Назарбаев.
До первой половины 1992 года деньги из Центрального банка России Казахстан получал бесплатно, а потом, после разделения бюджетов, рубль уже пришлось покупать, и тогда страна сразу ощутила дефицит наличности. Казахстану пришлось брать рубли «в кредит», позднее Россия выставила счет на $1,5 млрд долга. Его удалось списать только через несколько лет, при расчетах за космодром «Байконур». Платежная система страны функционировала только через корреспондентский счет казахстанского Нацбанка в Москве. В некоторых случаях переводы и платежи шли более полугода. К Центробанку России перешли все функции Госбанка СССР, и только Россия могла осуществлять эмиссию денег и денежное обеспечение всех союзных республик, но распределяла деньги не по их потребностям, а по своему усмотрению.
Изначально Казахстан был за сохранение рублевой зоны на какое-то время: на платежах в рублях была завязана деятельность практически всех предприятий, а для ввода национальной валюты нужны были время и значительные средства. Однако Россия стала сдерживать выделение наличных денег Казахстану, к весне 1992 года страна перестала получать деньги, а через год, в мае 1993 года, российское правительство и вовсе прекратило техническое кредитование стран СНГ. Когда в 93-м году Центральный банк России начал вводить банкноты нового образца, Казахстан заверили, что это – валюта рублевой зоны и что одномоментного обмена банкнот СССР образца 1961-1992 годов не будет. Однако новые банкноты Казахстан в итоге не получил, а к июню 1993 года переговоры с российским правительством по созданию рублевой зоны окончательно зашли в тупик. Казахстану предлагали «воссоздать тот же механизм манипулирования с помощью рублевой наличности – только уже с зависимостью от национальной валюты России».
«…в результате переговоров между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и председателем Центрального банка России Виктором Геращенко так и не было найдено оптимального решения проведения денежной реформы в Казахстане. Таким образом, возлагавшиеся на встречу надежды, что она внесет определенность в ситуацию в финансовой сфере и решит ключевые вопросы взаимоотношений России и Казахстана в вопросах денежной политики, не оправдались. Единственным конкретным результатом встречи стало решение создать рабочую группу на уровне начальников управлений национальных банков Казахстана и России – в течение недели им предстоит детально рассмотреть все возможные варианты решения проблемы обмена купюр. (…) Отсутствие реальных результатов встречи очевидно вызвано невозможностью провести в ближайшее время в Казахстане переход на российские деньги. Стало известно, что Нацбанк республики не имеет достаточного количества новых российских купюр», - газета «Панорама», 21 августа 1993 года.
В то время казахстанская социально-экономическая ситуация ухудшалась. Темпы спада производства за первое полугодие 1993 года замедлить не удалось, наблюдалось «усиление кризисных процессов», нарастала макроэкономическая нестабильность, резко сократилась инвестиционная деятельность, усиливалась разбалансированность денежного обращения, а уровень инфляции оставался высоким. К примеру, в 1992 году гиперинфляция составила 3000%, в 1993-м была 2265%.
Казахстанцы вспоминают, что это был период «космических» цен на продукты, очередей за хлебом, пустых полок в магазинах и неопределенности.
- Перед обменом рублей на тенге был период, когда продукты выдавали по талонам, были перебои с хлебом, такого, как сейчас, – пошел в любое время в магазин и купил хлеб, – не было, - говорит жительница города Есик Алматинской области Наталья Катунцева.
Жительница села Еркин Гуля вспоминает, что перед вводом национальной валюты «все продукты, вся живность стали стоить огромных денег». Например, литр сметаны стоил 100-200 тыс. рублей, килограмм творога – 200 тыс. рублей. Для простых людей, как она говорит, это было очень дорого.
Другая жительница этого села, Алма, рассказала, что из-за того, что рубль сильно обесценился, купить что-то на эти деньги было уже практически невозможно.
- Помню, я получила отпускные – полную сумку денег, 600-700 тыс. советских рублей. Я не знала, что на них купить. За 300 тыс. купила коляску детскую. А когда мы уже перевели в тенге, она стоила копейки – 50 тенге, - говорит она.
Решив ввести свою валюту, Казахстан стал рассматривать три варианта: введение банкнот казахстанского рубля номиналом 5, 10 и 50 тысяч рублей с их производством в России; введение промежуточной национальной валюты на 1-2 года, после – введение настоящей национальной валюты параллельно рублю; прямое введение тенге. В конечном итоге был выбран последний вариант, и в феврале 1992 года Назарбаев поставил перед Национальным государственным банком соответствующую задачу, несмотря на тяжелый период: масштабный спад производства, разрыв экономических связей, коллапс денежно-кредитных отношений между бывшими союзными республиками.
Население Казахстана скептически относилось к введению нацвалюты. Агентство общественных коммуникаций БРИФ в июле 1992 провело опрос населения. 32% опрошенных считали, что необходимости вводить свою нацвалюту нет, 21% – что введение нацвалюты только ухудшит жизнь населения, 33% – что это мало повлияет на жизнь граждан вообще. Через год, в июле 1993 года, 34% опрошенных считали, что нет необходимости вводить свою валюту, 41% – что этого не стоит делать в ближайшее время, 48% – что введение нацвалюты только ухудшит жизнь большинства людей. Агентство отмечало: несмотря на то, что за год появилось больше определенности в оценке введения национальной валюты, это отрицательно воспринималось каждым вторым респондентом, тогда как в 1992 году – каждым пятым.
Продолжая предпринимать попытки сохранить единую рублевую зону, Казахстан стал готовиться к введению своей валюты. Эта работа была секретной – о ней знали всего семь человек: сам Назарбаев, вице-президент Ерик Асанбаев, на которого было возложено общее руководство по подготовке нацвалюты, председатель Верховного Совета Серикболсын Абдильдин, председатель комитета по финансам и бюджету Верховного совета Саук Такежанов, первый председатель Национального государственного банка Галым Байназаров, его заместитель Мирсултан Турсунов, руководитель дирекции строящихся предприятий Нацбанка Нурлан Кожамуратов.
Одновременно с этим, также конфиденциально, была создана творческая группа, которая работала над дизайном новой валюты. В нее вошли Мендыбай Алин, Тимур Сулейменов, Агимсалы Дузельханов и Хайруллы Габжалилов. Им выделили загородную дачу Совета министров, где они провели два с половиной месяца за работой. Обсуждались разные варианты дизайна тенге: были и эскизы в цвете советского рубля, и банкноты со сложным казахским орнаментом, и купюры, похожие на доллар. Художники предлагали даже банкноты с изображением Назарбаева, но он отказался от этой идеи. После долгого обсуждения окончательно остановились на варианте с изображением знаменитых и исторически значимых для Казахстана личностей. Портреты для первых банкнот создавали по моделям черепов, которые для дизайнеров подготовил антрополог. Также в работе использовали рисунки английских, немецких, скандинавских и русских ученых.
«Нас торопили. Мы спали всего лишь по три часа. За три месяца подготовили первые эскизы тенге. Особенностью первой национальной валюты является то, что мы ее рисовали своими руками», - рассказывал в интервью «Казинформу» несколько лет назад Мендыбай Алин.
Было и много споров, как назвать национальную валюту. Предлагались варианты «танга», «сом», «сум», «алтын». Последнее название нравилось Назарбаеву, но в конечном итоге было принято решение назвать «тенге»: тюркское название монет в обращении на территории Кыпчакских степей было «таньга».
Также рассматривались зарубежные компании, которые могли бы тайно и в кратчайшие сроки напечатать первые деньги, потому что Казахстан не имел собственной банкнотной фабрики, все завозилось из Москвы. Выбор был сделан в пользу английских компаний «Харрисон и сыновья» и «Томас Де ля Ру», имеющих большой опыт в данной сфере, также они могли обеспечить полную конфиденциальность контракта. И по мере изготовления заказанного тиража банкноты тайно доставлялись в Казахстан под видом промышленного груза. Всего за неделю было выполнено в условиях секретности 19 рейсов из Лондона, а потом еще неделя понадобилась, чтобы развезти деньги по банкам.
12 ноября 1993 года Нурсултан Назарбаев подписал указ «О введении национальной валюты Республики Казахстан»: «Ввести в обращение на территории Республики Казахстан с 08.00 часов (местное время) 15 ноября 1993 г. национальную валюту Республики Казахстан – тенге. Установить, что с 08.00 часов (время местное) 18 ноября 1993 г. тенге становится единственным законным платежным средством в Республике Казахстан. Тенге состоит из 100 тиынов. Наличные деньги в Республике Казахстан находятся в обращении в виде банкнот и монет. Тенге обязательны к приему на территории Республики Казахстан во все виды платежей всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности, а также банками для зачисления во вклады и на счета без всяких ограничений».
В тот же вечер он обратился по телевидению к населению страны и объявил о введении первой в истории Казахстана национальной валюты.
Тогда в обращение была выпущена первая серия банкнот. На купюре 1 тенге был изображен портрет аль-Фараби, на купюре 3 тенге – Суюнбая, 5 тенге – Курмангазы, 10 тенге – Чокана Валиханова, 20 тенге – Абая Кунанбаева, 50 тенге – Абулхаир-хана, 100 тенге – Абылай-хана. При этом первые серии банкнот 1993–1994 годов печатались только на казахском языке.
Покупательская паника и первый обмен денег
За несколько месяцев до введения нацвалюты в стране наблюдалась паника: люди скупали вещи, технику и валюту. В ряде регионов Казахстана ограничили ввоз купюр старого образца. К примеру, администрация города Ленинск (ныне – Байконур) запретила ввозить суммы свыше 100 тыс. рублей на одного человека, также временно была ограничена продажа потребительских товаров долговременного пользования, таких как телевизоры, холодильники и т.д. В Жезказгане приняли аналогичное решение. В аэропорту количество денег у прибывающих пассажиров контролировали таможня, управление комитета национальной безопасности и внутренних дел. Помимо этого, были определены строгие нормы вывоза за пределы области продуктов питания, промышленных товаров, скота.
В первые трое суток после объявления о введении национальной валюты покупательская паника только усилилась. Как говорится в архивных публикациях СМИ того времени, в Акмоле люди скупали перловку, пшено и даже газеты двухнедельной давности. При этом во многих городах закрывались даже продуктовые магазины, а в те, что работали, выстраивались очереди за хлебом и молоком. Цены в эти дни взлетели, поскольку люди пытались избавиться от своих обесцененных накоплений, покупая все, что только можно, хотя власти и старались принять меры по предотвращению массового сброса рублей и скупки товаров в этот день.
- Шли разговоры, что должны менять деньги, потому что советские рубли уже обесценились, цены были в тысячах, все было очень дорого, а цены еще и росли. Перед обменом люди стали в магазинах покупать что надо и не надо, дорого, не дорого – боялись, чтобы вообще это не пропало, - вспоминает Наталья Катунцева.
Новая валюта была введена с 15 ноября 1993 года. С этого дня было запрещено обращение на территории Республики Казахстан казначейский и банковских билетов Госбанка СССР и Банка России образца 1961 – 1992 гг. достоинством в 1 000, 5 000 и 10 000 рублей, а с 18 ноября – обращение рублей номиналом от 1 до 500. Обмен советских рублей на тенге длился до 20 ноября. При этом было установлено ограничение: обменять можно было только до 100 тыс. рублей одному человеку, а в паспорт ставился штамп, чтобы исключить возможность обмена рублей в двух и более банках одновременно. Суммы, превышающие лимит, зачислялись по курсу 1 тенге за 500 рублей на специальный лицевой счет в банке без права использования в течение шести месяцев. За этот период спецкомиссия рассматривала источник и законность их происхождения. Разблокирование счетов было только с разрешения этих комиссий.
Из-за установленных ограничений те, у кого были большие суммы денег, вынуждены были искать разные варианты обмена наличных. Искали посредников, которые за небольшой процент обменяют рубли на тенге как свои деньги, в основном – среди студентов. Но они устанавливали свою «таксу» за услугу: от 25 тыс. рублей со 100 тыс. Были зафиксированы и случаи злоупотребления служебным положением. К примеру, в Алматы водитель «Казсбербанка» пытался продать 400 тенге за 800 тыс. российских рублей, а оператор отделения связи пыталась обменять 40 млн рублей на 2 800 тенге, используя паспорта своих знакомых. При осмотре ее рабочего места было найдено 24 паспорта без отметки об обмене денег.
- Когда начался обмен валюты, помню, что тем, у кого денег не было, можно было за какое-то вознаграждение дать свои деньги, чтобы они их поменяли как свои. А были люди, у которых были большие суммы денег, но они не смогли найти таких посредников для обмена и массово начинали скупать товары, которые имели хоть какую-то ценность. Кто-то старался вложить в доллары. На тот момент был распространен «черный» рынок долларов, например, на Гоголя – Кунаева был банк и рядом все время паслись валютчики. Напрямую валюту нельзя было купить, но можно было к ним подойти, и они тебе по определенному курсу продавали доллары. Кто мог, здесь купил, у кого были какие-то излишки, старался максимально до того момента, как рубли перестанут ходить, вложиться во что-то. Поэтому из магазинов все исчезло все, что возможно, - рассказывает алматинец Алексей Феоктистов.
За неделю, во время обмена старого нала на казахстанскую валюту, в Алматы вырос спрос на советские денежные знаки – уличные дилеры покупали их по курсу $1:R7 000 и $1:R3 000, хотя сразу после объявления о переходе на национальную валюту пик стоимости американского доллара достигал R20 000 – 30 000 (из газеты «Панорама» за 20 ноября 1993 года).
Алексей Феоктистов вспоминает, что он тогда, будучи подростком, тоже решил «инвестировать» остатки денег в семье после обмена и купил… калькулятор, который у него до сих пор в рабочем состоянии:
- Я собрал все деньги, которые были в семье, – если бы поменял их на доллары, у меня вышло бы 15 долларов. Сейчас в крипту, в биткоины вкладывают, а я тогда вложил в калькулятор.
Родственники алматинки Татьяны Воробьевой тоже постарались избежать максимальных потерь, разделив деньги между родней.
- Мне на тот момент было десять лет. Я помню, что со стороны мамы ни у кого из родственников не было солидной суммы, чтобы переживать об обмене. Все пошли и в пределах своего лимита поменяли, не исчерпав его. А вот со стороны отчима паника была большая: они держали деньги дома, сумма была большая, по тем меркам было на две «Волги». И тут подключилась мама: распихали все деньги по своим родственникам, все сходили и поменяли деньги, в итоге потери были что-то около 500 рублей всего, - рассказывает она.
По ее словам, паника наступила потом: «когда вместо солидной суммы ты получаешь пшик по курсу 1:500 и осознаешь это».
15 ноября пенсионеры Жамбыла занимали очередь в почтовое отделение с 4 утра, но банк задерживал деньги. Задерживали доставку денег и в Жезказгане. В Алматы были очереди в сбербанк и почтовые отделения. В Шымкенте полки магазинов были пусты…
В Иссыке (ныне – Есик), по словам Натальи Катунцевой, в обменный период тоже были очереди. И она тоже отмечает, что те, у кого была большая сумма денег, договаривался с кем-то, чтобы поменяли – за вознаграждение. Но ни в семье Натальи, ни в её окружении «не было тех, кто бы пострадал, потеряв большую сумму денег».
А в поселке Октябрьский, где жила тогда Алма, наоборот: все держали скот, поэтому, по ее словам, у многих дома были «заначки», и много сельчан потеряли свои сбережения из-за ограничений по обмену денег. Обесценились и все деньги на сберегательных книжках, пострадали пенсионеры. Семья Алмы копила на автомашину, но после введения тенге от сбережений «почти ничего не осталось», на тенге уже купить машину было невозможно.
- Мы копили, хотели купить себе машину. В то время в рублях старенькие «Жигули» стоили 3 тыс. рублей. И мы собирали деньги. А раньше все деньги в сберкассе хранили. И когда обмен произошел, у нас почти ничего не осталось, и мы не купили ничего, - говорит Алма.
Но некоторые смогли извлечь свою выгоду: к примеру, те, кто брал ссуды в банках на покупку жилья, в период неконтролируемого роста цен продавал скот и гасили свои займы.
- Повезло тем, кто брал кредиты на постройку жилья или на приобретение, они как раз успели продать хозяйство и выкупить. У нас в селе жил один молодой специалист, он купил за 3 или 4 млн рублей полдома. И когда произошел обмен денег, он продал бычка на базаре за 4 млн и закрыл кредит, - отмечает жительница села Еркин Гуля.
Первый валютный курс и серия девальваций
Преимущества введения тенге заключались в том, что Казахстан мог проводить независимую денежно-кредитную политику и напрямую ввести разовый обмен денег населения. Но были и недостатки: не были до конца проработаны все технические вопросы, создаваемый монетный двор не успевал отчеканить необходимый объем монет до конца года. Поэтому было принято решение сначала отпечатать бумажные тиыны, а уже потом, по мере готовности монетного двора, запустить в обращение полноценные монеты. Также стоял вопрос: каким должен быть валютный курс. Рассматривались варианты плавающего курса, контролируемого плавающего курса в пределах диапазона, привязка к доллару США или к корзине валют. Решено было остановиться на режиме управляемого плавания курса.
Первый курс был установлен Нацбанком страны 4,69 тенге за доллар, а уже с 18 ноября Нацбанк установил курс: 10 долларов/47,04 тенге.
17 ноября 1993 года для организации и развития национального валютного рынка была создана Казахстанская межбанковская валютная биржа (ныне KASE). Первые торги иностранной валютой на ней были долларом США. А 19 ноября в торгах приняло участие 12 банков, курс доллара был зафиксирован на уровне 4,68 тенге.
Изначально предполагалось, что будет введен фиксированный курс тенге с ежемесячной девальвацией на 2-3% на случай, если валютных резервов будет недостаточно для эффективного управления валютным курсом. Принципиальным было решение применять единый валютный курс, но другими механизмами компенсировать разницу реальной покупательной способности валют при проведении приватизации с участием иностранных инвесторов.
Обеспечение национальной валюты было продумано из четырех источников: золотовалютные резервы Национального банка, республиканский валютный фонд, внешний стабилизационный фонд, если он будет предоставлен международными организациями, и положительное сальдо платежного баланса.
«Главной последующей задачей было увеличение объемов экспорта и наведение порядка с поступлением валютной выручки от экспорта. В первые годы становления национальной валюты наблюдался значительный дефицит внутренних источников предложения иностранной валюты. Отток валютных средств из страны представлял угрозу устойчивости валютного курса», - вспоминает Назарбаев.
Чтобы усилить платежную функцию тенге и повысить доверие к национальной валюте, экспортные и импортные пошлины были переведены на оплату в тенге, запрещена розничная торговля за иностранную валюту и бартерные операций юридическими лицами – резидентами Республики Казахстан. Все это, по словам Назарбаева, позволило стабилизировать ситуацию и начать становление национальной валюты.
Однако «испытанием на прочность» стал финансовый кризис в России в 1998 году. Значительная девальвация национальных валют стран — торговых партнеров Казахстана привела к удорожанию тенге в реальном выражении, большие валютные интервенции, проведенные Нацбанком, имели лишь временный эффект и привели к значительному снижению золотовалютных резервов страны. Возникла необходимость девальвации тенге, которая произошла 4 апреля 1999 года. Тогда было принято решение о переходе от режима управляемого плавания курса к свободному колебанию обменного курса тенге. Если еще 4 апреля курс доллара был 88 тенге, то уже к концу 5 апреля цена за один доллар находилась на уровне 150-160 тенге. К августу 1999 года обменный курс выровнялся и удерживался на уровне 130-135 тенге за доллар.
По заявлениям правительства республики, плавающий курс был призван, в первую очередь, поддержать и увеличить объем казахстанского экспорта, а также позволить Национальному банку прекратить дорогостоящие усилия по поддержанию курса тенге.
Первая девальвация тенге произошла в условиях падения мировых цен на нефть, азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов и российского дефолта 1998 года. 4 февраля 2009 года в Казахстане произошла вторая девальвация национальной валюты: за несколько часов стоимость доллара в обменных пунктах выросла со 128 до 170 тенге, позже обменный курс тенге к доллару установился на отметке в 150 тенге. Корректировка курса национальной валюты снова произошла на фоне значительного снижения цены на нефть и девальвации национальных валют в странах – торговых партнерах Казахстана, в частности, в России: там девальвация составила 44%. Нацбанк считал, что проведенная девальвация тенге вдвое снизит потенциальный дефицит текущего счета платежного баланса Казахстана и сохранит золотовалютные резервы, поскольку с конца 2008 года было потрачено $6 млрд на обеспечение стабильности на валютном рынке и поддержания обменного курса тенге.
Третья девальвация произошла 11 февраля 2014 года – тенге потерял в стоимости порядка 20%, подешевев со 155 тенге до минимум 185 тенге за доллар. К этому моменту с начала введения национальной валюты тенге ослаб к американскому доллару в 80 раз.
В четвертый раз тенге значительно потерял позиции в августе 2015 года, тогда за сутки тенге упал на 26% и составил 255 тенге за доллар. Нацбанк объявил о новой денежно-кредитной политике, основанной на инфляционном таргетировании и свободном плавающем обменном курсе. В итоге средний курс к концу года был уже 322 тенге.
До 2020 года курс тенге был относительно стабильным, и до марта 2020 года составлял 382 тенге. Пандемия сыграла свою роль в очередном ослаблении нацвалюты – доллар поднялся до 400 тенге, в 2021 году курс был 420 тенге за доллар. В феврале прошлого года на стабильность курса негативно повлияло падение российского рубля в связи с военным вторжением в Украину и последовавшим за этим санкциям в отношении России. Курс доллара достигал 518 тенге. 28 февраля, чтобы поддержать нацвалюту, Национальный банк провел валютные интервенции на сумму $98,1 млн. А объем валютных интервенций в марте составил свыше $990 млн, или 29% от общего объема биржевых торгов. В апреле в связи со стабилизацией ситуации на внутреннем валютном рынке Национальный банк валютные интервенции уже не проводил. В середине июня глава Нацбанка Галымжан Пирматов сообщал, что золотовалютные активы снизились с начала года на $1,6 млрд, в том числе за счет валютных интервенций.
Национальный банк продолжает придерживаться режима гибкого курсообразования, а волатильность тенге сейчас зависит от геополитической обстановки и ситуации на мировых рынках.