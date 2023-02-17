1993 год. Как вводили тенге

Это второй материал нашего проекта «Казахстан. Современность». Первый был посвящен 1991 году. Развалу СССР, обретению независимости и выборам президента.

Творог по 200 тысяч и секретная операция

В начале 1992 года в Казахстане разработали «Стратегию становления и развития Казахстана как суверенного государства», и это был первый трехлетний общегосударственный план. В этой стратегии республика объявила о намерении ввести национальную валюту, но с оговоркой: рассматривать этот вопрос будут только после выхода из кризиса и стабилизации экономики.

«Советский рубль рассматривался как общая валюта переходного периода, потому что тогда мы еще не были готовы к переходу на новую валюту. К тому же все расчеты при товарообмене производились в рублях. И российское руководство обещало на какое-то время сохранить рублевое пространство. Однако в России появились люди, которые хотели поставить нам условия: или постоянно оставайтесь в рублевой зоне или мы разрушим вашу экономику», - писал в своей книге «Казахстанский путь» первый президент Нурсултан Назарбаев.

До первой половины 1992 года деньги из Центрального банка России Казахстан получал бесплатно, а потом, после разделения бюджетов, рубль уже пришлось покупать, и тогда страна сразу ощутила дефицит наличности. Казахстану пришлось брать рубли «в кредит», позднее Россия выставила счет на $1,5 млрд долга. Его удалось списать только через несколько лет, при расчетах за космодром «Байконур». Платежная система страны функционировала только через корреспондентский счет казахстанского Нацбанка в Москве. В некоторых случаях переводы и платежи шли более полугода. К Центробанку России перешли все функции Госбанка СССР, и только Россия могла осуществлять эмиссию денег и денежное обеспечение всех союзных республик, но распределяла деньги не по их потребностям, а по своему усмотрению.

Изначально Казахстан был за сохранение рублевой зоны на какое-то время: на платежах в рублях была завязана деятельность практически всех предприятий, а для ввода национальной валюты нужны были время и значительные средства. Однако Россия стала сдерживать выделение наличных денег Казахстану, к весне 1992 года страна перестала получать деньги, а через год, в мае 1993 года, российское правительство и вовсе прекратило техническое кредитование стран СНГ. Когда в 93-м году Центральный банк России начал вводить банкноты нового образца, Казахстан заверили, что это – валюта рублевой зоны и что одномоментного обмена банкнот СССР образца 1961-1992 годов не будет. Однако новые банкноты Казахстан в итоге не получил, а к июню 1993 года переговоры с российским правительством по созданию рублевой зоны окончательно зашли в тупик. Казахстану предлагали «воссоздать тот же механизм манипулирования с помощью рублевой наличности – только уже с зависимостью от национальной валюты России».

«…в результате переговоров между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и председателем Центрального банка России Виктором Геращенко так и не было найдено оптимального решения проведения денежной реформы в Казахстане. Таким образом, возлагавшиеся на встречу надежды, что она внесет определенность в ситуацию в финансовой сфере и решит ключевые вопросы взаимоотношений России и Казахстана в вопросах денежной политики, не оправдались. Единственным конкретным результатом встречи стало решение создать рабочую группу на уровне начальников управлений национальных банков Казахстана и России – в течение недели им предстоит детально рассмотреть все возможные варианты решения проблемы обмена купюр. (…) Отсутствие реальных результатов встречи очевидно вызвано невозможностью провести в ближайшее время в Казахстане переход на российские деньги. Стало известно, что Нацбанк республики не имеет достаточного количества новых российских купюр», - газета «Панорама», 21 августа 1993 года.