Путь посылки

Режиссер: Айзат Кусаинов

Развитие IT-индустрии, безусловно, сделало нашу жизнь проще и ускорило ход времени. Особенно сильно это ощущается на примере почтовых услуг: «срочными» телеграммами современности стали сообщения в мессенджерах, а бумажные письма к нам в дом присылают в основном банки и госорганы.

В других случаях, отправить электронное письмо – дело пары секунд. В то же время и сама почта видоизменилась. Почтовые услуги активнее занимают новые ниши, работа становится более технологичной и автоматизированной.



Ежедневно пользуясь современными сервисами, мы погружаемся в иллюзию того, что все жизни происходит по нажатию кнопки. И все же ваши интернет-покупки не попадают в почтовое отделение или постамат по wi-fi. За каждой полученной и отправленной посылкой стоит труд 22 тысяч сотрудников Казпочты. Каждая почтовая коробка проходит долгий путь сортировок, погрузок, перевозок, разгрузок, опять сортировок и, пройдя через десятки рук, попадает к получателю. Эта ежедневная, но очень важная работа лучше всего видна в истории одной посылки.