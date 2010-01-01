Рейтинг математических школ Казахстана

Человечество на пороге Четвертой промышленной революции. Облачные технологии,
искусственный интеллект, развитие способов сбора и анализа информации, интернет вещей, беспилотные автомобили, 3D-печать и
другие высокотехнологичные процессы будут основными драйверами предстоящих изменений. Для этого нужны люди с математическим и
техническим образованием.
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первый в стране рейтинг казахстанских школ, ученики которых на протяжении последних семи лет показывают высокие результаты по
математике.