Рейтинг математических школ Казахстана
Cпецпроект Vласть и Kaspi
Человечество на пороге Четвертой промышленной революции. Облачные технологии, искусственный интеллект, развитие способов сбора и анализа информации, интернет вещей, беспилотные автомобили, 3D-печать и другие высокотехнологичные процессы будут основными драйверами предстоящих изменений. Для этого нужны люди с математическим и техническим образованием.

Где в Казахстане получить такое образование? Vласть в партнерстве с Kaspi представляет первый в стране рейтинг казахстанских школ, ученики которых на протяжении последних семи лет показывают высокие результаты по математике.
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В рейтинге 30 школ. Вы можете выбрать город на карте (кликните мышкой по городу) и посмотреть рейтинг всех школ города. Или вы можете посмотреть общий список. Выберите вкладку "Таблица" в верхней части графика. Все изображения в таблице активные. Поднесите к ним курсор, чтобы узнать больше информации. Обратите внимание, загрузка таблицы, зависит от качества вашего подключения к Интернету.
Какие школы попали в рейтинг
По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики, в Казахстане в 2015/2016 учебном году насчитывалось 7432 школы. Мы включили в исследование только те школы, ученики которых с 2010 по 2016 годы становились призерами, обладателями почетных грамот на международных и/или дистанционных математических олимпиадах. Из этого списка были выбраны 30 школ с лучшими результатами.

В рейтинг не попали Назарбаев интеллектуальные школы физико-математического направления (НИШ), несмотря на то, что их ученики становились призерами математических олимпиад. Причина – отсутствие необходимых для исследования данных по ЕНТ. Выпускники НИШ ранее были освобождены от сдачи единого национального тестирования.
Как мы считали
Мы составили рейтинг на основе следующих трех показателей по каждой школе за последние 7 лет:
Олимпиады
За каждую золотую медаль мы присваивали школе 10 баллов, за серебряную – 7 баллов, за бронзовую – 5 баллов, за почетную грамоту – 3 балла.
ЕНТ
Максимальный балл ЕНТ равен 125. Соответственно, школе, набравшей от 125 до 121 балла включительно мы начисляли 10 баллов, от 120 до 116 – 9, от 115 до 111 – 8 и дальше аналогично в порядке убывания.
ЕНТ по математике
Максимальный балл по одному предмету ЕНТ, который могут набрать школьники выпускных классов, равен 25. Исходя из этого, мы определили, что каждой школе, в среднем набравшей по математике наивысший балл мы присуждаем 10 баллов, 24 балла – 9, 23 балла – 8 и дальше аналогично в порядке убывания. Школам, набравшим 16 и ниже баллов, автоматически присуждался 1 балл.
В своей работе мы опирались на сведения из двух источников:

  1. Открытые данные на сайте «Казахстан на математических олимпиадах»
  2. Информацию о результатах ЕНТ, предоставленную РГКП «Национальный Центр Тестирования» в ответ на официальный запрос Vласти.
Мы суммировали полученные результаты
В случаях, когда итоговый балл нескольких школ совпадал, то высшее место в рейтинге получала школа, имеющая больше и выше достоинством наград на олимпиадах. При совпадении и этого показателя лучшее место присуждалось школе с более высоким баллом ЕНТ по математике.
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