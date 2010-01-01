Рейтинг математических школ Казахстана

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики, в Казахстане в 2015/2016 учебном году насчитывалось 7432 школы. Мы включили в исследование только те школы, ученики которых с 2010 по 2016 годы становились призерами, обладателями почетных грамот на международных и/или дистанционных математических олимпиадах. Из этого списка были выбраны 30 школ с лучшими результатами.



В рейтинг не попали Назарбаев интеллектуальные школы физико-математического направления (НИШ), несмотря на то, что их ученики становились призерами математических олимпиад. Причина – отсутствие необходимых для исследования данных по ЕНТ. Выпускники НИШ ранее были освобождены от сдачи единого национального тестирования.

