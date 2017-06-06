Айсулу Тойшибекова, Vласть Фото Жанары Каримовой «Нам всем нужна герань» – эта фраза – своеобразный призыв обратить внимание на проблемы людей старшего поколения. После выхода на пенсию, которой зачастую бывает недостаточно для достойной жизни, некоторые из казахстанских пенсионеров занимаются уличной торговлей. Социальный проект «С любовью в каждой петельке» создан с целью помочь пенсионерам адаптироваться после выхода на пенсию и получить возможность продавать ручные изделия по достойной цене. Vласть поговорила с координатором проекта Вероникой Логвиновой о том, как проект меняет представление о рукодельниках на пенсии.

Основательница проекта Almaty Urban Air (AUA) Ася Тулесова, вдохновившись примером своей двоюродной бабушки Юлии Андреевны, решила создать социальный проект «С любовью в каждой петельке», который мог бы объединить творческих и деятельных пенсионеров города. Этой весной проект начал свою работу. Его авторы хотят показать, что созданные старшим поколением изделия — уникальны, и они могут быть стильными. Сегодня с ним сотрудничают с 10 рукодельниц, чьи изделия были выставлены на Pop-up Store:

— Бабушка Аси занимается флористикой и создает картины из цветов. Ася делилась своими идеями с друзьями, люди стали присоединяться. Один парень, например, на волонтерских началах снимал для нас, – рассказывает координатор проекта художница Вероника Логвинова.

Над проектом работают 5 человек: кто-то договаривается с мастерицами, кто-то отрисовывает этикетки, кто-то ищет инвесторов и подает заявки на гранты. Помимо Асии Тулесовой и Вероники Логвиновой, над проектом работает художница Елена Позднякова, ее мама также помогает проекту, налаживая контакты со старшим поколением. Для «С любовью в каждой петельке» свои изделия создают 10 мастериц: — При этом, мы продолжаем поиски, встречаемся с бабушками, смотрим, чем они занимаются. Сейчас в проекте нет дедушек, но у нас есть потенциальный кандидат – он работает с деревом, делает мебель. Особых условий сотрудничества нет. Мы придерживаемся того, что изделие должно быть стильным и актуальным для молодых творческих людей. Не просто мило, но и удобно, со вкусом; чтобы вещь обладала уникальностью; нравилась людям, была не просто благотворительностью, – объясняет девушка.



Сотрудничество проекта и бабушек начинается со смотра изделий. Если изделие можно адаптировать для продажи, координаторы предлагают мастерицам сотрудничать с проектом: — Мы выкупаем у них одно изделие по их цене, пытаемся оформить под наш проект; затем заказываем изделие, предоставляем им качественный материал. Дело в том, что у них есть бесценные навыки, но, возможно, стилистически они могли устареть. В этом мы их направляем. Бабушки охотно идут на контакт, потому что для них это социализация, общение с новыми людьми. Для них это интересно, но при этом, они не стремятся показывать себя, они готовы работать за кулисами. Мы это не очень приветствуем. Нам, наоборот, хочется расширять проект, проводить мастер-классы. Ведь мы продаем не просто изделия, мы показываем умения и навыки. Это не только материальная помощь, но и социальная адаптация. В апреле проект запустил сайт и онлайн-магазин. Вероника поясняет, что создаваемые мастерицами вещи— уникальный штучный товар, как и все, что делается руками. Это — центральный фактор ценообразования:

— У людей всегда в голове сидит вопрос: почему такая цена? Мы изучаем рынок и ассортимент. Для нашего менталитета – хэнд-мейд все еще что-то новое. Люди задают вопросы, и это хорошо, потому что мы можем на них ответить – сказать, почему такая высокая цена, например. Основная часть суммы оплачивается бабушкам за работу. Они обычно склонны занижать стоимость своих работ – бабушки, которые продают носочки на базаре на самом деле не знают, сколько стоят их носочки на самом деле. Мы считаем сколько времени она затратила на изделие, трудоемкость, затраты материала, добавляем к этому налог и 20% на развитие проекта и поддержание сайта. Бабушки получают 70% от стоимости. Мы очень довольны результатом нашего участия в Pop-up-Store. У людей была совершенно разная реакция на изделия. Мы планируем развиваться и рассматриваем сотрудничество со многими магазинами, – делится планами координатор.

Для команды проекта очень важно показать, что за каждой вещью стоит человек. Отсюда и название — «С любовью в каждой петельке», отсюда и портреты авторов. Пока проект не вышел на самоокупаемость и существует на спонсорскую поддержку, но команда не отчаивается и продолжает поиски финансирования.

Евгении Федоровне 78 лет. У нее - четверо внуков и трое правнуков. Раньше она работала оператором пульта в охране, а после выхода на пенсию все свое свободное время посвятила чтению Библии и вязанию. В один из дней, когда она привычно торговала вязаными носками и домашними соленьями на импровизированном прилавке вдоль тротуара, к ней подошла Елена Позднякова. Художница долго уговаривала ее попробовать вязать для их проекта и в итоге Евгения Федоровна согласилась: — Я с детства вязала, раньше часто в больницах лежала, поэтому вязала много: и платье дочке, свитеры сыну. Сейчас перешла на носочки-следочки. Без дела старая не может сидеть (смеется), времени много. Я сидела зимой, тут недалеко, торговала носочками, солониной. Ко мне подошла Леночка и предложила для них вязать, я сначала отказывалась, а потом согласилась. Они с Асей пришли ко мне потом, взяли для продажи две пары носков, следочки.

Вязание приносит Евгении Федоровне удовольствие, она даже готова обучать этому молодежь. В качестве материалов она использует чистую шерсть, у нее сохранилась советская пряжа: — Сейчас молодежь не хочет этим заниматься, им некогда (смеется). Я могу научить, показать технику. Это чистая шерсть, я вяжу из советских ниток, они новые, просто сохранились клубки, – показывает нам Евгения Федоровна.

Есть среди мастериц и работающие пенсионеры. Впрочем, поверить в то, что Татьяна Хохрякова — пенсионерка довольно трудно: столько в ней неиссякаемой энергии и идей. Для проекта «С любовью в каждой петельке» она создает мягкие куклы. А еще, в свободное от работы время, она занимается лоскутным шитьем, шьет прихватки и коллекционирует фигурки фруктов: — Шила много и всегда. В советское время же ничего не было, все сами шили-вязали. Единственное, что я никогда не хотела – это вышивание, для меня это пытка. Я умею, у меня есть одна вышивка, которую я, страшно сказать, вышиваю уже 18 лет и не дошью, наверное, хотя надо дошить, а то будет позорно (смеется).

Заготовки из джинс для пледа. Как объяснила Татьяна Германовна, на такой джинсовый плед нужно 140 кружочков, которые затем нужно сшить вместе:

— Чаще всего я занимаюсь этим в свободное время. Я – работающая пенсионерка, заработок у меня небольшой, можно сказать, работаю по любви. Я занимаюсь рекламой, отрисовываю баннеры, визитки.Конечно, пэчворк и красивое лоскутное шитье – это не то, что я делаю. У меня абсолютный «крейзи» подход – как мне показалось, так я и складываю. Я не высчитываю по сантиметру, кладу, как мне нравится. Это такой «бабушкин пэчворкинг» (смеется).



Татьяна Германовна посещала курсы рукоделия, где обучали шить знаменитые куклы Тильды. Освоив технику, она начала экспериментировать с образами. Рукодельница признается, что ее куклы — хоть и не канонические, но всегда шьются из качественных материалов. — Мне интересны Тильды. Это кукла с определенными требования, но в то же время, они дают какую-то свободу. Ткани я покупаю качественные. У меня есть куклы 30 и 60 сантиметров. За куклу я беру очень мало – 5 тысяч тенге, из них 3,5 у меня уходят на ткани, набивку, аксессуары. Максимум я зарабатываю 1000-1500 тенге. Это же слезы, но с другой стороны – творчество (смеется), – рассказывает Татьяна Германовна и уже серьезнее добавляет, – Я взять больше не могу, я же знаю, сколько мои клиенты зарабатывают – рука не поднимется больше попросить. Теперь вопрос подарком для рукодельницы снят — своим близким и друзьям она шьет кукол, всякий раз создавая особенный образ, подходящий имениннику.