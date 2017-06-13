Единорог из степи

Айсулу Тойшибекова, Vласть Если вы считаете, что единственной и безоговорочной столицей старт-апов является Алматы, то это не совсем так. У Алматы в этом деле есть конкурент – Павлодар, где всего за полтора года на базе Павлодарского государственного университета им. Торайгырова студенческое предпринимательство развилось с нуля. За 11 месяцев бизнес проекты студентов вуза привлекли 85,05 миллионов тенге. Инвесторами выступали как павлодарские, так и казахстанские компании, а также сам университет.

Это стало возможным благодаря введению в учебную программу основ предпринимательской деятельности и создания для заинтересованных студентов условий для развития бизнес идей. Например, на базе университета создана Стартап-академия, которая сводит стартаперов с потенциальными инвесторами. Опытом Павлодарского государственного университета заинтересовались другие вузы: совместно с «Даму» команда академии запустила аналогичный проект в Евразийском национальном университете им. Гумилева и в Атырауском государственном университете им. Досмухамедова. Каждая из академий работает самостоятельно. Первый филиал академии при ПГУ будет запущен этим летом в Астане. О том, как развивалось студенческое предпринимательство в павлодарском вузе вспоминает его выпускница Бахтыгуль Касымова. Собственно, с нее все и началось. В 2011 году выпускница лицея для одаренных детей при ПГУ Бахтыгуль Касымова не поступила в алматинские или астанинские вузы, а осталась в родном Павлодаре. Свободное от учебы время она посвящала молодежной программе студенческого предпринимательства Enactus: — В 2011 году я поступила в Павлодарский государственный университет на специальность «Организация перевозок, транспорта и движения», короче – логистика. Эту специальность я выбрала еще в 8-ом классе, очень хотела на нее поступить. Для гранта нужно было набрать 98 баллов из 100. Я проходила на грант по другим специальностям, вроде нефтехимии и машиностроения, но не на нее. Тогда родители поставили мне ультиматум – или я поступаю на грант и могу ехать учиться в другой город, или платно на логистике, но только в Павлодаре, – вспоминает сегодня девушка.

Поступив в университет, Бахтыгуль обнаружила, что у нее остается много свободного от учебы времени – в университете пары заканчивались в обед и после режима с 8 утра и до 8 вечера в школе, студенческая свобода оказалась ей непривычной: — Мне нечем было заняться, потому что пары только до обеда. Я не рассматривала для себя вступления в какие-то организации, вроде «Жас отан» – я не считала это полезным занятием. После первого курса я поехала по обмену в Чешский государственный университет в Прагу на полгода. После возвращения из Европы мне стало еще скучнее. Полгода я не знала, чем себя занять, потом наткнулась на организацию Enactus. Это международная организация по развитию студенческого предпринимательства, по большей части социального предпринимательства. Она есть в Казахстане, но не во всех регионах. Я связалась с организацией, собрала команду. Это был мой первый шаг в предпринимательстве. Никто в университете это, понятное дело, не поддерживал – группа студентов, мы сами продвигали свои проекты, участвовали в международных конференциях, соревнованиях, – поясняет Бахтыгуль. В университете девушка познакомилась с преподавателем Шолпан Гайсаевной Садуовой, которая занималась созданием стеклянных изделий: ваз, сувениров, тарелок. Для своих изделий Шолпан Гайсаевна покупала специальное дорогое стекло, чья стоимость отражалась на себестоимости ее работ. Бахтыгуль предложила использовать вторичное стекло. Стекольное предприятие выросло в штате и расширило линейку продукции: — Сейчас у нас 16 направлений в производстве – от сувенирной продукции до строительных отделочных материалов, бытовых изделий. Все производство находится на базе университета. В первый год было всего два рабочих места, помимо Шолпан Гайсаевны. Сегодня в штате 12 человек, есть еще аутсорс – дизайнеры, например. Мы начинали с покрытия потребностей университета, дальше вышли на компании, которым нужны корпоративные подарки, имидж-пакеты. Есть еще частные лица, но они не основные наши клиенты. Параллельно своей предпринимательской деятельности Бахтыгуль начала думать над тем, как распространить свой опыт на других студентов: — Когда я начинала заниматься своим проектом, возникала проблема – у меня нет опыта в бизнесе, не знаю, как открыть ИП или ТОО, как выходить на рынок, понять, что нужно рынку, как прорабатывать маркетинговую модель. Я всего этого не знала, и никто не мог мне этого объяснить. Почему в регионах нет мероприятий, подобных тем, что проводятся в Алматы и Астане для молодых предпринимателей, нет менторов, которые могли бы ответить на твои вопросы, посоветовать. Например, наш путь ко всему был долгим, потому что некому было нам помогать и наставлять. Так, в 2015 году зародилась стартап-академия, тогда она еще так не называлась, мы просто начали собираться вместе обсуждать свои проекты, идеи; приглашали спикеров и экспертов.

Сегодня первые выпускники академии, прошедшие акселерацию, запустили свой бизнес, выплачивают налоги. Это, в свою очередь, позволило за счет налоговых отчислений окупить средства, потраченные государством на их образование: — Государство оплатило им их обучение, и эти инвестиции студенты возвращают в виде налогов. После бакалавриата я поступила на магистратуру, на грант, так вот, за 4 года моей предпринимательской деятельности, я выплатила больше налогов, чем государство потратило на мое обучение. Таким образом, мы можем сделать траты на образование эффективнее, – объясняет Бахтыгуль. За время существования академии, было набрано 5 потоков акселераций. Среди самых популярных идей Бахтыгуль называет пищевой сектор, информационные технологии и социальное предпринимательство. Около 15 проектов можно назвать успешными, их создатели после выпуска из университета продолжали развивать свой бизнес и привлекать инвестиции. Например, цех по производству и сборке оборудования mirstankov.kz. Основатель производства – Мадениет Узак учился в ПГУ на факультете машиностроения. Вместе со своей семьей они думали открыть станцию технического осмотра, но в итоге создали свой цех. Предприятие получило грант по госпрограмме "Дорожная карта бизнеса-2020", что позволило расширить производство и выйти на рынок не только Казахстана, но и России и Кыргызстана. Сегодня «Мир станков» выпускает около 700 станков в год, в их ассортименте 5 видов прессов для макулатуры; 6 видов станков для блоков; 3 вида дробилок: пластика, угля и камня; бетономешалки. Другой заметный проект – сервис доставки еды foodgo.kz: — Сервис работает в Алматы, Павлодаре, Шымкенте, Семее, Тараз, Караганды. Сейчас запускаются в Атырау. Они номер один по нашей области, лидеры в Таразе и Шымкенте. Этот проект больше специализируется в регионах, где есть своя специфика, – рассказывает Бахтыгуль. Какое-то время студентам приходилось проводить свои собрания в кафе и парках, для мероприятий искать помещения. После того, как павлодарский вуз возглавил нынешний ответственный секретарь министерства образования и науки Арын Орсариев, руководство ПГУ поддержало своих студентов и выделило для них помещение: — Для мероприятий нам нужно было помещение, мы хотели, чтобы с этим нам посодействовало руководство вуза, но как-то не складывалось. В 2015 году университет возглавил Арын Амангельдиевич, тогда все изменилось – он поверил в нас, увидел в нас потенциал и возможность развить вуз. Он как раз приехал из Америки, был вдохновлен. Помощь Арына Амангельдиевича ускорила процесс. В декабре 2015 года мы открыли первый бизнес-акселератор при вузе, запустили два коворкинга. Без помощи мы добивались бы этого много лет, а так у нас получилось за полтора года.