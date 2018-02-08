Что изменится в системе оказания онкологической помощи?

Маргарита Бочарова, Vласть Фото Владимира Третьякова, Жанары Каримовой, Данияра Мусирова 10 января в ежегодном послании глава государства указал на необходимость принятия «комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями». Оказалось, еще 25 декабря 2017 года министерство здравоохранения выложило в сеть для публичного обсуждения проект госпрограммы развития онкологической помощи на 2018-2022 годы. Vласть внимательно изучила документ и рассказывает о ряде планируемых нововведений, способных повлиять на качество диагностики и лечения рака в республике. Совершенствование клинических протоколов диагностики и лечения онкологических больных. Протоколы должны быть дополнены «на основе доказательной базы». Это, в том числе, позволит специалистам верно выбирать тактику лечения пациентов, направляя одних на «первичное лечение», а других - на лечение по поводу возникшего рецидива. С 2020 года финансировать этот процесс должен будет Фонд социального медицинского страхования (предполагаемый бюджет - 7,7 млн тенге). Диляра Кайдарова, директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, отмечает, что еще в декабре 2015 года на экспертном совете Республиканского центра развития здравоохранения были определены 30 клинических протоколов, которые нуждаются в пересмотре. «В ноябре 2017 года были утверждены 3 новых и пересмотрены 3 действующих клинических протокола по профилю «онкология», - рассказывает главный онколог министерства здравоохранения. Кроме этого, она подчеркивает, что в конце прошлого года казахстанские медики получили экспертное заключение специалистов Европейского общества медицинских онкологов на 14 клинических протоколов по злокачественным новообразованиям, еще 10 протоколов диагностики и лечения онкогематологических заболеваний находятся на экспертизе. Серик Танирбергенов, управляющий директор по стратегии Фонда социального медицинского страхования, называет два условия, при соблюдении которых обновленные клинические протоколы в онкологии действительно заработают - во-первых, необходима «бесперебойная поставка химиопрепаратов, а также техническое обслуживание аппаратов лучевой терапии и своевременная замена источников ионизирующего излучения», и во-вторых, «постоянное и комплексное переобучение медицинских работников (в том числе, медсестер)». Обучение новым алгоритмам и технологиям диагностики и лечения рака в регионах уже ведется, отмечает Кайдарова. «Контроль за исполнением протоколов проводится в рамках выездов групп местных исполнительных органов в региональные онкологические организации», - заключает она.

Модификация скрининговых программ. Оптимизация должна обеспечить увеличение удельного веса 5-летней выживаемости больных к 2022 году с раком молочной железы до 52,5%, с раком шейки матки - до 55,2%, с колоректальным раком - до 43,9%. Для рака молочной железы целевая группа будет расширена с 40 до 70 лет. «Установлено, что высокие уровни заболеваемости отмечаются не только в годы проведения скрининга (50-60 лет), но и в более молодом (от 40 лет) и старшем возрасте (после 60 лет)», - поясняет Кайдарова. Для рака шейки матки частота скринингов увеличится до 1 раза в 4 года - это обусловлено высоким уровнем заболеваемости в межскрининговый период (прежде он составлял 5 лет), поясняет глава института онкологии. «Также в скрининге смогут принять участие женщины любого возраста от 30 до 70 лет, а не только те женщины, возраст которых кратен 5», - добавляет она. Для рака кишечника охват скринингом должен возрасти до 70%. Высокий охват скринингами обеспечит переход количества в качество, уверены специалисты. Дополнительного бюджетного финансирования эти меры не потребуют. Танирбергенов уверен, что увеличения заинтересованности людей в скринингах можно добиться качественным информированием. Он подчеркивает: важно, чтобы люди понимали, что онкозаболевания - это «болезни, причина которых окончательно не установлена, либо система здравоохранения не может по объективным причинам устранить ее». Поэтому, по его мнению, казахстанцам необходимо предоставлять «осязаемые» цифры о распространении рака, эффективности лечения, реальные истории людей, победивших рак, а также напоминать, «сколько лет жизни можно потерять, если вовремя не вылечить рак во 2-й стадии». Медики, в свою очередь, работают над повышением результативности скринингов: внесли требования к цитологическим лабораториям и отделениям эндоскопии, исключили госмонополию на проведение исследований, собираются формировать электронную базу скрининговых исследований, поделилась Кайдарова.

Расширение числа смотровых кабинетов и кабинетов онкологов в поликлиниках. До 2022 года во всех регионах должны появиться 1664 женских и 1664 мужских кабинета, что будет стоить не менее 892,3 млн тенге. 3,6 млрд тенге из республиканского бюджета уйдет на открытие новых и укомплектование специалистами уже имеющихся онкологических кабинетов (в 2017 году при поликлиниках были открыты 20 новых онкологических кабинетов). Необходимость открытия новых смотровых кабинетов главный онколог министерства здравоохранения объясняет так: «Для повышения доступности визуальных осмотров необходимо, чтобы смотровые кабинеты (мужские и женские) располагались в каждой поликлинике». Кайдарова сообщает, что в 2017 году было открыто 78 новых женских смотровых кабинетов и 69 мужских. Система стремится к тому, чтобы каждый посетитель поликлиники - независимо от цели визита - был осмотрен и опрошен специалистом смотрового кабинета на предмет наличия предопухолевых или опухолевых заболеваний визуальной локализации. «Фельдшера мужских смотровых и акушерки, медсестры женских смотровых кабинетов регулярно проходят обучение навыкам визуального осмотра и опроса в региональных онкодиспансерах», - подчеркивает глава института онкологии. Увеличение количества смотровых кабинетов и числа онкологов в поликлиниках - это то, что в мировой практике называется «расширением доступности услуг», отмечает Танирбергенов. Эта мера, по его словам, является закономерной: для вышеупомянутого расширения охвата скринингами необходимо повышать производительность труда медработников, увеличивать их число, размещать новое оборудование, организовывать проведение химиотерапии в амбулаторных условиях. «Учитывая сложившийся дефицит кадров, низкий уровень заработной платы, определенный дефицит средств в системе здравоохранения, реализация этой инициативы потребует дополнительных инвестиций», - предупреждает эксперт.

Возможность развития частных онкологических центров и клиник. По информации министерства здравоохранения, из перечня заболеваний, лечение которых запрещается в негосударственном секторе, действительно исключены онкологические болезни. Это нововведение нацелено на «совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями с учетом новейших и современных методов лечения, диагностики онкозаболеваний, оказания паллиативной помощи, реабилитации», отмечает председатель комитета фармации министерства здравоохранения Людмила Бюрабекова. При этом она специально оговаривает, что частные клиники будут допущены к лечению онкобольных только после получения медицинской лицензии, которая будет выдаваться в строгом соответствии с разработанными требованиями. В будущем будет подготовлен госреестр организаций, допущенных к оказанию медуслуг в сфере онкологии. Принятое решение таит в себе определенные риски и потребует от профильного ведомства продуманной стратегии, подчеркивает эксперт в сфере политики здравоохранения Али Нургожаев. Он полагает, что развитие частного сектора спровоцирует отток кадров, а это в свою очередь повысит неналоговую нагрузку на бюджет граждан и усилит социальное неравенство. «Через 10 лет казахстанцы будут с ностальгией вспоминать сегодняшнее бесплатное здравоохранение. Каким бы оно ни было», - считает эксперт. Кроме этого, допуск частных клиник в онкологию способен, по его словам, нарушить интеграцию системы. «Частные клиники заинтересованы оказывать услуги по отдельности, получая оплату за каждую, а брать на себя функции онкодиспасера им невыгодно», - подчеркивает Нургожаев. Марат Мамаев, эксперт по вопросам финансирования здравоохранения, утверждает, что «безболезненное» вливание частников в систему оказания онкопомощи можно будет обеспечить при соблюдении трех принципов. Во-первых, необходимо, чтобы для всех участников рынка вне зависимости от формы собственности действовали «сплошные, единые требования». Во-вторых, нужны «согласованные финансовые стимулы», а иначе действующие методы оплаты «будут стимулировать частников отбирать более дешевых больных и не долечивать их». В-третьих, крайне важно «нивелировать риск разбалансировки этапности лечения» из-за финансового дефицита. В последнем случае, особо обращает внимание Мамаев, необходимо «осторожно» дробить методы оплаты и на начальном этапе допускать частников к реализации госзаказа по затратным случаям. В целом, специалист не склонен к излишнему оптимизму: «Организационные сбои в процессе столь радикального реформирования неизбежны», - говорит он.

Разработка онлайн-приложения «Диагностика сейчас». Онлайн-сервис позволит на основе опроса пользователя определить группу риска по раку семи основных локализаций, разработает индивидуальный пакет рекомендаций, предоставит возможность для мгновенной записи на обследование и в дальнейшем будет присылать приглашения на очередной скрининг. Разработка и внедрение приложения обойдется республиканскому бюджету в 5,4 млн тенге. Ожидается, что в ближайшие 5 лет будет протестировано более 3 млн казахстанцев. «Самое главное - повысится информированность населения о первых признаках онкологических заболеваний. Это повысит онконастороженность у населения», - так оценивает будущее приложение директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии. Танирбергенов считает, что уже разработанные в мире онлайн-приложения и так могут быть весьма полезными, но преимущества национального сервиса также неоспоримы. «Если информационный ресурс необходим не только для самодиагностики, но и для предоставления информации на казахском и русском языках об онкологической помощи в нашей стране, используемых технологиях, клиниках, врачах, существующих общественных объединениях в этой сфере, вероятно, лучше разработать национальный ресурс», - говорит представитель Фонда социального медицинского страхования. Открытие новых высокотехнологичных медцентров. К 2021 году в столице при «Назарбаев Университет» планируется отстроить Национальный научный онкологический центр за 105 млрд тенге (как раз о нем и упомянул президент в своем послании). Центры ядерной медицины стоимостью 1,6 млрд тенге в 2018-2019 годах будут открыты в Алматы и Актау. На этот год запланировано и открытие центра ядерной медицины в Семее. По информации министерства здравоохранения, там уже «проводятся работы по завершению строительства». В Астане и Алматы также будут созданы центры для проведения аутологичной трансплантации костного мозга стоимостью 507,1 млн тенге. В том, что центры действительно будут построены, Нургожаев совершенно не сомневается, однако специалиста беспокоит другое: «Пока не вырастут кости (кадры) и кровеносная система — гемоглобин (деньги) и гемостаз (система оплаты), мышцы (здания и медицинское оборудование) будут на ботоксе или на синтоле (субсидии из бюджета, зашкаливающая нагрузка на Фонд социального медицинского страхования, консервация и снижение финансирования других направлений)». Вместе с тем, в профильном министерстве уверены, что эти сложности не должны отразиться на рядовых потребителях медуслуг. «Относительно доступности для населения высокотехнологичных медицинских услуг в вышеуказанных медицинских организациях, поясняем, что в соответствии со статьей 88 Кодекса Республики Казахстан “О здоровье народа и системе здравоохранения” граждане Республики Казахстан имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», - пояснила Бюрабекова.