The Art of Storytelling. Время больших историй

В прошлом году Vласть провела первый фестиваль The Art of Storytelling, на который пригласила редакторов, журналистов и продюсеров, которые рассказывали о том, как работают над большими историями - собирают материал, проверяют факты, работают с героями и продвигают истории. Шесть выступлений, записанных на фестивале и для него.
Редактор отдела специальных корреспондентов Meduza Александр Горбачев рассказал о том, как издание работает над историями, несколько из них использовав в качестве примера.
Руководитель отдела спецпроектов Сергей Карпов и продюсер Галина Мосалова представили уникальное российское издание "Такие дела", развивающее благотворительные и социальные проекты, и рассказали об одном из них - "Жили Были" о бездомных людях.
Дэниель Петти, бывший старший редактор Denver Post, рассказывает о том, как редакция работала после стрельбы в кинотеатре в Авроре, Колорадо, в 2012 году. За освещение тех событий команда Denver Post получила Пулитцеровскую премию.
Редакторы Arzamas Юлия Богатко и Ирина Калитеевская рассказали о том, как главный русскоязычный просветительский ресурс работает над своими знаменитыми курсами, например, об античности.
Журналист, писатель и постоянный автор The Atlantic Джеффри Тайлер рассказывает о том, как работает над большими историями для больших изданий. Иногда, чтобы написать статью, ему приходилось сплавляться по реке или проезжать несколько стран.
Продюсер Максимильен Ван Аертрик специально для фестиваля записал видео, в котором рассказал, как его продюсерская компания Plattform Produktion работала над документальным фильмом Ten Meter Tower (Десятиметровая вышка), права на который позднее были куплены The New York Times и который стал самым просматриваемым фильмов на сайте издания.
Фестиваль The Art of Storytelling был организован командой Vласти при поддержке генерального партнера Kaspi и партнеров - BI Group, Costa, InterContinental Almaty, Raimbek, Яндекс.Такси, abr и Казахстанского пресс-клуба.
Второй фестиваль The Art of Storytelling пройдет 5 сентября 2018 года в Алматы, его спикеры будут объявлены в начале июля.