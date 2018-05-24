The Art of Storytelling. Время больших историй

В прошлом году Vласть провела первый фестиваль The Art of Storytelling, на который пригласила редакторов, журналистов и продюсеров, которые рассказывали о том, как работают над большими историями - собирают материал, проверяют факты, работают с героями и продвигают истории. Шесть выступлений, записанных на фестивале и для него.







Редактор отдела специальных корреспондентов Meduza Александр Горбачев рассказал о том, как издание работает над историями, несколько из них использовав в качестве примера.