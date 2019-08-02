Принимать исключительно по указанию врача

Минздрав в этом году объявил об изменении политики по отпуску лекарств – большинство препаратов, допущенных на рынок Казахстана, с 1 июня должны были продаваться по рецепту. Правда, уже спустя три недели, список лекарств, продаваемых без рецепта, существенно расширился – помогла резкая реакция общества и неготовность аптечной сети. Но тактики Минздрав менять не собирается. Vласть описывает как меняется ситуация с продажей лекарств в стране и как на это реагируют все – потребители и участники рынка.
Минздрав меняет правила
С 1 июня из 7748 зарегистрированных в Казахстане лекарств 6114 можно было приобрести только после похода к врачу. В списки попали некоторые антигистаминные, противозачаточные, мочегонные, антибактериальные, снижающие и повышающие давление препараты, таблетки экстренной контрацепции и другие.
Для того, чтобы получить рецептурный препарат, необходимо пройти осмотр у врача, получить рецепт и в течение 10 календарных дней приобрести лекарство или получить его бесплатно в поликлинике. Рецепт необходимо обновлять каждые три месяца.
Как только в аптеках перестали продавать таблетки без рецептов, в соцсетях начали жаловаться, что не могут приобрести препарат, который до этого использовали долгое время. Министр здравоохранения Елжан Биртанов во второй декаде июня говорил корреспонденту Vласти: «Это требование канонов медицины. Если мы не хотим отказываться от медицины, то нам нужно соблюдать эти требования. Смысл в том, что только врач несет ответственность за лечение пациента. Конечно, никто не запрещает человеку заниматься самолечением, но мы призываем не делать этого. Пациенты не знают анатомию и физиологию, не знают, как работает клеточная мембрана, как лекарства всасываются, как взаимодействуют друг с другом. К сожалению, сегодня мы уже имеем проблемы бесконтрольного приема лекарств: возникновение зависимости, аллергических реакций, привыкания. С этим надо кончать. Почему сейчас? Потому что мы будем финансово регулировать цены с июля. Мы должны видеть, кто какие лекарства выписывает, по каким ценам их продают. Таким образом, мы можем контролировать и финансовую доступность лекарств, и обоснованность их назначения».
В списке препаратов, отпускаемых по рецепту, оказались, например, спирт и настойка боярышника. Причем, 5 видов спирта от разных компаний можно было купить по рецепту, а 14 — без него. Биртанов отметил, что фармацевты приняли такое решение, потому что «спирт принимается с определенной целью, а не как напиток, который продается в аптеках».
«Безрецептурные препараты — это те лекарства, которые человек может применить без особого риска при частых симптомах. Не болезнях, а именно симптомах: головная боль, симптомы простуды или кожный зуд, например. Но если у человека уже кожные проявления, то это может быть проявлением десятка заболеваний. Настойка боярышника может не помочь, а только ухудшить состояние. Поэтому надо сходить к врачу. Нет препятствий при получении спирта или других лекарств, всего лишь сходите к врачу, посоветуйтесь с ним. Врач примет решение, возьмет на себя ответственность, и вы получите это лекарство. Доверьте свое состояние профессионалам», - отмечал министр.
У казахстанцев возник вопрос: а если случится приступ, а лекарства под рукой не окажется? В этом случае Биртанов посоветовал обратиться в скорую помощь: «Например, если у человека ночью начался астматический приступ, а под рукой нет лекарства, он должен вызвать скорую. Помощь в любом случае должна быть оказана. Но когда вы астматик, вы должны помнить, что если лекарство закончилось, всегда лучше иметь запасное. Вы можете потерять баллончик, например. Это уже вопрос самодисциплины. Но я повторюсь: в тех случаях, когда экстренная ситуация, скорая помощь всегда есть и она всегда будет оказана».
В те же дни министр здравоохранения провел отчетную встречу с жителями в столице и на ней же заявил, что некоторые препараты из списка продаваемых только по рецепту уберут: «Часть препаратов, которые сегодня у нас относятся к рецептурным, мы выведем, их можно будет купить без рецепта. С учетом дефицита некоторых специалистов, например, антигистаминные, обезболивающие препараты. Поручаю до июля принять приказ довести до всех».
Уже 25 июня министерство здравоохранение расширило список лекарств, продаваемых без рецепта. Теперь в аптеке свободно можно приобрести спирт, настойки, некоторые препараты для лечения заболеваний пищеварительной, сердечно-сосудистой, мочеполовой, костно-мышечной, нервной, дыхательной систем, сахарного диабета, органов чувств, антигистаминные и гормональные препараты.
Аптечный хаос
Сейчас в открытом доступе не получится найти конечные списки рецептурных препаратов, в них до сих пор вносятся изменения. Фармацевты отмечают, что уже сегодня в большинстве аптек без рецепта можно купить лекарства, которые могут снять частые симптомы. Например, аллергики могут приобрести антигистаминные препараты, но только легкие блокаторы, которые помогут снять симптомы аллергии. Таблетки для лечения аллергии или более сильные блокаторы купить без рецепта невозможно.
Многие аптеки уже перешли на рецептурный отпуск, а некоторые, в основном маленькие, все еще ждут получения официальных списков. С осени за выдачу рецептурных препаратов без назначений аптеки сначала будут получать штрафы от 130 до 200 МРП (от 328 250 тенге до 505 000 тенге), за повторное нарушение последует лишение лицензии на полгода.
Даже в крупных аптеках Алматы жалуются, что некоторые врачи не выписывают официальный рецепт, а просто пишут название препарата с дозировкой на попавшемся под руку листке. При этом пациенты с такими рецептами чаще всего винят работников аптеки, а не лечащего врача. Фармацевты надеются, что в скором времени рецепты вообще уйдут из бумажного оборота, а система автоматизируется. То есть у больного на руках будет только удостоверение, по скану которого можно проверить, какие рецептурные препараты нужны пациенту. Тут же в аптеке могут записать, какие таблетки приобрел пациент, эту информацию сможет видеть врач, таким образом отслеживая лечение.
Президент Ассоциации международных фармацевтических производителей в Казахстане Вячеслав Локшин в интервью порталу Капитал рассказал, что объем продаж препаратов в аптеках снизится, а маленьким аптекам, вероятнее всего, придется закрыться. Он отметил, что производители лекарственных препаратов согласны с новой рецептурной политикой, однако считают, что подход следует пересмотреть.
Локшин полагает, что реализовать инициативу Минздрава следует «эволюционно, то есть постепенно». «Для начала ведомству нужно было на своем сайте, на самом доступном месте, разместить перечень лекарств, отпускаемых по рецепту...», - уверен он.
Он не видит необходимости в ежемесячном посещении врача тем больным, которые пьют один и тот же препарат в течение года и более. Локшин предложил производителям посодействовать государству и начать вкладывать больше таблеток в одну упаковку.
От больницы к аптеке
Врачи и фармацевты сразу отметили, что одним из важнейших пунктов в списке рецептурных лекарств стали антибиотики.
Житель Алматы Евгений часто болеет тонзиллитом, а антибактериальные препараты помогают ему быстрее прийти в норму. «Бывает, что я не могу доехать до врача из-за высокой температуры. В такие дни у меня есть силы только на разговор с врачом по телефону и поход в ближайшую аптеку за антибиотиком, потому что симптомы тонзиллита всегда одинаковы. Очень неудобно, что теперь таблетки можно купить только после консультации с врачом», - говорит он корреспонденту Vласти.
18 июня Всемирная организация здравоохранения представила доклад об антибактериальных препаратах. По данным ВОЗ, около 50% антибиотиков используются не по назначению. В докладе также представлена новая классификация антибиотиков, благодаря которым возможно снизить устойчивость к ним во всем мире.
Бахыт Туменова, врач и президент общественного фонда «Аман саулык», занимающегося правозащитной деятельностью в области здравоохранения, была одной из первых, кто поднимал вопрос рецептов, особенно на антибиотики. «Когда антибактериальные препараты только появились, в медицине произошла революция. Ими начали лечить людей, которые ранее были обречены на смерть. Гангрена, сепсис, менингококковый менингит и другие болезни начали лечить антибиотиками и спасать людей, но это бездумное потребление привело к тому, что у людей резко возросла нечувствительность к ним. Сейчас подобных таблеток настолько много, что скоро наступит момент, когда мы не сможем спасти жизнь человека только потому, что он не воспринимает антибактериальную терапию», — отмечает Туменова.
Она уверена, что многие пациенты, пользуясь чужими советами, бегут в аптеку покупать то, что им предложили. Часто Туменова сталкивается с тем, что больной вирусной инфекцией пациент начинает лечиться антибиотиком, который помочь в этой ситуации не может. «В таких случаях устойчивость к антибактериальным препаратам продолжает расти, а помощи от них никакой. Любое лекарство не безвредно. Именно поэтому антибиотики нужно обязательно выдавать только по рецептам», — резюмировала она.
Кроме антибиотиков, темой обсуждения стала новость о том, что контрацептивы, даже экстренные, тоже нельзя будет купить без рецепта. Алматинка Татьяна пьет оральные контрацептивы ежедневно уже полтора года, все это время она могла свободно купить их в любой из аптек: «После принятия закона эти таблетки должны продаваться по рецепту, поэтому в первый раз никто не продал мне их. Пришлось ехать к врачу и платить за прием, потому что я не хожу к гинекологу, который принимает в поликлинике. Рецепт выписали, препараты я купила, при этом рецепт в аптеке не забрали, то есть я могу ходить с ним сколько захочу. Буквально два дня назад я снова ездила покупать необходимые лекарства, но мне продали их, даже не упомянув рецепт».
Врач-гинеколог Илона Турабаева отмечает, что контрацепция - сугубо индивидуальна, особенно экстренная, потому что существует огромное количество противопоказаний по приему контрацептивов, поэтому, если пациентка перед приемом обратится к гинекологу, то это будет только плюсом. При этом, говорит она, пациенткам не стоит переживать из-за того, что гинеколог может не выписать препараты без объяснения причин, он не имеет на это права. Не выписать лекарство могут только в том случае, если у пациентки есть противопоказания.
«Если мы говорим о контрацептивах, то их подборкой тоже должен заниматься доктор, а не подружка или соседка. Первоначально препарат должен назначаться только гинекологом. Я согласна, что подход неоднозначный и очень много спорных моментов. Контрацептивы девушка будет принимать до того момента, пока она не начнет планировать беременность, то есть чаще всего это длительный прием. Конечно, желательно, чтобы она показывалась врачу периодически, но ей действительно неудобно каждые три месяца ходить к врачу, чтобы продлевать рецепт», — отметила Турабаева.
Что дальше?
С момента изменения правил в продаже лекарственных препаратов прошло два месяца. Сейчас ситуация кажется бесконтрольной, однако, по словам эксперта в области здравоохранения Али Нургожаев реформа соответствует цивилизованной международной практике.
Он считает, что в скором времени можно ожидать рост нагрузки на амбулаторный сектор: «Да, массовый переход населения от самолечения к визитам за назначением врача – момент позитивный. Однако есть риск превышения спроса над количеством врачей по ряду профилей. Вводить ограничения по продаже предпочтительно поэтапно, от прекурсоров к «сильным», а затем и к «слабым» антибиотикам». Нургожаев также отметил, что необходимо на уровне регионов централизованно и детально проинструктировать аптеки, а затем проверить уровень и корректность понимания реформы.