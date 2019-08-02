Принимать исключительно по указанию врача

Минздрав меняет правила

С 1 июня из 7748 зарегистрированных в Казахстане лекарств 6114 можно было приобрести только после похода к врачу. В списки попали некоторые антигистаминные, противозачаточные, мочегонные, антибактериальные, снижающие и повышающие давление препараты, таблетки экстренной контрацепции и другие.

Для того, чтобы получить рецептурный препарат, необходимо пройти осмотр у врача, получить рецепт и в течение 10 календарных дней приобрести лекарство или получить его бесплатно в поликлинике. Рецепт необходимо обновлять каждые три месяца.

Как только в аптеках перестали продавать таблетки без рецептов, в соцсетях начали жаловаться, что не могут приобрести препарат, который до этого использовали долгое время. Министр здравоохранения Елжан Биртанов во второй декаде июня говорил корреспонденту Vласти: «Это требование канонов медицины. Если мы не хотим отказываться от медицины, то нам нужно соблюдать эти требования. Смысл в том, что только врач несет ответственность за лечение пациента. Конечно, никто не запрещает человеку заниматься самолечением, но мы призываем не делать этого. Пациенты не знают анатомию и физиологию, не знают, как работает клеточная мембрана, как лекарства всасываются, как взаимодействуют друг с другом. К сожалению, сегодня мы уже имеем проблемы бесконтрольного приема лекарств: возникновение зависимости, аллергических реакций, привыкания. С этим надо кончать. Почему сейчас? Потому что мы будем финансово регулировать цены с июля. Мы должны видеть, кто какие лекарства выписывает, по каким ценам их продают. Таким образом, мы можем контролировать и финансовую доступность лекарств, и обоснованность их назначения».

В списке препаратов, отпускаемых по рецепту, оказались, например, спирт и настойка боярышника. Причем, 5 видов спирта от разных компаний можно было купить по рецепту, а 14 — без него. Биртанов отметил, что фармацевты приняли такое решение, потому что «спирт принимается с определенной целью, а не как напиток, который продается в аптеках».

«Безрецептурные препараты — это те лекарства, которые человек может применить без особого риска при частых симптомах. Не болезнях, а именно симптомах: головная боль, симптомы простуды или кожный зуд, например. Но если у человека уже кожные проявления, то это может быть проявлением десятка заболеваний. Настойка боярышника может не помочь, а только ухудшить состояние. Поэтому надо сходить к врачу. Нет препятствий при получении спирта или других лекарств, всего лишь сходите к врачу, посоветуйтесь с ним. Врач примет решение, возьмет на себя ответственность, и вы получите это лекарство. Доверьте свое состояние профессионалам», - отмечал министр.