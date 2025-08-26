«Ни преступления, ни соучастия, ни свидетелей, ни разрушений, ни оружия»

По словам Жауылбаева, в бизнес-центре «Аспара» они собрались, потому что там проходил тренинг от общественного объединения «Мукалмас» по вопросам референдума.

«Моя личная гражданская позиция - быть против (строительства – В.) на избирательном участке. Но я не вел агитацию. Считаю, что у каждого есть свои права», – считает он.

Айдар Мубараков, тоже заявил, что его не было в Талгаре и в доме Нурлана Жауылбаева, и он даже не знает, где тот живет. По его словам, он находился только в кафе «Наурыз». Он отмечает, что там познакомился Жанатом Казакбаем и Нурланом Темиргалиевым. Однако с ними он не обменивался номерами. Поэтому он увидел их уже после задержания.

«Нам не дали возможности прослушать аудио и видеозаписи, что является нарушением. Мы просили следователя об этом, чтобы удостовериться, были ли мы в этих местах, это наши слова или нет», – заявил он.

Фазылжан Сыдыков сообщил суду, что его не было в Талгаре, в бизнес-центре «Аспара» и в торговом доме «Март». По его словам, в кафе «Наурыз» активисты решили отпраздновать независимость Украины. И они не говорили о массовых беспорядках. «Кто-то там рандомно задал вопрос, что мы будем делать, если повторятся Январские события?», – говорит он, указывая на женщину, которая в обвинительном акте указывается как «неустановленная женщина».

«В “тракторном деле”, когда защищали своих подзащитных, мы говорили, что любые действия, произведенные на провокациях, не допустимы к доказательствам. Сейчас видим то же самое дело», – заявила Власти адвокатка Жанара Балгабаева.

После этого подсудимые и их адвокаты ходатайствовали о том, чтобы экспертизу Мирзаходжаева признали незаконной и не учитывали в материалах дела. Прокурор, в свою очередь, просил отказать в этом ходатайстве. В этот момент присутствовавший в зале суда отец журналиста Думана Мухаммедкарима Алмас Тилепов крикнул, что его сына осудили точно так же на основании экспертизы Мирзаходжаева. После этого Тилепова вывели из зала суда.

Государственный обвинитель Асилхан потребовал признать Жауылбаева, Казакбая, Сыздыкова, Темиргалиева и Мубаракова виновными по части 1 статьи 272 Уголовного кодекса и по части 3 статьи 24 УК РК и приговорить их к 5 годам лишения свободы.

Время, проведенное в СИЗО, он предложил засчитывать как полтора дня за один.