«Ни преступления, ни соучастия, ни свидетелей, ни разрушений, ни оружия»

Пятеро активистов, выступавших против строительства атомной электростанции получили четыре года ограничения свободы по статье о «попытке организации массовых беспорядков». Им также запрещено заниматься общественной деятельностью на протяжении пяти лет.
Нурлан Жауылбаев, Жанат Казакбай, Фазылжан Сыздыков, Нурлан Темиргалиев и Айдар Мубараков были задержаны в сентябре прошлого года и провели почти год в СИЗО.
«Власть» рассказывает о том, как полтора месяца шел судебный процесс и на чем строилось обвинение.
10 июля, спустя 9 месяцев после задержания, начался судебный процесс над активистами Нурланом Жауылбаевым, Жанатом Казакбаем, Фазылжаном Сыздыковым, Нурланом Темиргалиевым и Айдаром Мубараковым.
На первое заседание пришли их родственники и сторонники. Подсудимые обнимали родных, пока их не разлучили конвоиры.
Это было единственное заседание, где они смогли так близко сидеть рядом с семьей. Последующие заседания перенесли в большой зале с отдельным огороженным сектором для обвиняемых.
Перед первым заседанием адвокаты обратились к родственникам и сторонникам активистов и попросили воздержаться от лозунгов, плакатов и резких высказываний в адрес суда, подчеркнув, что именно от этого может зависеть судьба пятерых подсудимых.
Адвокаты просили суд изменить меру пресечения и отпустить их подзащитных под домашний арест, учитывая их возраст и здоровье. Судья Ернар Касымбеков посчитал, что оснований для этого нет:
«Если будет ухудшение состояния здоровья (подсудимых – В.), в следственном изоляторе есть медицинское отделение, там можно пройти лечение», – сказал он.
Суд без СМИ
24 июля суд неожиданно начался с того, что из зала вывели журналиста Qazaq Times – Койшыбека Мубарака и журналиста Абзала Достияра, который ведет свой канал.
«По результатам прошлого заседания суда, журналист Qazaq Times и находящийся рядом блогер оказывали давление на суд своими публикациями. Они публиковали видео, где оскорбляется судья, и продолжили оскорблять суд своими комментариями», - объяснил судья. С тех пор Мубарака и Достияра не пускали на процесс.
7 августа из зала суда вывели еще одного журналиста — корреспондент газеты «Дат» записывал заседание на диктофон, и судья решил, что это видео, поэтому попросил его выйти. На замечание журналиста, что это всего лишь запись, судья уточнил, что запись не должна передаваться Абзалу Достияру. Журналист возразил: «А почему я должен ему передавать?».
А 25 августа, когда подсудимые должны были выступить с последним словом, судья Касымбеков запретил журналистам вести видеосъемку и велел им покинуть зал суда. Все журналисты ушли.
Когда депутат маслихата города Алматы Еркинбек Рахишев пытался уточнить у судьи, почему были выгнаны журналисты, его тоже попросили удалиться.
В день приговора судья сообщил, что по «случайности» удалил из зала суда журналистов других изданий. Он заявил, что хотел не допустить на заседание Абзала Достияра и Койшыбека Мубарака, назвав их «блогерами».
Отвод судье
На суде Касымбеков делал замечание адвокату Галыму Нурпеисову — якобы тот в одном интервью для СМИ дал оценку экспертизе по делу и тем самым оказывает давление на суд.
На другом заседании адвокат Толеген Берликожа заявил ходатайство о допросе дополнительных свидетелей. Он подчеркнул, что судья обязан их допустить, так как эти они уже явились на суд в соответствии со статьей 362 части 4 Уголовно-процессуального кодекса.
«Обязан, так обязан. Вот не допрошу их. Что сделаете?», – заявил судья.
Айдар Мубараков сообщил о том, что хочет заявить отвод судье.
«Подумайте еще раз. У нас сейчас всего три судьи. Двое из них в разных процессах. Тогда это дело останется на следующий четверг», – ответил судья.
На вопрос Мубаракова о том, как мы тогда докажем, что мы невиновны, Касымбеков ответил: «Не будете доказывать».
«Думаете заменят меня, если заявите отвод? В реальности не будут менять. Просто рассмотрят отвод, всё на этом. Я же потом продолжу (рассмотрение дела – В.)», сказал судья.
«Здесь решается наша судьба. А вы не допускаете людей, которые могли бы доказать, что мы невиновны», – добавил подсудимый Нурлан Темиргалиев.
«Мы ждали справедливого суда 10 месяцев, если будет происходить такая несправедливость, можем прождать еще 10», – отметил в свою очередь Темиргалиев.
«Судья пришел, устранил наблюдателей, устранил журналистов, затем оказал давление на моего коллегу Нурпеисова, заявил моим подзащитным: подумайте еще раз. После того, как заявили ему отвод, он должен был встать и покинуть помещение, а не оказывать давление. Я считаю, что в таких обстоятельствах невозможно рассматривать судебное заседание», – адвокатка Жанара Балгабаева объясняла причину отвода.
Как и предвидел Касымбеков, в его отводе было отказано.
«Агитация беспорядков»
По версии прокуратуры, у подсудимых еще в декабре 2023 года возник умысел организовать массовые беспорядки. Следствие посчитало, что они планировали устроить их во время республиканского референдума по строительству атомной электростанции, который прошел 6 октября 2024.
«Для реализации своих умышленных планов они прибыли в город Конаев, чтобы выразить протест на закрытом судебном заседании по делу общественного активиста и независимого журналиста Думана Мухаммедкарима», – зачитал прокурор Асилхан. По его версии, именно тогда активисты и объединились.
Позже, 24 августа, они собрались в кафе «Наурыз». Там, по версии обвинения, активисты вели агитацию за проведение массовых беспорядков во время референдума. Беспорядки, по мнению прокуратуры, должны были прямо направлены на применение силы, разрушения, порчу и уничтожение имущества, а также сопротивление представителям власти.
Сами активисты утверждают, что в тот день они собрались в честь дня Независимости Украины. Сначала возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко, затем встретились в кафе, где обсудили войну в Украине и предстоящий референдум.
По версии прокуратуры, ещё одна встреча прошла в дороге, когда активисты ехали в Талгар на машине Жаната Казакбая. Тогда они направились в бизнес-центр «Аспара». Позже, 5 сентября, собрались в доме Нурлана Жаулыбаева, на следующий день в бизнес-центре «Партнер», еще позже в торговом доме «Март».
Все эти встречи, как утверждает обвинение, носили характер собраний по подготовке к беспорядкам. Прокурор также отметил, что активисты распространяли ложную информацию о АЭС с целью привлечь как можно больше людей.
Обвинительный акт составлен на основе психолого-филологической экспертизы, сделанной Абдуллой Мирзаходжаевым. Он известен как эксперт, чье заключение легло в основу приговора независимому журналисту Думану Мухаммедкариму, осужденному на 7 лет.
В своем заключении Мирзаходжаев утверждает, что в высказываниях подсудимых «содержатся смысловые компоненты о необходимости подготовки народа к митингу». Кроме того, по его словам, там есть и «смысловые компоненты о необходимости подготовки войска, пропаганда экстремистских идей и взглядов, участие в деятельности экстремистской организации ДВК, а также призывы к финансированию экстремистской организации».
Также в обвинительном акте говорится, что активисты изготовили брошюры с надписью «АЭС-ке қарсымыз» («Мы против АЭС»), полиция изъяла у них 2200 таких экземпляров.
Противоречия в обвинительном акте
Подсудимый Нурлан Жауылбаев заявил, что требует детализации разговоров со всех встреч. По его словам, его не было в кафе «Наурыз», в Талгаре и в торговом доме «Март». Однако судья отказал в ходатайстве, объяснив свое решение тем, что «это была работа следователя».
«Если он не удовлетворил ваше заявление, тогда надо было обратиться к вышестоящим прокурору и следственному суду. Я не буду за следователя доделывать его работу. Суд рассматривает только готовые доказательства и на основе этого выносит приговор. Отказать в детализации», - заявил судья Касымбеков.
Жауылбаев рассказал, что получал пенсию в размере 86 тыс. тенге, поэтому еще и подрабатывал. В день, когда их задержали, он как раз был на подработке у своей знакомой дома.
«Кто нас будет финансировать в таком возрасте? Даже если финансировали, то почему я дополнительно работал? Зачем я ремонтирую чьи-то дома? Если бы мы что-то хотели планировать, в первую очередь нам нужны деньги. И нужно быть известными среди народа. Скажите-ка, кто из нас известен?» – задается он вопросом.
«У меня 7 детей, 24 внука, думаете я про их будущее не думаю?» – отметил он.
По словам Жаната Казакбая, он не был знаком с остальными подсудимыми в декабре 2023 года, как утверждается в обвинительном акте. С Айдаром Мубараковым он познакомился в кафе «Наурыз», а с остальными подсудимыми в день приговора журналисту Думану Мухаммедкариму.
По словам Жауылбаева, в бизнес-центре «Аспара» они собрались, потому что там проходил тренинг от общественного объединения «Мукалмас» по вопросам референдума.
«Моя личная гражданская позиция - быть против (строительства – В.) на избирательном участке. Но я не вел агитацию. Считаю, что у каждого есть свои права», – считает он.
Айдар Мубараков, тоже заявил, что его не было в Талгаре и в доме Нурлана Жауылбаева, и он даже не знает, где тот живет. По его словам, он находился только в кафе «Наурыз». Он отмечает, что там познакомился Жанатом Казакбаем и Нурланом Темиргалиевым. Однако с ними он не обменивался номерами. Поэтому он увидел их уже после задержания.
«Нам не дали возможности прослушать аудио и видеозаписи, что является нарушением. Мы просили следователя об этом, чтобы удостовериться, были ли мы в этих местах, это наши слова или нет», – заявил он.
Фазылжан Сыдыков сообщил суду, что его не было в Талгаре, в бизнес-центре «Аспара» и в торговом доме «Март». По его словам, в кафе «Наурыз» активисты решили отпраздновать независимость Украины. И они не говорили о массовых беспорядках. «Кто-то там рандомно задал вопрос, что мы будем делать, если повторятся Январские события?», – говорит он, указывая на женщину, которая в обвинительном акте указывается как «неустановленная женщина».
«В “тракторном деле”, когда защищали своих подзащитных, мы говорили, что любые действия, произведенные на провокациях, не допустимы к доказательствам. Сейчас видим то же самое дело», – заявила Власти адвокатка Жанара Балгабаева.
После этого подсудимые и их адвокаты ходатайствовали о том, чтобы экспертизу Мирзаходжаева признали незаконной и не учитывали в материалах дела. Прокурор, в свою очередь, просил отказать в этом ходатайстве. В этот момент присутствовавший в зале суда отец журналиста Думана Мухаммедкарима Алмас Тилепов крикнул, что его сына осудили точно так же на основании экспертизы Мирзаходжаева. После этого Тилепова вывели из зала суда.
Государственный обвинитель Асилхан потребовал признать Жауылбаева, Казакбая, Сыздыкова, Темиргалиева и Мубаракова виновными по части 1 статьи 272 Уголовного кодекса и по части 3 статьи 24 УК РК и приговорить их к 5 годам лишения свободы.
Время, проведенное в СИЗО, он предложил засчитывать как полтора дня за один.
«Я надеялся, что после выяснения обстоятельств, обвинение, возможно, попросит другое наказание. К сожалению, этого не произошло», – прокомментировал выступление прокурора адвокат Толеген Берликожа.
«При этом даже в этих приписываемых словах нет призывов вроде “сломаем, сожжем”», – добавил он.
По его словам, согласно части 3 статьи 24 Уголовного кодекса, покушение на преступление считается готовностью к его совершению. Но здесь нет «ни преступления, ни соучастия, ни свидетелей, ни разрушений, ни оружия, ни плана преступления».
Подсудимый Фазылжан Сыздыков привел три эпизода, которые, по его словам, легли в основу возбуждения дела и подчеркнул, что в двух из них дата референдума по АЭС еще даже не была известна.
«Откуда мы могли знать в декабре 2023 года, что референдум состоится [6 октября 2024 года - В.] ? Затем в августе 2024 кто-то написал: “25 человек сидят, замышляют недоброе”. Выходит, будто мы уже тогда планировали митинг именно на 6 октября. Но ведь дату референдума никто не знал. Касым-Жомарт Токаев объявил её только 2 сентября. Мы обсудили, как будем наблюдателями на референдуме, лишь 5 сентября. Да, мы тогда собрались и обсудили это», — сказал он.
Адвокатка Жанар Балгабаева отметила тот момент, что прокурор в обвинительном акте зачитал, что ее подзащитные участвовали в экстремистских организациях. По ее словам, это непрофессионально с стороны прокурора, так обвинение в участии в экстремистских организациях было сразу снято.
Засекреченные свидетели
В суде также допросили Бесжана Толеубекулы, председателя общественного объединения «Независимые наблюдатели». По его словам, в день референдума подсудимые не планировали митинг и не призывали к нему других, а, напротив, намеревались выступать в качестве наблюдателей.
«Я считаю, что граждан, которые собирались быть наблюдателями или быть в мобильной группе, и помогать наблюдателям в день референдума, заранее задержали с целью запугивания», – считает он.
Со стороны защиты в суд были вызваны еще активисты, однако всех их судья не утвердил, среди допрошенных в суде – женщина, которая сдавала офис для проведения лекции по независимому наблюдению, а также пару общественников, которым помогали подсудимые.
Во время изучения материалов дела прокурор зачитал показания еще одних свидетелей, вызванных стороной обвинения. Один из них, представленный как Жанат Сембекулы, заявил, что 24 августа около пяти часов вечера находился в кафе «Наурыз». По его словам, неизвестные лица во время курения обсуждали предстоящий референдум.
«Они также обсуждали возможность государственного переворота во время проведения референдума. То есть предполагалось, что конец референдума будет похож на Январские события, однако подробностей я не слышал», – зачитал слова свидетеля прокурор.
Он отметил, что там было около 25 человек, среди которых были мужчины и женщины. Среди присутствующих он узнал активиста Нурлана Темиргалиева, одного из подсудимых, отметив, что тот часто выступает с различными активистскими высказываниями в социальных сетях. После этого свидетель решил обратиться в правоохранительные органы, «считая это своим гражданским долгом».
Еще один свидетель, указанный как Батыр Батыров, также находился в кафе и заметил там 20–25 человек за соседним столиком. Его показания совпадают с тем, что говорил Сембекулы.
Батыров среди всех активистов также узнал Нурлана Темиргалиева, заявив, что видел его ранее в интернете. Как и первый свидетель, он сообщил об этом сотрудникам полиции.
После этого адвокаты подсудимых ходатайствовали о вызове этих свидетелей в суд. Адвокат Галым Нурпеисов подчеркнул, что свидетели давали обобщенные показания о всех собравшихся, и важно выяснить, кто именно и что говорил в тот день, и как свидетели могут знать Темиргалиева. Однако судья в этом отказал.
Он также подчеркнул, что таким образом обеспечивает безопасность этих свидетелей.
Во время прений адвокат Толеген Берликожа отметил, что эти засекреченные свидетели не смогли описать Темиргалиева, хотя и утверждали, что он якобы призывал к массовым беспорядкам.
По его словам, в видеозаписях, которые представлены были кафе «Наурыз», видно, что Темиргалиев вообще ничего не говорил.
«Продемонстрирована ситуация, когда агенты, вот эти секретные лица, имитирующие преступную деятельность, пытались имитировать создание преступного сообщества. После того, как ничего из этого не вышло, обговорили наших подзащитных», – заявила она.
«Подсудимые высказывали лишь собственные субъективные мнения»
На одном из заседаний адвокатам удалось добиться того, чтобы суд рассмотрел альтернативную, независимую экспертизу. Ее включили в материалы дела, а также допросили самого эксперта Абая Каиржанова.
Его заключение основывалось не на тех стенограммах, которые использовал Мирзаходжаев, а на видеозаписях из открытых источников. На вопрос прокурора, почему он не запросил у адвокатов те материалы, эксперт пояснил, что получил конкретные вопросы и ссылки на видеозаписи, где подсудимые выступают и высказываются на эту тему.
«Параллельно мне дали и его заключение (Мирзаходжаева – В.). Я посмотрел, и удивился, откуда он такие выводы делает. По этим материалам ничего такого нет», – заявил он.
Каиржанов пришел к противоположным выводам, чем в заключении из обвинительного акта. В своем заключении он отмечает, что подсудимые высказывают лишь собственные субъективные мнения.
По предоставленным ему материалам, эксперт отметил, что Жанат Казакбай, выступая на пресс-конференции против строительства АЭС, заявил, что в случае катастрофы могут возникнуть проблемы с озером Балхаш, произойти радиационное загрязнение. А Фазылжан Сыдыков вместе с остальными встал и закричал: «Мы против!».
В свою очередь Нурлан Темиргалиев в Тиктоке выложил видео, где говорит, что в стране есть одна группа людей, которые всех призывают проголосовать за строительство АЭС.
«Казахстан — не территория России. Народ должен выразить свой протест против строительства АЭС. Такое строительство будет поддержкой войны Путина против Украины. (…) Я прошу президента принять решение не строить атомную электростанцию», – сказал он на видео.
Что касается Айдара Мубаракова, то он сделал два репоста в социальных сетях. В них говорилось о необходимости прекратить все договоренности по строительству АЭС, а также содержалась фраза: «Почему Токаев тянет казахов в российскую ядерную ловушку?».
Среди материалов, предоставленных независимому эксперту, было ещё одно видео. На нём Фазылжан Сыдыков заявляет, что он против строительства АЭС. После этого Айдар Мубараков вспоминает слова президента Касым-Жомарта Токаева о том, что в Казахстане будет построено демократическое общество. В ответ кто-то за кадром говорит: «Токаев мешает развитию страны». Однако, по словам эксперта, Мубараков не выразил солидарности с этим высказыванием. Затем на экране появляются имена Казакбая, Жауылбаева и Темиргалиева, а вслед за ними текст о том, что положение народа ухудшилось, что в стране есть политзаключенные, которых необходимо освободить, так как они невиновны.
По словам Каиржанова, подсудимые выступали против строительства АЭС и заявляли, что доверять этот проект «Росатому» нельзя. По их словам, в случае аварии возможны непоправимые последствия для Центрального Казахстана, озера Балхаш и прилегающих территорий.
«В ходе психолингвистического анализа я не обнаружил и не зафиксировал подобных призывов», — говорится в заключении.
Каиржанов также отметил, что заявления подсудимых носили разные формы. В одних случаях они ссылались на мнения ученых и специалистов, в других задавали вопросы.
По мнению эксперта, главная и единственная цель Нурлана Темиргалиева, Фазылжана Сыдыкова, Жаната Казакбая, Айдара Мубаракова и Нурлана Жауылбаева заключалась лишь в том, чтобы добиться отказа от строительства АЭС в Казахстане.
Приговор
26 августа в Алмалинском районном суде как обычно собрались родственники и сторонники обвиняемых. В ожидании приговора они обсуждали между собой, что надо было купить цветы, на случай если активистов все же освободят.
Судья Ернар Касымбеков зачитал приговор, в котором говорится, что всем подсудимым назначено ограничение свободы сроком на 4 года. Он добавил, что они не отрицали, что «распространяли брошюры против АЭС и проводили собрания, чтобы призывать людей к массовым беспорядкам» и что они не считают это преступлением.
«Но суд решил, что, так как это пенсионеры, и они перестали призывать людей к митингам, и сообщили, что не будут больше нарушать закон, им решили применять пробацию», – отметил он.
По словам адвоката Толегена Берликожа, позже его подзащитные будут подавать апелляционную жалобу.
«Пусть сначала выйдут на свободу, позже будем подавать апелляционную, кассационную жалобу, и в Верховный суд обратимся. Мы просили их оправдать, наше требование не удовлетворено», – заявил он после суда «Азаттық радиосы».
Адвокат Жанара Балгабаева считает, что этих активистов, так же как и семерых других, должны были отпустить за отсутствием состава преступления.
«То, что власти продержали 11 месяцев, никого не отпустив, я считаю наименьшим злом, которое могло быть. (...) Приговор это про одно, а ограничение про другое. Сам запрет и сама формулировка дополнительного наказания проясняет за что и для чего этих людей привлекали к ответственности. Для того, чтобы ограничить деятельность. И это пример оставшимся, чтобы были осторожны», – пояснила она журналисту «Власти».
