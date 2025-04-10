«Нурканат ага, в меня что-то воткнули»

В четверг, спустя полгода с ночи убийства 16-летнего Шерзата Полата в Талгаре, в Талдыкоргане в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу прошло предварительное слушание по этому делу. Суд будет проходить в открытом режиме и, как и обещала прокуратура, с прямой трансляцией.
«Власть» рассказывает о том как начался еще один громкий судебный процесс.
Предварительное слушание
Несмотря на то, что преступление произошло в Талгарском районе Алматинской области, местом проведения слушаний выбран Талдыкорган. В Верховном суде это объяснили тем, что девять обвиняемых содержатся в СИЗО центра соседней области Жетысу. Аналогичная причина не была преградой, когда судили независимого журналиста Думана Мухаммедкарима - его почти на каждое заседание везли из Талдыкоргана на суд в Конаев (расстояние между ними около 190 км).
Назначенный на 12 часов процесс начинается позже и с очень большим числом наблюдателей и журналистов. Последних в начале не пустили в зал заседаний, предоставив отдельный зал. Всех приехавших репортеров он вместить все равно не смог.
Отец Шерзата Полата, Каржаубай Нурымов, заявил журналистам, что недоволен результатами расследования. «На то причин много», - коротко ответил он и больше говорить с прессой не стал.
Его сестра, Перизат Нурымова, рассказала, что только двое из обвиняемых проходят по статье «Убийство», остальные - по статье «Хулиганство». С этим родные убитого подростка не согласны.
Позже к журналистам вышла заведующая отдела коммуникаций Верховного суда Перизат Садуакас-Хайруллина, приехавшая специально на начало процесса в Талдыкорган. Она сообщила журналистам, что их участие в суде будет зависеть от решения судьи после выяснения вопроса, согласны ли на это участники процесса.
Тогда же неожиданно выяснилось, что на скамье подсудимых оказались 9 человек, хотя до этого во время следствия говорилось о 11 подозреваемых. Один из них - несовершеннолетний. Между тем адвокат потерпевшей стороны Меирман Шекеев прояснил ситуацию:
«Изначально было 13 подозреваемых, но после установления того, что двое из них вообще не имели никакого отношения к делу, они были исключены из числа подозреваемых. Затем еще две девушки были допрошены только в качестве свидетелей. Они не играли активной роли», - добавил Шекеев.
Спустя полтора часа суд постановил о проведении судебного заседания в открытом режиме и с трансляцией на Youtube-канале Верховного суда. Тогда журналистов с камерами запустили в зал, остальным организовали трансляцию.
Версия обвинения
В начале слушания судья предупредил СМИ, что лица подсудимых нельзя снимать и публиковать. А гособвинитель Ержан Куракбаев зачитал обвинительный акт.
По версии обвинения, 3 октября 2024 года в 23:22 Дархан Аскентай, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в магазин «Камажай», принадлежащий отцу Шерзата Полата — Каржаубаю Нурымову. Он взял три бутылки пива и четыре сигареты, после чего попросил своего знакомого по имени Аскарбек перевести 1000 тенге на указанный у кассы номер Kaspi. Ещё 1000 тенге он оплатил наличными.
Через десять минут в магазин зашёл Шерзат Полат, чтобы поставить свой телефон на зарядку. Следом зашёл и Аскентай, который также попросил поставить его телефон на зарядку. Нурымов согласился. После этого Аскентай вышел на улицу и продолжил пить пиво. Позже он вернулся и забрал свой телефон.
Полат всё это время наблюдал за происходящим. Выйдя на улицу, он дважды ударил Аскентая в область правого глаза — за то, что тот материл его отца. Нурымов, который всё видел изнутри магазина, тоже вышел на улицу и сделал сыну замечание. Затем Нурымов извинился перед Аскентаем, промыл его рану и пообещал возместить ущерб, причиненный здоровью. Однако Аскентай не стал слушать извинения и позвал в магазин своего знакомого — Токтаубаева.
Токтаубаев вместе с другим знакомым Ыскаковым приехали к магазину «Камажай». Нурымов увидев, что Аскентай собирает людей, позвал своего брата Нурканата Гаипбаева.
Затем Токтаубаев и Аскентай начали высказывать свое недовольство Гаипбаеву. Гаипбаев сказал, что его младший брат несовершеннолетний, многое еще не понимает из-за возраста, и от имени братишки попросил прощения, призывая Токтаубаева и Аскентая решить все без конфликта.
Токтаубаев и Аскентай некоторое время выясняли, оплачено ли было пиво, взятое в магазине. Позднее Нурымов увидел, как Аскентай, стоя перед магазином, несмотря на его извинения, продолжает провоцировать конфликт и зовёт других людей. Тогда Нурымов взял кухонный нож у кассы и вышел на улицу, направляясь к Аскентаю. Однако Шерзат Полат вышел ему навстречу и пытался успокоить отца.
В это время Токтаубаев, зная, что его брат Азамат, а также знакомые — Шынасыл, Сакиев, Ильясов и Белгожаев — находятся в кафе «Эйфория» в Талгаре, и предполагая, что может произойти групповая драка, позвонил Белгожаеву и попросил всех приехать к магазину «Қамажай», утверждая, что ему и друзьям угрожают ножом.
До их прибытия Полат позвал своих друзей прийти и поддержать его. Они прибыли к магазину в 00:34. В это время к магазину подъехали Калиахмет, Абдикадыр и Мурат, зашли внутрь, намереваясь купить пиво. Через три минуты, в 00:38, к магазину подъехали друзья Токтаубаева и две девушки.
На тот момент перед магазином находились Полат, его брат Гаипбаев, а также их друзья — Сейсенбай, Мехмет Алдияр, Мехмет Ахмет и Майтурсынов. С противоположной стороны стояли Нурбол Токтаубаев, Аскентай и Ыскак. Внутри магазина находились Калиахмет, Абдикадыр и Мурат. Нурымов всё это время выходил и заходил в магазин.
А Белкожаев, Шынасыл, Ильясов, Сакиев и Токтаубаев, заранее сговорившись, будучи пьяными и заранее подготовив ножи, направились в магазин. Они начали драку, применяя ножи как оружие, по отношению к Полату, Нурымову, Гаипбаеву и несовершеннолетнему другу Полата.
«Скорую»
Шынасыл первым ударил кулаком по лицу несовершеннолетнего Махмета Ахмета. После этого его забрали друзья.
Нурымов, войдя в магазин «Қамажай», услышав, что ударили несовершеннолетнего Махмета, взял кухонный нож у кассы и вышел с ним. В этот момент Калиахмет схватил его за руку.
В это время человек, стоявший неподалеку от магазина и державший охотничье ружьё 16 калибра, выстрелил дважды. Один из выстрелов попал в балкон дома напротив, а второй — в стену другого дома.
Обвинение считает, что удар ножом Полату нанес Шынасыл и делал это намеренно, пытаясь убить подростка - он нанес ему удар в область сердца. В этот момент у магазина уже находились мама и бабушка подростка, но их отталкивали участники драки. Ранения различной степени нанесли и брату Полата и его отцу.
После удара ножом Шерзат упал на землю и закричал: «Нурканат ага, в меня что-то воткнули». Гаипбаев начал кричать «Скорую». Мать подростка первой добралась до него, обняла его.
В это время к ним подошел Белгожаев, он пинал Полата по голове, а затем несколько раз бил его по голове рукояткой складного ножа. Ильясов, в свою очередь, поднял лежащее рядом на земле ружье калибра 16 и один раз ударил им по голове Полата, при этом удар пришелся по руке его матери Бишембиевой. Затем он несколько раз ударил Гаипбаева по голове ружьем.
Гаипбаева сильно избили и также несколько раз ударили ножом в бедро, после чего он потерял сознание.
Азамат Токтаубаев подобрал на земле телефон Нурымова и все они скрылись с места.
После этого Нурымов отвез сына и брата (9 декабря прошлого года Нурганат Гаипбаев был найден мертвым на окраине города, по предварительным данным, он совершил суицид – В.) в Талгарскую центральную больницу, где Шерзат Полат скончался.
Все подсудимые обвиняются в хулиганстве, двое – Абзал Шынасыл и Равиль Сакиев – в покушении на убийство. По версии обвинения, непосредственно убийство совершил Шынасыл. Помимо хулиганства, Азамат Токтаубаев также обвиняется в краже. Также несовершеннолетний Думан Ыскаков обвиняется в сокрытии тяжкого преступления.
Чем завершилось слушание?
После обвинительного акта судья Ержан Жанузаков спросил мнение подсудимых о проведении процесса в суде присяжных, они высказались против. Затем последовало ходатайство от стороны потерпевших о проведении судебного процесса не в Талдыкоргане, а в Карасайском районе. Но судья Жанузаков сразу отказал в этом, сообщив, что в Алматинской области нет следственного изолятора для подсудимых.
Сторона потерпевших собирается повторно подавать ходатайство о переносе процесса в Карасайский район, так как Талыкорган неудобен для них.
«Потерпевшие и так с трудом передвигаются после случившейся трагедии. Доставка обвиняемых в суд — это не наша забота», - заявил адвокат Меирман Шекеев.
По данному делу потерпевшими признаны четыре человека, их интересы представляют семь адвокатов. Главное судебное разбирательство по делу об убийстве Шерзата Полата назначено на 10 утра 17 апреля.
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