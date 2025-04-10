«Нурканат ага, в меня что-то воткнули»

Токтаубаев вместе с другим знакомым Ыскаковым приехали к магазину «Камажай». Нурымов увидев, что Аскентай собирает людей, позвал своего брата Нурканата Гаипбаева.

Затем Токтаубаев и Аскентай начали высказывать свое недовольство Гаипбаеву. Гаипбаев сказал, что его младший брат несовершеннолетний, многое еще не понимает из-за возраста, и от имени братишки попросил прощения, призывая Токтаубаева и Аскентая решить все без конфликта.

Токтаубаев и Аскентай некоторое время выясняли, оплачено ли было пиво, взятое в магазине. Позднее Нурымов увидел, как Аскентай, стоя перед магазином, несмотря на его извинения, продолжает провоцировать конфликт и зовёт других людей. Тогда Нурымов взял кухонный нож у кассы и вышел на улицу, направляясь к Аскентаю. Однако Шерзат Полат вышел ему навстречу и пытался успокоить отца.

В это время Токтаубаев, зная, что его брат Азамат, а также знакомые — Шынасыл, Сакиев, Ильясов и Белгожаев — находятся в кафе «Эйфория» в Талгаре, и предполагая, что может произойти групповая драка, позвонил Белгожаеву и попросил всех приехать к магазину «Қамажай», утверждая, что ему и друзьям угрожают ножом.

До их прибытия Полат позвал своих друзей прийти и поддержать его. Они прибыли к магазину в 00:34. В это время к магазину подъехали Калиахмет, Абдикадыр и Мурат, зашли внутрь, намереваясь купить пиво. Через три минуты, в 00:38, к магазину подъехали друзья Токтаубаева и две девушки.

На тот момент перед магазином находились Полат, его брат Гаипбаев, а также их друзья — Сейсенбай, Мехмет Алдияр, Мехмет Ахмет и Майтурсынов. С противоположной стороны стояли Нурбол Токтаубаев, Аскентай и Ыскак. Внутри магазина находились Калиахмет, Абдикадыр и Мурат. Нурымов всё это время выходил и заходил в магазин.

А Белкожаев, Шынасыл, Ильясов, Сакиев и Токтаубаев, заранее сговорившись, будучи пьяными и заранее подготовив ножи, направились в магазин. Они начали драку, применяя ножи как оружие, по отношению к Полату, Нурымову, Гаипбаеву и несовершеннолетнему другу Полата.