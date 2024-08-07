Семь лет за интервью

Суд над Думаном Мухаммедкаримом проходит в городском суде Конаева, в 80 километрах от Алматы. Несмотря на закрытый процесс и знойную жару, его сторонники постоянно собираются у здания суда, чтобы поддержать журналиста. Они приходят только для того, чтобы увидеть на доли секунды как Мухаммедкарим машет им рукой из полицейской машины во время конвоирования.

«Думан — настоящий борец за народ и правду. Его за это и посадили в тюрьму. Никаких доказательств его преступлений нет, его посадили, потому что боялись такого человека, который говорит правду», — говорит желтоксановец Сайлау Лепесов, который ездит в Конаев из Алматы, чтобы поддержать журналиста.

Среди собравшихся у суда в Конаеве самые разные люди - от политических активистов до правозащитников. Они прячутся от жары среди деревьев, близко посаженных на небольшом дворе перед судом и толкаются каждый раз, чтобы выслушать новости от адвоката, заходящего и выходящего из зала суда. Перед судом же стоят полицейские, которые не пропускают посторонних в здание.

«Думана ничего не остановит. Я думаю, что этим судом он лишь еще больше завоевал сердца людей», — сказал его адвокат Галым Нурпеисов, выйдя из зала суда 1 августа. В этот день было последнее слово журналиста, на котором он отверг все обвинения. Нурпеисов сообщил, что приговор будет вынесен на следующий день , хотя ожидали его именно первого числа.