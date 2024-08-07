Семь лет за интервью

2 августа журналиста Думана Мухаммедкарима приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в «финансировании экстремизма» и «участии в запрещенной организации». Он больше года провел под стражей, ожидая итогов следствия и судебного процесса.
Власть рассказывает о Мухаммедкариме, о том, за что его осудили и почему правозащитники считают его политическим заключенным.
Суд над Думаном Мухаммедкаримом проходит в городском суде Конаева, в 80 километрах от Алматы. Несмотря на закрытый процесс и знойную жару, его сторонники постоянно собираются у здания суда, чтобы поддержать журналиста. Они приходят только для того, чтобы увидеть на доли секунды как Мухаммедкарим машет им рукой из полицейской машины во время конвоирования.
«Думан — настоящий борец за народ и правду. Его за это и посадили в тюрьму. Никаких доказательств его преступлений нет, его посадили, потому что боялись такого человека, который говорит правду», — говорит желтоксановец Сайлау Лепесов, который ездит в Конаев из Алматы, чтобы поддержать журналиста.
Среди собравшихся у суда в Конаеве самые разные люди - от политических активистов до правозащитников. Они прячутся от жары среди деревьев, близко посаженных на небольшом дворе перед судом и толкаются каждый раз, чтобы выслушать новости от адвоката, заходящего и выходящего из зала суда. Перед судом же стоят полицейские, которые не пропускают посторонних в здание.
«Думана ничего не остановит. Я думаю, что этим судом он лишь еще больше завоевал сердца людей», — сказал его адвокат Галым Нурпеисов, выйдя из зала суда 1 августа. В этот день было последнее слово журналиста, на котором он отверг все обвинения. Нурпеисов сообщил, что приговор будет вынесен на следующий день , хотя ожидали его именно первого числа.
Иногда суды завершаются стычками с полицейскими. Так было и в тот день, когда люди, возмущенные переносом днем приговора, потребовали освободить журналиста немедленно. Выкрикивая «Думанға бостандық!» (Свободу Думану!), они перекрыли дорогу полицейской машине, которая должна была вывезти журналиста.
Открыть проезд помогли лишь сотрудники СОБРа, оттеснившие группу поддержки, которая во многом состоит из пожилых людей, одетых в синие футболки и кепки с надписью «Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ» (перевод – «Можно отрезать голову, но нельзя отрезать язык» – В.).
Тогда сотрудник прокуратуры потребовал от собравшихся разойтись, сообщив, что их акция не санкционирована местными властями.
После окончания суда политик Рысбек Сарсенбай призвал людей следом отправиться на судебный процесс над журналистом и активистом Абзалом Достияром, которого полиция задержала на пути к суду. Позже сго арестовали на 20 суток за участие в несанкционированном митинге 15 июля во время очередного судебного процесса над Мухаммедкаримом.
В этот же день арестовали на 10 суток и председателя «Атажұрт партиясы» Бекзата Максутхана, который также направлялся на судебный процесс над журналистом.
На следующий день приговор, который должен был быть оглашен в 18:00, без объяснения причин судья огласил на два часа раньше. Адвокатам сообщили о том, что суд пройдет в онлайн формате за час до заседания.
В итоге Думана Мухаммедкарима приговорили к семи годам лишения свободы. Журналисту также запретили заниматься общественно-политической деятельностью на три года.
Кто такой Думан Мухаммедкарим?
Думан Мухаммедкарим долгое время работал на государственных каналах и в пресс-службе акиматов разных регионов. Однако в 2020 году он направил свою деятельность в совершенно другое русло.
В том году журналист открыл на YouTube канал Ne Deidi. Сейчас у этого канала 147 тысяч подписчиков. Думан снимал видеоролики на политические темы, особенно подвергая власти критике за их действия во время Кровавого Января.
«Почему журналисты, которые говорят правду − в тюрьмах? Почему люди, которые требуют справедливости и выходят на митинги, становятся жертвами пыток? Почему наша же власть пытается нас уничтожить?», — говорил он.
Он также принял участие в прошлогодних парламентских выборах в качестве кандидата в депутаты мажилиса. Поначалу он столкнулся со многими препятствиями: ему было отказано в регистрации, поскольку он не был зарегистрирован нигде в стране уже восемь месяцев. Позже он подал в суд на Центризбирком и получил право баллотироваться и кандидатское удостоверение.
«19 марта мы увидим, кто такой народ и кто такие власти. Мы посмотрим, пойдет ли Казахстан эволюционным путем», — говорил Мухаммедкарим на предвыборном выступлении.
Однако, согласно официальным результатам выборов, журналист не смог набрать достаточного количества голосов и пройти в мажилис.
Задержания и суд
В марте Мухаммедкарима арестовали на 25 суток за то, что он «призывал людей к протесту» против результатов парламентских выборов.
«Я выйду, чтобы выразить свое недовольство. Но я подчеркиваю, я ничего не пропагандирую, никого не призываю. Но если вы придете и вас будут задерживать, арестовывать, можете говорить, что вас созвал Думан. Пусть лучше меня посадят, чем вас всех. Если в будущем меня решат осудить, то должны остаться люди, которые смогут меня защитить», — заявлял тогда Мухаммедкарим, сообщая о своем намерении выйти на протест.
Спустя несколько недель после освобождения его вновь арестовали на 25 суток, сославшись на видео, в котором он «призывал людей к протестам».
Тогда же стало известно, что правоохранительными органами было возбуждено дело по «участию в запрещенной организации», где Мухаммедкарим стал «свидетелем, имеющим право на защиту». Спустя два дня после освобождения из под ареста его вновь задержали. А в его уголовное дело была добавлена статья «финансирование экстремизма».
Во время следствия адвокат журналиста Нурпеисов сообщил, что Мухаммедкариму предложили пойти на сделку. По словам Нурпеисова, если журналист откажется от своих взглядов и перестанет заниматься журналистикой - ему дадут шесть лет условно и выпустят из-под стражи. Если он не согласится, то его посадят на семь лет.
Журналист не согласился.
«В основе всего этого лежит политическая основа, здесь нет никакого криминального элемента», — убежден адвокат Нурпеисов.
Закрытый процесс и жестокое обращение
12 февраля 2024 года, спустя восемь месяцев после ареста, состоялось предварительное слушание по делу Думана Мухаммедкарима. Сторонников журналиста не пустили в суд под предлогом отсутствия места в зале. Через некоторое время суд удовлетворил ходатайство прокурора о проведении судебного процесса в закрытом режиме, ссылаясь на «угрозу жизни для свидетеля».
Ни прокурор, ни суд так и не объяснили, что означает эта «угроза». Таким же закрытым был процесс над политическим активистом, лидером незарегистрированной партии «Алға, Қазақстан!» Маратом Жыланбаевым. Его судили по тем же статьям и дали тот же срок.
Мухаммедкарим в знак протеста объявлял голодовку, что негативно сказалось на его здоровье. В июле его положили в спецпалату многопрофильной больницы Конаева.
«Длительные голодовки, сильное переохлаждение зимой, когда его возили из Талдыкоргана в Конаев и обратно, отсутствие лечения и малоподвижный образ жизни, а также стресс отразились на его здоровье. Сейчас у него «букет» заболеваний. Те старые проблемы, на которые ранее не обращали внимания по молодости, на базе такого мощнейшего психоэмоционального стресса начали давать о себе знать», – говорит адвокат Нурпеисов.
Защитники неоднократно писали письма и жалобы, призывая освободить или лечить журналиста. Однако жалобы не удовлетворялись.
Отец Думана говорил о том, что Мухаммедкарим не мог даже сидеть на суде в мае из-за болезни почек. По словам адвоката, каждая перевозка подсудимого из СИЗО в Талдыкоргане на суд в Конаев (расстояние между ними около 190 км), причиняет вред его здоровью. Они подавали прошение о переводе Мухаммедкарима под домашний арест, но эта просьба не была удовлетворена.
Также в конце февраля журналист сообщил о жестоком обращении по дороге из суда в Конаеве в СИЗО в Талдыкоргане. По словам адвокота, после суда его скрутили, вывели практически волоком и жестко бросили в неутепленный и никак не отапливаемый автозак.
«Во-первых, холодно, во-вторых, задувает. В сидушке находился гвоздь, и чтобы хоть как-то обратить внимание на весь вот этот беспредел, он им начал протыкать себе руку», – также добавил он.
По заявлению журналиста было открыто досудебное производство, но уже через два месяца оно было прекращено за «отсутствием состава преступления».
Тем не менее, по словам Нурпеисова, Мухаммедкарим не хочет жаловаться на свое здоровье, чтобы «не прикрываться этим».
Политическое преследование
В обращении международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) с требованием освободить Мухаммедкарима говорится, что обвинения, выдвинутые против него, вызваны интервью c Мухтаром Аблязовым, лидером оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), запрещенной казахстанским судом организации.
По данным психолого-филологической экспертизы интервью, проведенной по заказу государства, некоторые слова Мухаммедкарима «пропагандируют экстремистские идеи и взгляды» и «свидетельствуют о признаках участия в деятельности экстремистской организации ДВК».
Однако здесь есть и другой момент. В анализе отмечается, что Аблязов и Мухаммедкарим говорили о том, что «политические перемены должны происходить мирным путем» и что «предложенный для анализа материал не содержит никаких призывов к организации митинга и захвату власти».
Под видео Мухаммедкарим разместил обращение Аблязова с призывом поддержать его донатами в связи с судебными издержками во Франции. Следователи решили, что тем самым он «финансировал экстремизм».
«Приговор Мухаммедкариму показывает, что дело было возбуждено по политическим мотивам. Потому что он независимый журналист, не входящий ни в какую политическую партию. Это смешно, что он был членом “ДВК” или собирал деньги для экстремистов. Это приговор не Думану, а приговор нашим властям», — комментирует обвинения Нурпеисов.
По данным HRW, в обвинительном заключении упоминаются еще два видео, снятые Мухаммедкаримом 29 и 30 апреля 2023 года. В них журналист говорил о предстоящем митинге 1 мая. Государственный эксперт пришел к выводу, что речь журналиста «содержит признаки пропаганды экстремистских идей и взглядов».
«Власти Казахстана пытаются заставить замолчать открытого и независимого журналиста, который неоднократно критиковал власти и пытался реализовать свое право на мирные собрания», — констатировала Мира Риттманн, исследователь HRW в Центральной Азии.
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