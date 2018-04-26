«Мы понимаем важность собственных маленьких историй»

С 2012 года супружеская и творческая пара из Алматы - Анатолий Огай и Татьяна Пак - учатся и работают в США. За это время Анатолий окончил магистратуру по классу актерства в California Institute of Arts, Татьяна - режиссерский факультет в Art Center College of Design. Спустя шесть лет они приедут на родину, чтобы показать местному зрителю собственную монодраму «ОТОСОТР: по другую сторону реки» . В основе спектакля - личная история деда Анатолия, участника Великой Отечественной войны

Что означает название вашей постановки? Что это за слово - «ОТОСОТР»? Анатолий: Слово «ОТОСОТР» появилось в какой-то момент создания пьесы как автоматная очередь, отдающаяся в висках. Как что-то округлое, что-то фонетически завораживающее, и нам это понравилось, и мы решили его оставить. Татьяна: Это, как вы поняли, выдуманное слово, которого не существует. Мы надеемся, что человек, который придет на спектакль, получит ответ на вопрос, что такое ОТОСОТР. Мы хотели вложить в это слово интригу, но мы обещаем, что объясним, и люди поймут, что же такое ОТОСОТР. Как долго шла работа над пьесой? А: Я начал писать пьесу в 2012 году. Все это началось с маленьких зарисовок, маленьких сцен. Я не совсем понимал, как это можно совместить, но имел общее представление. И за то время, пока я учился в университете, я писал этот моноспектакль. К концу обучения у меня получился первый черновик. Это просто был какой-то набор сцен без точной последовательности. Моноспектакль основан на интервью, которое я взял у своего дедушки перед отъездом. И следующие три года я потихоньку как-то оформлял, пытался понять, дал почитать Татьяне. У меня было несколько предметов, на которые я приносил этот черновик как свою финальную работу, и там получал какой-то фидбэк, после которого было понятно, что в принципе нужно делать дальше с моноспектаклем, чтобы это было чем-то более понятным. Интересно, что черновик по-русски и черновик по-английски - это совершенно две разные вещи. Т: Да, у нас спектакль существует в двух вариантах: на английском языке и на русском языке. Два спектакля отличаются друг от друга? Т: Они, конечно, отличаются друг от друга, но не кардинально, потому что история то одна - дедушка был один, и Анатолий Огай тоже один. Но есть какие-то вещи, которые пришлось адаптировать, перевести, объяснить. А: Какие-то шутки нужно было переделывать, какие-то фразы. Т: Например, объяснить, что такое Дальний Восток. В английской версии была шутка про бейглы (традиционные американские булочки к завтраку, испеченные в форме кольца. - V): Анатолий сравнивает человека с бейглом, но в русском языке это непонятно, поэтому мы убираем такие вещи. А на каком языке изначально писалась пьеса? А: Ситуация интересная. Русский вроде как мой родной язык, но из-за того, что я учился на английском языке, очень многие вещи об искусстве, о театре, об актерстве, пьесы, которые мы читали, были на английском, и поэтому какие-то вещи мне было проще выражать именно на нем. И первая читка тоже была не на русском языке. И только потом я начал это все переводить, и до меня начало, наконец, доходить, что, оказывается, какие-то вещи не будут понятны русскому слушателю. В то же время нужно было обязательно объяснить какие-то вещи для западного слушателя. Т: Да, например, что такое портянки. Шутка с портянками у нас ушла. А: Шутка с портянками ушла, потому что для человека (хоть это и очень интересно) объяснить, что ты какой-то тряпкой обматываешь ногу... А почему нельзя взять носок, не понятно.

Работа над пьесой продолжается до сих пор, или вы пришли к какой-то финальной версии?

А: Сейчас идет очень интересный процесс, потому что текст пьесы - особенно театральной - не может жить так, как написал его драматург. Такого не бывает. Т: Даже когда драматург - он же и исполнитель. А: Почему всегда, когда ты открываешь пьесу (по крайней мере, западную), тебе обязательно пишут первый оригинальный состав, который работал над этим спектаклем? Потому что именно первый состав и является соавтором драматурга, потому что он понимает, что какие-то слова, которые он писал, не так вылетают, что какие-то вещи нужно опускать. И вот сейчас у нас с Татьяной как раз идет процесс работы над спектаклем, где у нас друг от друга идет фидбэк, где мы пытаемся понять, что можно убрать, возникает какой-то спор, диалог о том, что нужно оставить, нужно ли это оставить в таком варианте, или это нужно немножко изменить, но чтобы было понятно. Т: Есть ритм/напряжение, в котором мы бы хотели держать зрителя. И когда какие-то фразы, шутки, пассажи вылетают... У нас потому что очень много пересечений - во времени, в героях, в трансформациях. Очень важно зрителя держать в этом состоянии, но при этом не потерять, когда мы переходим на другого персонажа. Да, текст до сих пор меняет свою форму, но становится более понятным. Насколько я помню, в спектакле большую роль играет еще и музыка... Т: Очень много музыки в моноспектакле. Это не мюзикл, но это достаточно музыкальная постановка. И поэтому ритм старого слога, ритм нового современного слога вместе с песнями нужно было как-то совместить, чтобы оно не резало слух. Мы всё равно стараемся ориентироваться на зрителя, чтобы это всё ложилось одним мелодичным потоком. А: Я музыкой давно очень занимаюсь, в музыкальную школу я пришел в 1999 году. С этих пор меня музыка и преследует. Я имел очень-очень ограниченное понятие о театре в силу моей собственной предвзятости к современному театру, в силу того, что театр в Казахстане большинство людей знают по театру Лермонтова на русском языке и театру Ауэзова на казахском языке. Соответственно то, как я думал, каким должен быть мой моноспектакль, тоже было очень ограниченным. И пока я учился, пока я смотрел новые работы, рамки расширялись. Рамки того, из чего в принципе может состоять мой спектакль, что я могу делать, что может быть интересным. И в какой-то момент я брал урок музыкальной композиции в университете, и нужно было принести на финальный урок - это был не мой профиль, разумеется - какую-то композицию. У меня лежал рядом текст моего моноспектакля, композиция, и как-то это гармонично получилось, когда я презентовал это на последнем уроке, получил какой-то фидбэк, меня вдруг осенило: «А почему в моей пьесе не может быть фортепиано, не может быть музыки, каких-то песен - может быть, даже в какой-то современной форме?» Так музыка как-то очень органично влилась, чему я очень рад. Т: Самым большим уроком для нас стала возможность рассказывать свои собственные истории через действительно свое творчество. Раньше у нас какие-то примеры были не наши, и я всегда думала, что если фильм, то он обязательно должен быть прекрасным, блестящим, голливудским, и не может быть ручной камеры и каких-то таких историй. Сейчас мы понимаем важность собственных маленьких историй, аутентичного рассказа. Соединить свою историю с тем, как ты это рассказываешь через музыку. Мне кажется, это было для него очень легко. И иногда песни даже писались раньше,чем некоторые сцены. Кто-то вживую уже смог оценить ваш моноспектакль? Т: Да, были две публичные читки, но премьера будет проходить в Алматы в мае. Как прошла читка в Алматы? Какие впечатления вы получили? Что-то изменилось в пьесе после этого? Т: Самое первое, что мы поняли: нужно обязательно приезжать обратно уже с постановкой. Мы, если честно, не ожидали, что у людей будет такая реакция со слезами на глазах. И мы очень боялись, потому что в таком тоне не привыкли слышать о войне, но люди поняли и приняли. Там у нас есть много разных жестких шуток, но один комментарий был интересным, что, может быть, было недостаточно корейской темы в ней. И вот это мы, конечно, доработали и дополнили. А: Выступать дома - это как твоя собственная футбольная команда играет дома, хотя нам это не совсем знакомо, конечно, но я представляю это именно так. Мы выросли в Алматы, это все наши друзья, наши родные, близкие, поэтому выступать дома - это счастье.

Почему вам в принципе важно было поделиться историей вашего дедушки? Почему важно ее рассказать?

А: Подрастающее поколение, ребята, которые родились после 2000-х годов, они ведь, понимаете, настолько оторваны от войны. Вот мой дедушка - он ушел из жизни год назад. Люди, которые родились недавно, уже не слышат даже историй. Они видят более переработанную, голливудскую версию войны, которую показывают в кино и по телевизору, а что это такое, настоящих историй нет. А помнить об этом нужно, рассказать об этом ужасе нужно, о последствиях войны, чтобы, по крайней мере, не повторить этих самых же ошибок. Т: Интересно, что история корейцев настолько многогранна, там есть много о чем услышать - не только даже о Второй мировой войне, а также о депортации корейцев, откуда мы появились на казахской земле, почему мы говорим на русском языке. И это тоже отчасти объясняет, почему нам важно рассказать об этом, потому что сейчас как раз мы чувствуем в себе силу как молодые storyteller-ы. 6 лет назад мы не готовы были, это слишком личная история. Мы думали, что, возможно, это никому не нужно. Но сейчас с каждым днем я все больше понимаю, что хочется рассказать, поделиться. Хочется, чтобы люди пришли и услышали. И ещё. Я, например, не была внучкой героя, поэтому для меня это вот такой пафос, это война, это фильмы, это пропаганда, а тут это настоящая история человека, который жил с героем Великой Отечественной войны. Этот человек жил до 92 лет практически. Это совершенно другое. А: Я думаю, несмотря на то, что корейская депортация, корейская линия - достаточно частная, все равно мы поднимаем темы принадлежности, темы корней. Потому что сами казахи - номады, которые странствовали по Центральной Азии от одного дома в другой, поставили юрту, пожили-пожили, уехали. И депортированные корейцы, которые непонятно каким образом оказались в Центральной Азии. Русские, которые были переброшены сюда во время войны. Уйгуры, у которых есть провинция на границе с Китаем, и здесь они живут. Мне кажется, сейчас в 21 веке тема принадлежности к своей земле... Мы стараемся ответить на эти вопросы: есть ли она, нужна ли она, актуально ли это еще, или уже можно об этом забыть. Для себя вы на эти вопросы нашли ответы? А: Конечно. Т: Моноспектакль - это один из шагов по поиску ответа на этот вопрос. А насколько музыка и юмор приемлемы в рассказе о в общем-то трагических событиях прошлого? Т: Мы такие смелые ребята! Форма была выбрана специально, чтобы донести молодому поколению о войне. Мы так и говорим - это военная история для поколения интернета. Мы бы очень хотели, чтобы наше поколение и поколение младше пришли и посмотрели, услышали и вдохновились, вынесли какие-то уроки. Именно эта форма One Man Show (это не совсем моноспектакль, когда мы говорим на русском языке) доступна, понятна и интересна молодому зрителю. А: Есть форма, когда Бенедикт Камбербэтч выходит в «Гамлете» или Евгений Миронов выходит в «Гамлете», и вот он 3 часа переживает Шекспира, текст, который был написан 500 лет назад. Там, конечно, есть какие-то свои каноны, и вот люди стараются их разрушить, но всё-таки один человек остается на сцене, переживает драму. Здесь немножко другая форма. Как я уже сказал, у нас не было задачи быть чем-то одним. Была задача рассказать историю, и получилось так, чтобы когда-то эту историю рассказывает продавец войны, который призывает на войну молодого парня, а когда-то это песня, а когда-то это обычная сцена разговора со зрителем, философское размышление. У нас не было обременяющей привязки, и это, на самом деле, окрыляет. Вы считаете себя театральными инноваторами? А: Одним из моих любимых театральных инноваторов является Ежи Гротовский - основатель польского театра, начал свой творческий путь в 60-х годах прошлого века. Он был последователем Мейерхольда. Для меня он действительно инноватор, потому что форма, к которой он пришел, существует до сих пор, спустя 50 лет. Это было инновацией. Т: Но это, понимаете, уже для нас. Я не думаю, что он стоял на сцене и думал: «Я - инноватор». Но то, что мы делаем что-то необычное - это да. Так мы можем описать. А инноваторы мы или нет, посмотрим. Время покажет.

Как вы себе представляете казахстанского театрального зрителя? Есть ли у него вкус? А: У людей явно есть какой-то вкус, только разница в том, какой он. Мне кажется, что нужно просто выбирать правильные слова, топики для разговора, чтобы заинтересовать зрителя. Может быть, если человек не ходит в театр, это потому что ему неинтересно смотреть на стенания Треплева (герой комедии Антона Чехова «Чайка», 1896. - V), которые были 100 лет назад. Может быть, ему нужно показать его самого, и тогда ему станет интересно. Мне кажется, вся загвоздка современного театра в Казахстане именно в этом. Т: Но мы, конечно же, с Алматы, и здесь немножко другая история. Мы не можем говорить про весь Казахстан. Но сейчас в Алматы даже посмотрите, сколько появилось новых театральных трупп! С одной стороны, и спектакли появились про нас, с другой стороны, хочется верить, что и зритель стал более открытым. А: Однозначно. Даже когда в прошлый раз мы были в Казахстане, меня приглашали на две репетиции одной театральной труппы. Когда они мне рассказали, что их работа посвящена проблеме кражи невест, я у них спросил: «Это что-то из истории?» А они мне говорят: «Нет, это происходит сейчас. Конкретно в данное время. Людей крадут». И я, если честно, был так сильно поражен... А вы для себя нашли в Казахстане новые сюжеты? Т: Бесконечное множество. А: Последние несколько лет голова просто бурлит. В этот приезд хочется поговорить со многими людьми, взять много интервью - хотя бы очень коротеньких - у простых людей. Потому что особенно интересны частные маленькие истории - из них составляется большая картина, нежели просто описывать народ какими-то общими эпитетами. Т: У Анатолия уже есть идея для следующего моноспектакля, а я сейчас работаю над двумя проектами. Один из них - документальный фильм, который внезапно тоже затрагивает корейскую тему. Я - человек, который никогда не воспринимал себя кореянкой. Я всегда воспринимала себя человеком из Казахстана... А может быть, это еще и связано с тем, что наши бабули и дедули в прошлом году ушли из жизни и, конечно же, ты всегда рефлексируешь по поводу того, что с тобой происходит. И это проект о корейцах, рожденных вне Кореи. А еще работаю над историей магического реализма - это мой любимый жанр как в кино, так и в литературе. Это художественный фильм про девушку, которая живет вне времени, вне социума... В общем, очень интересная история. Проектов очень много, но и много времени нужно для того, чтобы что-то случилось. А: Чтобы вы понимали, одновременно разрабатываются несколько проектов... Какой-то у тебя на верхней полке, какой-то - на нижней, какой-то у тебя на столе лежит. Идей штук 7-8. Т: У нас есть идея снять альманах и рассказать истории людей, о которых обычно не рассказывают в кино. Нам хотелось бы создать такую историю, которая соединила бы немножечко разные регионы Казахстана, чтобы люди все себя узнали в этих историях. Это планируется как художественный фильм. Мы сейчас как раз его питчуем разным продюсерам в Казахстане. Мы, конечно, планируем снимать там, где написаны истории. Ваша постановка уже принята к участию в двух самых престижных театральных фестивалях мира в Шотландии и в Нью-Йорке. Что означает ваше участие в этих фестивалях? А: Это значит, что наши истории интересны западному зрителю, что их нужно рассказывать. Ведь о нас ничего не знают, понимаете? Есть Борат. Головкин появился, но человек, который никогда в жизни не включает спортивные телеканалы, его и не знает. И все, больше ничего нет! А у нас столько историй. Столько всего, что мы можем рассказать интересного, трогательного, смешного. Т: Эти истории есть, но пока что нет исполнителей. И мы надеемся, что вдохновим людей, которые сидят и мечтают написать, что-то снять, выступить, это сделать. Потому что мы первые из Казахстана, кто будет на Edinburgh Fringe Festival. Это самый большой фестиваль в мире, и мы выступаем на одной из самых главных площадок. Для нас это так волнительно! Мы вообще не представляем, кто придет на нашу постановку, но мы уже туда попали и думаем, что сделаем всё, чтобы самое большое количество людей посмотрели наш спектакль. У нас все случилось одновременно. Мы получили результаты в одну неделю. И вот действительно осознание того, что это же не просто так мы себе придумали, что все возможно... Потому что так интересно было, когда мы связывались с некоторыми людьми в Шотландии до того, как мы подали заявку, мы хотели много чего узнать о казахах в Шотландии. И нам сказали: «Ребят, ну вы что? Это же невозможно — попасть на главную площадку. Будьте реалистичными». Конечно, мы амбициозны и, может быть, нереалистичны, но мы такие мечтатели, и для нас по-настоящему нет невозможного.