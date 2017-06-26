Музыкант Fresh Big Mouf: «Сегодня чудаки – популярны»

Американский музыкант Аарон Хатч из Лос-Анжелеса, известный как Fresh Big Mouf, использует для создания музыки окружающий его мир: отзвук дюн до постукивания по поверхности бензоколонки. В июне Аарон посетил Алматы в качестве спикера фестиваля GoViral, организованного Генеральным консульством США. Жанара Каримова сняла бэкстейдж съемок Аарона в Алматы, а Айсулу Тойшибекова поговорила с музыкантом о том, как местные тренды меняют музыку и почему его новая песня посвящена самоубийства.

На своем сайте артист пишет: «Я могу сделать бит из всего. Грузовик с тако, лодка, из всего, о чем ты можешь подумать. Я могу это сделать». Особенность работ Fresh Big Mouf – так называемый битскаут (beat scout). Он использует поверхности, звуки окружающего мира, чтобы свести это вместе в одном треке. За несколько дней до фестиваля Go Viral, Аарон приступил к съемкам клипа к песне «+1-800», посвященной проблеме самоубийства. Одной из мест съемок стал Зеленый базар в Алматы, где Аарон пел вместе с продавцами, которые пускались в пляс и снимали происходящее на камеру телефона.

Съемки Многие спрашивали откуда Аарон и чем он занимается, проходящий мимо мужчина подумал, что это съемки American idol. Продавщицы фруктов, по чьим весам стучал музыкант, не понимали, что и зачем он делает, но с детской улыбкой наблюдали за ним. Когда съемки сдвинулись на мясные ряды, одна из продавщиц спросила Аарона, не хочет ли он станцевать с мясом, уже через секунду она сама плясала рядом с ним и куском сырого мяса в руках. Это был очень спонтанный, искренний и необдуманный порыв. Аарон захотел станцевать с несколькими женщинами и спеть строчку из своей песни, но большинство из них стеснялись, отнекивались, говорили, что не умеют петь или танцевать. Пока ребята из Генконсульства и GoViral уговаривали сотрудников сняться в клипе, к Аарону подошла продавщица Сауле, поинтересоваться как ему наша страна и сколько ему лет. После долгих уговоров нашлись две женщины, которые исполнили с Аароном импровизированный, но очень зажигательный танец. Их поддерживали коллеги из мясного отдела, кричали и хлопали, а прохожие все снимали на телефон, кто-то даже включил прямую трансляцию. Одну из компаньонок по танцу Аарон учил строчке из песни. «Finally wanna be alive», – напевал музыкант, потом произносил по слогам. Женщина очень стеснялась, но старалась повторять и петь с ним.

После Аарона и его оператора повезли на обед в самую первую Узбечку, где из всех блюд им больше понравились манты и лагман цомян. Ребят приятно удивили цены. На новой площади Аарон выбрал локацию площадки ТЦ Алмалы. Тут они достали свой дрон и снимали уже с высоты птичьего полета. Далее направились к фонтану у акимата, где работали коммунальщики. Они старались не замечать танцев Аарона на фонтане и продолжали высаживать цветы и очищать территорию.

Как ты пришел к идее записывать музыку, используя разные городские поверхности?

Все идеи, к которым я прихожу, начинаются с вопроса «Не будет ли это нелепостью, если…?» В один из дней я спросил себя: «Не будет ли забавно, если я запишу песню, используя повседневные вещи?» Тогда я работал с одним фолк-музыкантом, я продюсировал его альбом. Я предложил ему записать трек, используя звуки пустыни, он ответил: «Да, это действительно хорошая идея, ты должен сам этим заняться». Так я записал свой первый битскаут «Hamburgerstand» в Лос-Анджелесе. Какие города вдохновляют тебя больше всего: современные большие мегаполисы, изобилующие бетоном и железом или же маленькие, но самобытные города? Я люблю большие города, в них много интересных и классных вещей. Я люблю путешествовать в маленькие города. Но для битскаута я предпочитаю большие города. Алматы – большой город, он подходит для моей работы, здесь много чего происходит. Мое самое любимое занятие – находить то, что делает место, город уникальным; места, которые люди обычно не посещают, и показывать им их другую сторону. Отражается ли в твоей музыке какая-то идентичность города? Что первично твоя идея – концепция или влияние города на музыку? Оказывает ли город влияние на финальную версию? И то, и другое. До того, как я прибыл в Алматы, у меня была общая идея того, что я хочу сделать, вы увидите это в моем видео. Я хотел сыграть на гондольной дороге, но, например, я не знал, что пойду на Зеленый базар. На базаре я увидел весы, и весы, кстати, обладают звуком, похожим на звук маленького барабана. То есть какие-то планы были заранее, а что-то…хмм, когда я приехал сюда и познакомился с людьми, увидел что-то новое, поэкспериментировал с теми или иными вещами… Поэтому, ответ на этот вопрос – микс запланированного и импровизации. Сколько дней тебе нужно, чтобы определить локации для записи музыки? Почему ты выбрал Зеленый базар, почему тебя заинтересовала гостиница «Казахстан»? Я не знаю, я просто приехал сюда на несколько дней раньше съемок и исследовал город: гулял, смотрел город, встречал людей – это меня и вдохновило. На зеленом базаре было весело – очень много красок, в визуальном плане он великолепен, на нем много звуков и много веселых людей. Люди были вовлечены, они подпевали, танцевали, было очень весело. У меня была возможность найти здесь вдохновение прежде, чем приступать к съемкам. Конечно, какие-то вещи менялись в процессе съемок, развивали какие-то новые идеи, мы были вынуждены делать все быстро. В этом плане моя команда очень мобильная.

В начале видеоролика ты говоришь о том, что эта песня посвящена суицидам. Почему? Что же, эту песню написал не я – ее написал один парень – Logic. Ее название +1-800 – это номер международной горячей линии помощи самоубийцам. Тема суицида для меня очень личная, потому что несколько лет назад моя тетя совершила самоубийство несколько лет назад, у меня есть друзья, которые боролись с суицидальными мыслями. И, если быть честным, прошлым летом я осознал, что и меня самого посещают такие мысли. К счастью, в Лос-Анжелесе у меня есть великолепная группа поддержки, и я получил помощь, которая была мне нужна. Но не всем людям так везет и большинству людей некомфортно говорить об этом с другими. Я надеюсь, что эта песня станет популярной, и люди научатся говорить об этом. В принципе, это вполне нормально, что иногда такие мысли так или иначе возникают в голове. Чем быстрее разговоры о суицидальных мыслях перестанут быть столь табуированными, тем меньше у людей будет причин покинуть нас. Суицидальные мысли и чувства возникают из-за экстремальной изоляции; ощущения, что ты никем не понят и не принят или что, ты недостаточно хорош, поэтому самым простым решением станет просто уйти навсегда. Это невыносимо.

Мне нравится песня, потому что она показывает, что каждому нужен друг, который не только поймет и поверит тебе как это тяжело, но и скажет, как он любит тебя и не хочет, чтобы ты уходил. Иногда людям просто нужен кто-то поговорить, чтобы не чувствовать себя одиноко.

Что движет тобой в работе над проектом? Возможно, у тебя есть какие-то идеи в новых направлениях? Мною движет то, что впереди еще много новых, больших beatscout, которые я еще не записывал. Например, самолет во время полета, Эйфелева башня, мост «Золотые ворота». Так много вещей, которые я еще не использовал. Я хочу заниматься бит скаутом видных городских предметов как арт-инсталляции в скверах, используя узнаваемые предметы. Я в восторге от… Жизнь интересна. Ты всегда можешь встретить что-то новое, познакомиться с интересными людьми, стать частью важного проекта. Три месяца назад я даже не мог подумать, что окажусь в Казахстане. И это меня поражает (улыбается). Я в восторге от того, что мы можем знакомиться с новыми людьми, учиться у них и перенимать опыт, делиться с ними своим опытом. Когда ты перемещаешься между разными городами и местами, тебя всегда посещают самые разные мысли. Поэтому я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Ты упоминал, что часто люди идут на встречу и дают разрешения на съемку в тех местах, куда обычно не попасть. Бывали ли у тебя курьезные случаи, связанные с этим. Может быть, когда ты записывал бит в Китае? Люди там довольно строгие. Ты знаешь, обычно все проходит хорошо. Допустим, если у меня есть 30 объектов, на которых я хочу записать битскаут в одном городе. Пусть на 5 из них мне не дадут разрешение, но у меня все еще есть 25 других вариантов, поэтому отказы уже не играют такую важную роль. Это жизнь, поэтому всегда нужны запасные идеи. Если у тебя сильный характер, ты веришь в себя, в свое дело, продолжаешь работать, то можно преодолеть такие повороты.

Сейчас музыкальная индустрия полна одинаковой, похожей музыки. Да. Чтобы ты посоветовал начинающим музыкантам, которые находятся в поисках себя, чтобы прозвучать по-новому? Самая важная вещь, которую я могу сказать молодым музыкантам – быть непохожими. Проводите время наедине, чтобы понять кто вы, что вам нравится. Быть артистом значит вести людей, люди смотрят на тебя в поисках вдохновения. Несмотря на то, любят тебя другие или нет. Многие артисты не были приняты в свое время, но сейчас мы оборачиваемся на них, их творчество. Например, многие художники через это прошли. Просто расслабься и прими себя. Танцуй в ванной, пока никого нет, будь в ладах в собой. Даже если для кого-то твои танцы будут казаться странным, тебе это будет приносить удовольствие. Помещайте себя в те условия, в которых вы будет отходить от шаблонов и мыслить иначе. Да, в современной музыке много похожих вещей, поэтому непривычная обстановка поможет музыканту найти уникальное звучание. Необязательно даже путешествовать в другие страны. Выберите место в городе, в котором вы раньше не бывали: крыши, горы, новые здания. Эти места помогут породить новые идеи и новую музыку. Есть ли музыкальные проекты, за которыми ты следишь? Я всегда любил то, что делает Бьорк, она великая. Также я вроде секретного фана DJ Khaled, он очень обаятельный человек, такой смешной. То, что он делает – невероятно. Хмм, на ком я еще помешан? О! Гарри Уилсон. Его никто не знает, это парень из Сан-Диего, его работы удивительны. Он совсем непопулярный, но он в музыкальном авангарде. Это мои любимые музыканты. Как думаешь, в какую сторону будет развиваться музыка? Например, есть тренды в моде, архитектуре, искусстве. Что ждет музыку? Определять тренды трудно, особенно сейчас, потому что интернет предоставляет столько возможностей. Выделить какой-то один тренд очень тяжело, потому что в Париже – один тренд, который не поймут слушатели других стран. Красота времени, в котором мы живем, заключается в том, что ты можешь создать свой собственный тренд в месте, которому ты принадлежишь и неважно, что ему не будут следовать по всему миру. Ты в любом случае найдешь своих последователей. Никто не обязан следовать трендам и это прекрасно. Это свобода. 30 лет назад ты должен быть Майклом Джексоном, чтобы быть популярным, чтобы быть в тренде. Сейчас ты можешь делать все, что угодно, найти поклонников, выкладывать свои работы на Reddit или Youtube. Сейчас мы все друг у друга на виду. Раньше те, кто не был в мейнстриме, считали себя чудаками. Сегодня чудаки – популярны. Этим-то и прекрасно время, в которое мы живем.