Процесс / Политика
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16 ноября 2020
Александра Батанова, NewsMaker

Как изменится Молдова при Майе Санду

Молдова выбрала президентом проевропейского кандидата

Как изменится Молдова при Майе Санду

Во втором туре выборов президента Молдовы побеждает проевропейский кандидат, лидер партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду. Подсчет голосов на зарубежных участках еще продолжается, но по итогам обработки 98,37% протоколов Санду набирает 55,68%, и уже ясно, что она одержит верх. Результаты выборов еще должен утвердить Конституционный суд. NewsMaker поговорил с экспертами о том, как изменится внутренняя и внешняя политика Молдовы при президенте Майе Санду.

Майя Санду сразу после закрытия участков поблагодарила избирателей и отметила, что ценит каждый голос, и для нее и ее команды важно, чтобы выборы были свободными и честными. Позже, когда было подсчитано больше 90% бюллетеней, Санду еще раз поблагодарила своих сторонников, которые собрались у офиса PAS.

Действующий президент Игорь Додон, проигрывающий во втором туре, пока выходил к прессе только сразу после закрытия избирательных участков, когда не были известны даже предварительные результаты. Он поблагодарил избирателей за активность. «По нашим оценкам, мы с большим отрывом идем внутри страны», — сказал Додон. Он также заявил, что позже оценит, как действовать дальше.

Уже спустя час стало известно, что Санду побеждает не только среди молдавских граждан, находящихся за рубежом, но и внутри страны. Она также победила во всех районах Кишинева.

По мнению политолога Виктора Чобану, было бы слишком оптимистично считать, что с победой Санду страну ждут стремительные перемены. «С другой стороны, произошла смена важной фигуры в стране. Игорь Додон с парламентским большинством засядут и будут подвергать обструкции действия Санду. Это будет противостояние, но шансы и надежды на перемены все равно появляются», — считает эксперт.

По его мнению, все будет зависеть от того, насколько Майя Санду сможет изменить ситуацию при отсутствии реальных рычагов в парламенте и правительстве. «Это большой и сложный вопрос. Это уже интрига», — говорит Чобану.

В парламенте Молдовы (101 депутат) сейчас присутствует восемь политических партий, социалисты Игоря Додона имеют самую большую фракцию – 37 мест. Социалисты вместе с другими силами имеют парламентскую коалицию и контролируют правительство.

Политический аналитик Корнелиу Чуря считает, что Санду все-таки сможет изменить ситуацию. Так, по его мнению, во внешней политике Молдовы под ее руководством будет доминировать западный вектор, «который вместе с появлением [Джо] Байдена, будет агрессивно входить в Молдову, но пока парламентское большинство будут контролировать социалисты, им это не удастся в полной мере».

Также эксперт считает, что некоторые рычаги у Санду будут — это Конституционный суд (КС), который, по мнению Чури, «будет играть за Санду». «Это будет противостояние президента и КС, который контролируется Западом и проевропейскими силами, с парламентом и правительством. Это противостояние продлится до тех пор, пока маятник не качнется в ту или иную сторону», — считает Чуря.

Во внутренней политике, по его мнению, Санду по типу Украины будет проводить «спорные инициативы очищения политического класса и судебной системы» и встретит сопротивление со стороны «социалистов и прагматиков», которые считают украинский сценарий невыгодным.

Майя Санду и Игорь Додон. Фото NewsMaker

Говоря о перспективе досрочных парламентских выборов, Чуря отметил, что Санду и популярный политик Ринато Усатый будут «агрессивно на этом настаивать», но у них не будет большинства, чтобы организовать досрочные выборы, поэтому с объявлением досрочных выборов могут возникнуть проблемы.

Виктор Чобану считает, что вероятность досрочных парламентских выборов не очень высока, так как у Игоря Додона есть созданное, но еще не оформленное «комфортное парламентское большинство», и ему незачем выдумывать себе сложности. «Это большинство гарантирует ему продолжение игры», — полагает Чобану.

Политолог Стелла Жантуан считает, что эта игра все же будет недолгой, и сценарий с досрочными парламентскими выборами вполне реален. «Какую бы коалицию в парламенте Додон не состряпал, он будет от них зависеть. Там будет коалиция из ошметков, при этом партии следуют какой-то логике, а ошметки — нет. Они не смогут сформировать большинство, которое будет придерживаться общей цели. Каждый проект закона будет зависеть от такого ошметка. Любая конструкция в таком парламенте — не долгосрочная. Даже если депутатов большинства будет связывать страх перед досрочными парламентскими выборами, эти выборы все равно состоятся», — считает Жантуан.

Она также отметила, что всем зарубежным партнерам Молдовы необходимо стабильное большинство — и россиянам, и европейцам. Игорь Додон, по словам эксперта, будет в сложившихся условиях зависимой фигурой, а самая крупная фракция в парламенте – социалисты – будет зависеть от малых партий.

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