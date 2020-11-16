Как изменится Молдова при Майе Санду

Во втором туре выборов президента Молдовы побеждает проевропейский кандидат, лидер партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду. Подсчет голосов на зарубежных участках еще продолжается, но по итогам обработки 98,37% протоколов Санду набирает 55,68%, и уже ясно, что она одержит верх. Результаты выборов еще должен утвердить Конституционный суд. NewsMaker поговорил с экспертами о том, как изменится внутренняя и внешняя политика Молдовы при президенте Майе Санду.
Майя Санду сразу после закрытия участков поблагодарила избирателей и отметила, что ценит каждый голос, и для нее и ее команды важно, чтобы выборы были свободными и честными. Позже, когда было подсчитано больше 90% бюллетеней, Санду еще раз поблагодарила своих сторонников, которые собрались у офиса PAS.
Действующий президент Игорь Додон, проигрывающий во втором туре, пока выходил к прессе только сразу после закрытия избирательных участков, когда не были известны даже предварительные результаты. Он поблагодарил избирателей за активность. «По нашим оценкам, мы с большим отрывом идем внутри страны», — сказал Додон. Он также заявил, что позже оценит, как действовать дальше.
Уже спустя час стало известно, что Санду побеждает не только среди молдавских граждан, находящихся за рубежом, но и внутри страны. Она также победила во всех районах Кишинева.
По мнению политолога Виктора Чобану, было бы слишком оптимистично считать, что с победой Санду страну ждут стремительные перемены. «С другой стороны, произошла смена важной фигуры в стране. Игорь Додон с парламентским большинством засядут и будут подвергать обструкции действия Санду. Это будет противостояние, но шансы и надежды на перемены все равно появляются», — считает эксперт.
По его мнению, все будет зависеть от того, насколько Майя Санду сможет изменить ситуацию при отсутствии реальных рычагов в парламенте и правительстве. «Это большой и сложный вопрос. Это уже интрига», — говорит Чобану.
Политический аналитик Корнелиу Чуря считает, что Санду все-таки сможет изменить ситуацию. Так, по его мнению, во внешней политике Молдовы под ее руководством будет доминировать западный вектор, «который вместе с появлением [Джо] Байдена, будет агрессивно входить в Молдову, но пока парламентское большинство будут контролировать социалисты, им это не удастся в полной мере».
Также эксперт считает, что некоторые рычаги у Санду будут — это Конституционный суд (КС), который, по мнению Чури, «будет играть за Санду». «Это будет противостояние президента и КС, который контролируется Западом и проевропейскими силами, с парламентом и правительством. Это противостояние продлится до тех пор, пока маятник не качнется в ту или иную сторону», — считает Чуря.
Во внутренней политике, по его мнению, Санду по типу Украины будет проводить «спорные инициативы очищения политического класса и судебной системы» и встретит сопротивление со стороны «социалистов и прагматиков», которые считают украинский сценарий невыгодным.
Говоря о перспективе досрочных парламентских выборов, Чуря отметил, что Санду и популярный политик Ринато Усатый будут «агрессивно на этом настаивать», но у них не будет большинства, чтобы организовать досрочные выборы, поэтому с объявлением досрочных выборов могут возникнуть проблемы.
Виктор Чобану считает, что вероятность досрочных парламентских выборов не очень высока, так как у Игоря Додона есть созданное, но еще не оформленное «комфортное парламентское большинство», и ему незачем выдумывать себе сложности. «Это большинство гарантирует ему продолжение игры», — полагает Чобану.
Политолог Стелла Жантуан считает, что эта игра все же будет недолгой, и сценарий с досрочными парламентскими выборами вполне реален. «Какую бы коалицию в парламенте Додон не состряпал, он будет от них зависеть. Там будет коалиция из ошметков, при этом партии следуют какой-то логике, а ошметки — нет. Они не смогут сформировать большинство, которое будет придерживаться общей цели. Каждый проект закона будет зависеть от такого ошметка. Любая конструкция в таком парламенте — не долгосрочная. Даже если депутатов большинства будет связывать страх перед досрочными парламентскими выборами, эти выборы все равно состоятся», — считает Жантуан.
Она также отметила, что всем зарубежным партнерам Молдовы необходимо стабильное большинство — и россиянам, и европейцам. Игорь Додон, по словам эксперта, будет в сложившихся условиях зависимой фигурой, а самая крупная фракция в парламенте – социалисты – будет зависеть от малых партий.