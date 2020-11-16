Как изменится Молдова при Майе Санду

Майя Санду сразу после закрытия участков поблагодарила избирателей и отметила, что ценит каждый голос, и для нее и ее команды важно, чтобы выборы были свободными и честными. Позже, когда было подсчитано больше 90% бюллетеней, Санду еще раз поблагодарила своих сторонников, которые собрались у офиса PAS.

Действующий президент Игорь Додон, проигрывающий во втором туре, пока выходил к прессе только сразу после закрытия избирательных участков, когда не были известны даже предварительные результаты. Он поблагодарил избирателей за активность. «По нашим оценкам, мы с большим отрывом идем внутри страны», — сказал Додон. Он также заявил, что позже оценит, как действовать дальше.

Уже спустя час стало известно, что Санду побеждает не только среди молдавских граждан, находящихся за рубежом, но и внутри страны. Она также победила во всех районах Кишинева.

По мнению политолога Виктора Чобану, было бы слишком оптимистично считать, что с победой Санду страну ждут стремительные перемены. «С другой стороны, произошла смена важной фигуры в стране. Игорь Додон с парламентским большинством засядут и будут подвергать обструкции действия Санду. Это будет противостояние, но шансы и надежды на перемены все равно появляются», — считает эксперт.

По его мнению, все будет зависеть от того, насколько Майя Санду сможет изменить ситуацию при отсутствии реальных рычагов в парламенте и правительстве. «Это большой и сложный вопрос. Это уже интрига», — говорит Чобану.