Гид по Каскелену

Неделю назад небольшой городок Каскелен в пригороде Алматы попал в новостные ленты страны из-за инфекционной больницы Карасайского района: учреждение посетил министр здравоохранения Елжан Биртанов и остался недоволен его состоянием, он поручил закрыть больницу, а ее руководство распустить. Айсулу Тойшибекова в репортаже из Каскелена рассказывает о том, чем живет городок и что еще можно там посмотреть, кроме злосчастной больницы.

Историческая справка В 1860 году генерал-губернатор Западной Сибири и отдельного Сибирского корпуса Ганс Гасфордт переселил в окрестности Верного шестую сотню девятого Сибирского полка в полном составе вместе с семьями. Изначально генерал-губернатор планировал расселить их на реке Кастек. Однако под давлением начальника Алатавского округа Герасима Колпаковского сменил решение и велел основать поселение в долине реки Каскелен. 29 апреля 1860 года 143 семьи под командованием сотника Круглыхина выступила в сторону Семипалатинска, планировалось прибыть в Верный 30 июня. Из 143 семей добровольно переселялись лишь 29. Еще 86 семей были выбраны по жребию, 28 – по приказу. Обоз состоял из 443 человек, 286 голов рогатого скота, 582 лошадей и другого имущества. Путешествие в Семиречье затянулось – оно заняло более 90 дней. В Верный переселенцы прибыли лишь 29 июля. Поселение на реке Каскелен назвали Любовинский – по имени третьей из Святой троицы Любови. Позже в 1860 году в Любовинский переселились еще 12 семей, а затем еще 18 крестьянских семей. Спустя год в поселке жили около 700 человек в 156 дворах. В основном жители занимались хлебопашеством и скотоводством, чему способствовали плодородные земли и пастбища. Повсеместное развитие края и близость к Верному привели к росту поселка: в 1901 году население достигло 1518 человек, поселок переименовали в станицу Каскеленскую по названию протекающей реки.

По состоянию на 1 января 1913 года в станице насчитывалось 411 дворов и 3589 жителей. Также имелась большая церковь – Свято-Михайловская, вмещавшая до 300 прихожан, два приходских училища, женская церковная школа, 11 мельниц и маслобойный завод. В 1918 году станицу переименовали в город Троцкий. Имя опального революционера населенный пункт носил вплоть до 1929 года. По материалам энциклопедии «Город Верный и Семиреченская область» А. Лухтанова

Так Михайло-Архангельский храм выглядит после капитального ремонта. Храм был построен в 1900 году, так как прежний приход уже не мог вмещать всех прихожан. В 1928 году церковь закрыли, колокола сняли, колокольню и центральный купол разрушили. Внутреннее помещение храма также перестроили: возвели второй этаж на уровне верхних хоров, прорубили дополнительные двери. Сначала в здании церкви открыли районную библиотеку, затем Дом культуры. В 70-е годы на месте алтаря возвели сцену, начали проводить танцы для молодежи по вечерам. В конце 1980-х здание было брошено. В 1995 году здание вернули православной церкви. Постепенно начали работы по его восстановлению. В 2011 году церкви вернули купол.

Каскелен сегодня В Каскелене, по данным сайта акимата Карасайского района, чьим центром является город, проживает 66 442 человека. Если в начале прошлого столетия это была станица, основанная русскими поселенцами, то сегодня национальный состав Каскелена существенно изменился: этническим большинство являются казахи – 41 584 человек. Рост также связан с программой репатриации, когда новые микрорайоны города формировались за счет переселения оралманов. Тот факт, что Каскелен – районный центр Карасайского района и близость к Алматы, как-то спасают город от упадка. Сюда ежедневно стекаются тысячи человек по всевозможным делам: кто в больницу, кто в военкомат, кто в районный акимат. Местные предприниматели активно, но однобоко развивают сферу услуг. В основном, в Каскелене открываются магазины, рынки, салоны красоты и центры развития для детей. В городе есть кирпичный, кондитерский и молочные заводы, выпускают пенопласт, туалетную бумагу и бумажные салфетки.

Главная артерия города – это, несомненно, улица Абылай хана, которая раньше носила название Алматинская. Улица является продолжением междугородней трассы и пересекает город с востока на запад. Вдоль улицы сосредоточена большая часть торговли, множество кафе и ресторанов, торговые дома, автобусные остановки, находится акимат и площадь города. Из-за того, что улица является еще и магистралью, ведущей в город и из города, на ней круглые сутки наблюдается интенсивный трафик, даже несмотря на то, что это улица с односторонним движением.

На этой же улице расположен монумент в память о Великой Отечественной войне, на плитах высечены имена жителей Каскелена, ушедших на фронт. Фотография на фоне монумента – обязательный атрибут многих поколений, живущих здесь.

Одна из главных проблем города – общественный транспорт, захваченный междугородними маршрутками Алматы-Каскелен, Алматы-Шамалган. Остановочных комплексов практически не осталось, обычно это ничем не обозначенное место, которое зафиксировано как остановка в памяти людей. С каскеленского автовокзала можно уехать на рейсовых автобусах в близлежащие поселки Шамалган, Фабричный, Узынагаш. Тут же свои услуги предлагают многочисленные «бомбилы». Решать проблемы общественного транспорта власти Каскелена пока не собираются.

Как такового досуга в Каскелене нет. Есть разрозненные места, где проводит время преимущество каскеленская молодежь. Это компьютерные клубы, площадь, дворы, кафе и с недавних пор - пиццерия «Додо Пицца». Последняя стала неким местом притяжения: здесь в выходные играют в «мафию», проводят дни рождения и назначают свидания. Раньше на этом месте был магазин, игровые автоматы, а теперь пиццерия с доставкой. Несмотря на то, что в Каскелене проживает более 60 тысяч человек, в городе до сих пор нет кинотеатра, хотя в советское время в городе был кинотеатр «Дружба», в котором крутили популярные в то время индийские фильмы. В начале двухтысячных в Каскелене открылся кинотеатр «Изумруд», в котором постоянно крутили фильм «Дети шпионов», однако долго он не просуществовал. Теперь в этом здании находится секонд-хэнд.



В этом здании находился тот самый кинотеатр «Дружба», открытый в 1959-1960 годы. Он проработал вплоть до развала Советского Союза. В 90-е здание приватизировали, открыли ресторан «Достык».

В этом здании раньше был ресторан «Каскелен», затем караоке-бар, суши-бар, а теперь в него переехала букмекерская контора. Вообще открытие кафе, букмекерских и СТО/автомоек – самые популярные варианты вложения денег в городке.

Благоустройство центра по-каскеленски. На месте сквера были частные дома, администрация выкупила их и снесла. Теперь здесь появилась альпийская горка. По вечерам сюда приходят родители с детьми, катаются велосипедисты. Напротив комплекса – здание районного акимата.

Вид на площадь. Прежде на ее месте был сквер с фонтаном, высокими тянь-шаньскими елями и проходом на соседнюю улицу. В начале 2000-х все убрали и закатали в брусчатку. Новые фонтаны уже много лет как не функционируют. Хозпостройки акимата и проход на другую улицы закрыли баннерами с видами Астаны.

Вдоль центральной улицы набережную реки Каскеленки оккупировали оптовые базары.

В выходные дни каскеленцы и жители соседних поселков приезжают на местные рынки. Налажена как официальная торговля, так и стихийная.

Монумент воинов-интернационалистов, открытый несколько лет назад у здания районного военкомата.

Уже много лет в Каскелене находится резиденция целительницы «Ак Ана» – Зейнекамал Байжановой. Управление по делам религии Алматы упоминало, что «Ак ана» – это «опасная псевдорелигиозная и псевдоцелительская секта». В опубликованной брошюре написано, что организация работает по принципу финансовой пирамиды и существует на пожертвования прихожан, которым здесь обещают исцеление от многих болезней. Еще каких-то 15 лет назад здесь были поля, разделявшие трассу Алматы-Бишкек и жилые улицы Каскелена. Затем началось постепенное застраивание микрорайона: появились улицы, детские сады. В последние годы город заметно расширился на север, теперь в этой части Каскелена сосредоточен административный центр района: центр обслуживания населения, прокуратура, суд и районная поликлиника.

За пределами основных улиц каскеленская жизнь течет медленно и практически не меняется. Большая часть города застроена частным сектором. Благоустройство дворов многоэтажных домов оставляет желать лучшего и зависит от инициативы самих жильцов.