Цветочный куш

Vласть узнала как работает цветочный магазин в день, когда продажи вырастают до квартальных показателей. Дильда Абишева, основательница магазина Dildiny, рассказала о подготовке к 14 февраля и 8 марта, и сколько зарабатывает цветочный магазин в праздники.

14 февраля – день, когда школьники раздают валентинки, заведения украшены шарами в форме сердец, а цветочные магазины впопыхах собирают букеты. Флористы Dildiny работают с самого утра — первый заказ должен быть готов к 7 часам. На полу разбросаны листья, лепестки роз, упаковка и бумага. Время от времени пол подметают, но беспорядок останется до конца дня. В ведре стоят собранные на быструю руку букеты с пометками: «позвонить», «уточнить». Чуть позже их оформят и обернут в бумагу нежного цвета, а пока они ждут своего часа.



За пару дней до праздника нужно получить заказанные растения. Обычно поставщики сами доставляют их до дверей магазина, но из-за праздника у них такой же аврал. Поэтому часть цветов, которые прошли растаможку, Дильда забрала сама. «Цветы везут с Голландии, но туда они поступают из Эквадора, Колумбии и так далее. Голландия - это некий хаб, куда собираются цветы и уже через аукцион продаются по всему миру», - рассказала девушка.

Дильда не отрывается от телефона, ноутбука и бумаг, сверяет заказы, дает задания флористам, передает букеты курьерам и созванивается с клиентами. Сегодня у нее в команде 4 флориста и административный помощник. Девушкам не хватает места на одном столе, и сбор букетов плавно перетекает и во вторую комнату, где позже появится кондитерская.

Миниатюрная флористка с трудом собирает букет из 101 розы, говорит, что еще тяжелее, когда розы метровые. Сейчас у нее в руках 40-сантиметровые розы, которые еле вмещаются в ладонь. Чтобы завязать бантик, нужна помощь второго флориста. Тут помогает даже курьер, ожидающий букеты. «Ничего себе большой», - удивляется он. «И красивый», - отвечает флористка, собравшая его. «Ну, за 40 то тысяч, конечно», - сказал курьер.

К полудню они доставили более 30 букетов, а заказы все продолжают поступать. В какой-то момент в магазин зашел мужчина, похоже, он сравнивал цены. Его также заинтересовало максимальное количество роз в букете. «Нет никаких лимитов, хоть 303 и так далее», - ответили ему. «Ну, тогда легче уже участок земли с цветами подарить», - засмеялся он и ушел, но обещал вернуться. Чуть позже в магазине появился пенсионер с мопсом, он искал белые розы. Цвет имеющихся роз его не устроил, но примерно через полчаса он вернулся: «А белые гвоздики есть?» В итоге мужчина взял пять роз для своей жены — они вместе уже больше 30 лет.

Курьер сменяет курьера. Подошли и кондитеры, расставив торты и другие десерты, они навели порядок в комнате, помогли с уборкой. Наконец у Дильды появилась свободная минутка, и мы смогли поговорить о бизнесе в праздники.



— Насколько возрастают продажи в такие дни, как 14 февраля и 8 марта? — За один день можно сделать объём месяца или двух. Это в основном касается 14 февраля, потому что на 8 марта спрос еще больше. В Международный женский день можно сделать даже полугодовой оборот. Некоторые цветочники делают 70 процентов годового оборота. Вообще, это очень сложно, потому что на это есть всего несколько дней, а заказов поступает очень много. — Какие еще есть прибыльные дни? — Есть еще Новый год, 1 сентября, можно сказать, что они на второй ступени по популярности. — Сейчас в твоей команде 5 девушек, кто они? Это твоя постоянная команда? — Нет, у нас работают только два флориста. Сейчас приходим к тому, что нам нужен третий старший флорист, который будет шеф-флористом и возьмет на себя часть административной работы. На праздники мы всегда привлекаем фрилансеров. Это хороший способ посмотреть на работу человека. В такие стрессовые дни смотришь как себя человек ведет, это лучше всякого собеседования. — Два года назад мы записали с тобой интервью. Насколько с тех пор увеличился твой штаб и как поменялась система работы? — У нас появился маркетолог, мы начали сотрудничать с курьерской службой. Но сейчас мы понимаем, что даже этот этап перерастаем, нам нужны уже свои курьеры, мы открыли направление оформления, то есть я привлекаю своих девочек флористов, фрилансеров. Ну, штат, наверное, не так сильно увеличился. Потому что я считаю, что лучше, держать небольшой, но качественный штат. Два года назад был первый опыт открытия магазина, а сейчас мы уже более осознанно к этому подходим, и я заранее уже знаю, кого мне привлечь, в каком объеме и так далее.

— Какие цветы люди предпочитают дарить на 14 февраля и 8 марта? Есть различия? — Люди привыкли дарить 14 февраля розы. Но сейчас, на этот праздник, хорошо идут и пионы. Если в целом говорить о рынке, то разделение такое, что 14 февраля популярны розы, а 8 марта тюльпаны. — Сколько стоил самый дорогой букет? — Около ста тысяч. Это был очень большой букет, там были все премиум-цветки, вроде иверии, протеи. — А на такие праздники какая средняя цена букета? Или самая высокая и средняя. — Средняя – это, наверное, 15-20 тысяч. Самая большая - около 100 тысяч, когда заказывают пионы, просто они довольно дорогие. Букет из 35 пионов — это уже 90 тысяч. Как построить бизнес с капиталом в 60 долларов Как построить бизнес с капиталом в 60 долларов — Вообще, наверняка, ты отслеживала рынок, ваша цена выше средней по городу? — Я бы сказала, что у нас средние цены. Я часто хожу в другие магазины, смотрю, что и как. Я была удивлена, что даже на обычном базарчике продают по похожим с нами ценам. Поняла, что у нас доступные цены за тот сервис, что мы оказываем. — Сегодня сюда пришли парни, которые удивились: «26 тысяч за 25 роз, до свидания», и ушли. — Это зависит, наверное, от клиентов, потому что некоторые люди не видят разницы в качестве цветов. Есть премиум-сорта, которые будут стоять дольше, а есть обычные. — Флористы занимались просчетом букетов, зачем? — Допустим, клиент говорит: «Я хочу комбинированный букет на 15- 20 тысяч». У каждого цветка своя стоимость, и флористы просчитывают, сколько в композиции выходит, какой цветок добавить, чтобы он был и по объёму хороший и по цене. — А это цена, по которой ты берешь цветы, или это ваша цена? — Это наша розничная цена. — И иногда стоимость букета может превышать? То есть стоить больше, чем... — Клиент заплатил? — Да. — Бывают иногда такие случаи. Наверное, для меня, как для предпринимателя, это не очень хорошо, но моя человеческая сторона тут перевешивает, и когда я вижу, что композиция хорошая, то ничего страшного. Я думаю, что те эмоции, которые человек получит, они, наверное, выше этого. И если человеку понравится букет, то он скорее всего вернется.

— Вы вчера запустили проект. Что послужило мотивацией? — Это мы запустили с моими знакомыми. 14 февраля — это такая символичная дата. День, когда мы открыли магазин, и это такие приятные воспоминания, когда ты находишься в этой атмосфере постоянно, подписываешь открытки клиента, это всегда такие чувства, особенно, когда они на расстоянии. Ты видишь, как они бережно относятся друг к другу, это всегда вызывает умиление. Но вместе с тем очень много людей, даже в моем окружении, которые черствеют без любви, перестают верить, что можно встретить хорошего человека, друга, спутника жизни. Мы решили , что 14 февраля — это отличный повод напомнить людям, что любовь есть, не надо переставать в нее верить, она существует. Мы сделали проект на голом энтузиазме сделали. Когда появляется хорошая идея, ты зажигаешься ею, ивселенная помогает тебе. Также случилось и у нас, появилась команда. Когда мы начали думать, кого бы мы хотели показать. Все истории всплыли от знакомых наших знакомых. Бабушка с дедушкой - это соседи моей знакомой. Она про них уже рассказывала, мы вспомнили, и они согласились рассказать свою историю. Они вместе уже 64 года. — Сколько заказов на данный момент оформлено (около 14 часов дня)? — Я точно не могу сказать, но больше 100. И они еще пополняются. Есть заказы на вечер, которые уже собраны. Вечером еще придут клиенты, которые хотят выбрать цветы сами. Не знаю, сколько мы будем работать сегодня. В прошлом году мы работали до 11-12 ночи, бывало, что и до часу задерживались. Особенно на 8 марта так часто бывает. Люди либо поздно вспоминают, либо они находятся в другой стране и живут по другому времени.